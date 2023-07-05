Военная спецоперация на Украине 5 июля 2023: прямая онлайн-трансляция Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 июля 2023 года.

В ходе боев на Донецком направлении за минувшие сутки было уничтожено до 290 украинских военнослужащих. Кроме того, российские войска также уничтожили на Херсонском направлении свыше 50 украинских военнослужащих и артсистему М777 ВСУ, а также три автомобиля и гаубицу «Мста-Б».

Российские средства ПВО сбили два самолета Су-25 Воздушных сил Украины в ДНР и Запорожской области, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Еще один украинский Су-25 был сбит истребителями ВКС России в районе Григоровки в ДНР.

Владимир Рогов сообщил, что украинские подразделения предприняли очередную попытку штурма обороны ВС РФ около села Работина в Запорожской области, но были вынуждены бежать от встречного огня.

Он добавил, что в районе Марфополя была уничтожена спецгруппа ВСУ, которая двигалась в сторону Дорожнянки – важного пункта для возможности наступления на Пологовском направлении.

Эксперт Королевского института оборонных исследований Томас Уитингтон отметил, что российские войска научились эффективно «глушить» западные «умные» планирующие авиабомбы, применяемые ВСУ в зоне спецоперации.