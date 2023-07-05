"Хотел построить школу мечты": как директор восстал против криворукого и опасного ремонта и был за это уволен

Максим Миронков у школьного автобуса. Фото: Владимир ВОРСОБИН

Скандал дошел до главы СК Бастрыкина - он прислал следователей. Те признали: директор прав, строители напортачили, дети в опасности, а часть денег украдены. Но чиновники и подрядчики на свободе. А поплатился тот, кто поднял шум.

ДОН КИХОТ ЛУКАШИНСКИЙ

«Есть в России люди - несвоевременные. Как Левша. Умные, ответственные. И ровно поэтому… непутевые».

Так я планировал начать историю директора маленькой школы Максима Миронкова, что в поселке Лукаши под Гатчиной.

Хотел, грешным делом, поумничать, вспомнить Лескова, тоже грустившего над невозможностью «достучаться»: «Скажите государю, что у англичан ружья кирпичом не чистят».

«И вообще, - думал я. - Не Дон Кихот ли этот Миронков?»

И тут споткнулся. Стоп. Кому я это пишу? Начнет читать статью выпускник сегодняшней школы, обязательно споткнется о «Левшу» и «Дон Кихота».

Что поделать - продажи книг падают, уходит большая пресса, вокруг - бурлящий океан «видосов» и телеграмов. Молодежь - как аквариумные рыбки, их образование - клип. ТикТок - минута. Телеграм-пост - 20 секунд. И как результат - ко мне на радио приходит депутатша, невинно напевая Инстасамку: «За деньги - да, за деньги - да…»

И, находясь внутри этого легкого, простодушного ада, ты, бывший учитель литературы, вдруг обнаруживаешь директора маленькой школы - Максима Миронкова, который зачем-то пытается это изменить. Как тот Левша, кричал: «Ружья кирпичом не чистят!».

Кстати, государство Миронкова услышало. Лукашинскому Левше сочувствовали все. Родители, учителя, телеканалы и даже глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Сочувствовали-то сочувствовали. Только вот что из этого получилось…

Маленькая школа в Лукашах - самая старая в округе. Фото: Владимир ВОРСОБИН

ЛЕТЧИК ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ФРОНТА

В маленьком поселке Лукаши жила-была маленькая школа. Самая старая в округе. Она строилась еще в царское время (там, судя по хроникам, преподавала некая «мадемуазель Телегина»). В немецкую оккупацию здание горело от попадания бомбы, в 1955-м его строили заново. Обычная школа в депрессивном городке.

Слава в народе о ней ходила лихая. Родители предпочитали отдать детей, пусть далеко, в Гатчину, зато вернее.

И когда директором в 2020-м был назначен молодой специалист Максим Миронков, стало ясно почему…

Миронков оказался в Лукашах неожиданно. Сам он из Воркуты. Служил пограничником в полярной авиации. По президентской программе окончил экономический институт. Переехал в Гатчину, где разработал концепцию развития района, которая неожиданно заняла на всероссийском конкурсе аж 3-е место.

Казалось, вот он, управленец будущего, надежда Гатчины. Но приезжего «умника» Миронкова попросили возглавить поселковую школу.

Тот удивился. Но решил: а почему нет? Тоже интересно.

О первых днях работы Максим вспоминает, как о голливудском боевике.

- Там творилось черт-те что! - качает он головой. - Драка за дракой. Один ребенок принес папин пистолет. Шестиклассники накурились какой-то дряни. Выяснилось, что рядом со школой какой-то гад продает детям наркотики. Бегу в полицию. Мне сказали: «Жить хочешь? Разворачивайся и иди, ты здесь не был!» Иду к чекистам, показываю удостоверение (я ж пограничник - в ФСБ заканчивал служить). Потом они показали фото операции по задержанию пятерых подонков, которые окучивали школу. В 120 метрах от нее, как оказалось, был детский притон, забитый игрушками (такая технология у сволочей - сначала ребенок приносит, что дорого ему лично - киндер сюрприз, например, потом - золото родителей, деньги). И у меня в школе настала наконец-то тишина. Тем более что я расставил по всем кабинетам камеры - так мы победили карманные кражи.

Утвердив в школе порядок и дисциплину, военный летчик бросил силы на фронт борьбы за успеваемость.

- Я хотел построить школу своей мечты, - вздыхает уже бывший директор.

ДЕТСКАЯ ОШИБКА: ОН НЕ СТРУСИЛ

Мы сидели в питерском бистро. За окном шел нудный питерский дождь. Было видно, что Миронкову больнее даются хорошие воспоминания…

- Я хотел сделать такую школу, чтобы даже лоботрясы могли хорошо учиться, - говорит.

Новый директор строил в Лукашах сельский лицей, единственный в Ленинградской области. В его планах был новый корпус с производственными классами для получения рабочих специальностей (подросток после окончания школы мог сразу пойти на работу, здесь же на родине - не пропадая в столицах).

Миронков рассказывает, как в его школе, одной из немногих в области, появились уроки «Лего-конструирование», «Программирование конструкторов», «Робототехника», был наконец-то построен пришкольный стадион.

- Наконец-то учителя стали не просто проводить уроки, - потом рассказывала мне глава родительского комитета Милана Гусева. - А учить. Не бежать домой, как прозвенел звонок, а помогать с домашними заданиями…

А я все ждал - как экс-директор будет объяснять свой невероятный поступок, убивший его карьеру. Мне было непонятно, почему бывший военный и чиновник вдруг совершил детскую ошибку?

Какого черта вообще он это совершил?! В результате - заполыхал скандал. Против Миронкова ополчились чуть ли не все районные чиновники.

- Это очень большое нарушение на уровне Ленинградской области, - проклинала восставшего директора председатель Комитета образования Гатчинского района Елена Глыбина. - Я думаю, мы это будем еще очень долго расхлебывать.

На школу повалили проверяющие. Чиновники собирали родителей, чтобы те отказались от директора…

- К счастью, когда мне было особенно трудно, - вспоминает экс-директор, - один мудрый человек сказал: как бы ни сложилась твоя судьба, можешь гордиться - ты не струсил.

- Не жалеете? - с сомнением спрашиваю, отгоняя от себя худосочный образ Дон Кихота Ламанчского. - Что не пошли на компромисс?

- Нет! - отрезал Миронков, хмуро глядя в окно.

О первых днях работы в школе Максим вспоминает, как о голливудском боевике. Фото: Владимир ВОРСОБИН

ТАИНСТВЕННЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ

А дело было так. Директор, будучи, как все неофиты, старательным и энергичным, быстро организовал себе беду. Он решил сделать капитальный ремонт школы.

Деньги были выделены району давно. Еще в 2017-м. Но получить их еще никому не удавалось. Маленькая школа в бедном поселке - кто ж даст?!

К счастью, в тот момент в Совете Федерации от родной Миронкову Воркуты сенатором служил его знакомый - Дмитрий Шатохин, да и Лариса Пункина, депутат областного заксобрания, помогла.

Лукаши изумились - им таки выделили 83 миллиона!

И нового директора еще больше зауважали.

А тот ломал голову - как решить квест, который проклинают все управленцы провинциальных бюджетных организаций: «Видишь денежку? А попробуй возьми».

- На составление проектно-сметной документации нужно было три миллиона, - вспоминает экс-директор. - В комитете показали дулю. Сказали: что хотите, то и делайте. У меня был замечательный заместитель, он вел уроки ОБЖ. Говорю: Дмитрий Сергеевич, будем сидеть ночами и считать. Иначе деньги уплывут. Старались, а толку? Мы ж не специалисты.

И тут... Появляется некто Артем Захаров. (Драматургически появление Захарова обязано сопровождаться демоническим смехом и сполохами пламени…)

- Я бесплатно готов сделать смету, - сказал Захаров (уверен, вкрадчиво. - Авт.).

- Вы хотите получить контракт на реновацию (капремонт. - Авт.)? - догадался директор.

- Да, - согласился незнакомец.

- Но вы же понимаете, что я не провожу аукционы, их проводит райотдел закупок, - удивился Миронков.

- Вам нужен ремонт? - просто ответил тот. - Все остальное я беру на себя.

Миронков пожал плечами и согласился. Без ремонта старой школе, построенной в воронке от авиабомбы, было никак нельзя… Да и что директор терял? Система же все контролирует.

Ударили по рукам. Сверкнула молния…

АРМАГЕДДОН

Так новый директор попал в царство 44-ФЗ (федерального закона о госзакупках).

Захаров был здесь как рыба в воде. После госэкспертизы смета похудела с 83 миллионов до 42 и уже не включала дренаж, ливневку и другие «ненужные работы».

После чего фирма Захарова волшебно… выигрывает аукцион. Таинственный незнакомец, как мы помним, знал это наверняка.

Он видел будущее.

Скандал в городке Лукаши в свое время дошел до главы СК Бастрыкина - он прислал следователей. Фото: Владимир ВОРСОБИН

И тут сделаем небольшое отступление. Через год, когда Следственный комитет изучал природу этой суперспособности, выяснилось - Захарову чиновники «отсыпАли» подряды щедро. В тот момент он ремонтировал еще три школы и один детсад. И все - в одном благословенном районе, где бюджетные учреждения фирма Захарова ремонтировала многие годы. Но только, заметим, когда управление образования возглавляла его давняя знакомая Елена Глыбина (к ней мы обязательно вернемся).

Следком потом заподозрит неладное… И если по Глыбиной уголовное дело было прекращено с элегантной формулировкой «отсутствие причинно-следственных связей между выявленными дефектами при проведении строительных работ и наступлением неблагоприятных последствий для лиц, находящихся в здании школы», то 150-тысячная взятка Захарова начальнику отдела закупок гатчинской администрации Георгию Васильеву была запротоколирована. И последний не только получил срок (правда, условный), но и раскрыл природу волшебства Захарова...

Но это будет потом.

Возвращаемся к началу строительства.

Миронков еще не подозревает, в каком милом обществе он оказался. И пока он лишь немного удивлен.

Высадившийся в школе десант рабочих доблестно снес все. Демонтаж был яростным и стерильным - исчезли даже батареи.

На дворе декабрь. Мороз. А строители, получив деньги за демонтаж, исчезли. Работа встала. Школа вымерзла. На стенах «расцвел» грибок.

Миронков не так представлял себе реновацию, поэтому мечтал уже пристрелить Захарова. Тот лишь пожимал плечами - деньги-то закончились.

Куда ушли 8 миллионов, выплаченных ему за демонтаж, - дело, конечно, темное и недоказуемое. Но понятное…

Но это первая серия ужасов.

Оказалось, строители взялись за ремонт… без проекта.

Так, мол, быстрее. Но директору кое-кто из специалистов шепнул: «Случись что с электропроводкой или вентиляцией, кто будет виноват?»

Конечно, Миронков.

ЧП с детьми - срок автоматический. И жестокий.

А меж тем часы тикали. Близился Армагеддон. 1 сентября.

Тут уже все в школе схватились за голову.

Те, кто делал в квартире ремонт, уверен, попадали в классическую ситуацию, где хочется убивать-убивать-убивать. Лукавый бригадир, исчезающие деньги, криворукие рабочие.

Но случай с несчастными Лукашами, в которые Миронков «затащил» федеральные деньги, все-таки был особенным. Здесь сошлись фирменные несчастья среднерусского строительства.

Ведь срочно соорудив (за 600 тысяч казенных денег) злосчастный проект, строители кое-как принялись за работу, но директор решил подстраховаться. И отдал бумаги на экспертизу. И все сразу понял.

Обнаружив, что и это липа, что проект сделан на коленке и не проходит по нормам, Миронков в сердцах делает первый роковой шаг.

- Я написал письмо главе комитета, что реновация с таким подрядчиком опасна, - вспоминает экс-директор. - Мы подводим под школу бомбу замедленного действия. Экспертиза установила, что ни вентиляция, ни электрика работать нормально не будут. А там же дети! А если замкнет?!

Оставалось три месяца до 1 сентября. Тучи сгущались.

«С ЛУНЫ СВАЛИЛСЯ?»

Глава комитета образования Елена Глыбина потом мне скажет, что, конечно, по-хорошему надо было Захарова «этого окаянного гнать».

- Он на аукционе опустил цену на семь миллионов и не потянул, - вздыхала чиновница.

И я ее, как заложницу 44-ФЗ, прекрасно понимал. Что тут поделаешь. Расторгнешь контракт - новый аукцион через два месяца, дети - год без своей школы (снова ездить в соседнюю - за 8 километров). От властей - нагоняй… На директора Елена Николаевна, конечно, очень зла.

Она же теперь тоже осталась без должности…

Катастрофа случилась, когда Миронков поставил себе безумную для нашего времени цель - любой ценой сорвать авральный ремонт… собственной школы.

Он писал жалобы в прокуратуру, он разорвал контракт с Захаровым, он не подписывал акт по приему работ (благо халтуры в работе бригады было действительно много).

Так весь городок узнал «о плесени, замазанной краской», об электропроводке, вентиляции…

- Я должен сесть в тюрьму за вас? - кричал на чиновников странный директор. - Вы с деньгами, с должностями, а я в тюрьме? Нет, я не буду! Давайте все начнем заново - новый аукцион, новый проект, настоящее качество и безопасность…

- С луны свалился?! Сумасшедший?! - морщились те.

И стали ездить в маленькие Лукаши чиновники как на работу - к родителям и учителям. Мол, директор вас без школы оставит, что вы молчите?

Но странное дело - в Лукашах почти все за директора. Да и родители говорят: в наших интересах, чтобы место для учебы для детей сделали по уму, а не как обычно… Ради такого дела, мол, можем потерпеть.

Но школу, конечно, все равно сдали аврально, к 1 сентября. Мятежного директора, конечно, уволили…

И вздохнули в районе облегченно. Занавес!

Но тут вдруг - бац! - развязка истории.

Вездесущий Бастрыкин!

ТЕПЕРЬ ОН - ПРОДАВЕЦ

Сначала Лукашами заинтересовались федеральные телеканалы, затем Следственный комитет. Впечатленный глава СК Александр Бастрыкин велел провести проверку, и в поселке высадился спецдесант внимательных людей. Они подняли документы, и оказалось - Миронков-то прав. И заводились уголовные дела, шли суды…

Только директора на должности не восстановили. Как Миронков ни пытался вернуться к своим детям, ему ответили - нет…

- В этой истории все проиграли. Я проиграл, потому что не сумел сделать то, что хотел. А значит - проиграли и дети, - сказал мне Миронков на прощание.

Он торопился. На работу. Он теперь продавец мебели.

ВМЕСТО P. S.

Когда настанет время Левши

Перед публикацией статьи я позвонил главе родительского комитета школы Милане Гусевой.

- У нас теперь все хорошо и спокойно, - смеется она. - Школа вернулась в «домиронковские» времена. Учителя после уроков спокойно идут домой, успеваемость падает, посещаемость - тоже.

- А школа как? Стоит?

- Конечно, - вздыхает Милана. - Недавно, правда, пожар был. Как печи на кухне включили - сразу замкнуло. С электрикой что-то. Там, оказывается, кабели не соответствуют… И вытяжка сломалась тоже сразу…

Родительница еще говорила долго. Но я ее, каюсь, почти не слушал. Я думал - все-таки Дон Кихот он или Левша? И когда настанет его время?