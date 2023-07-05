Вопрос дня: Что надо прочитать вашим детям этим летом? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Михаил Грушевский, пародист, сатирик:

- Сыну Мишке исполнилось 8 лет, у него есть задание от школьной учительницы, но сам он с большим интересом изучает книги, которые описывают водный мир и грибы, кажется, от Вишневского. Еще ему нравятся книги из богатого советского детского наследия - с удовольствием прочитал «Ко мне, Мухтар!». Читал нам ее вслух на отдыхе, привлекая внимание окружающих. Нашел в библиотеке книжку о великих футболистах «Пеле. Гарринча» Игоря Фесуненко. Удивительно, но уже сейчас зверски соскучился по школе и ждет сентября.

Борис Кузнецов, директор издательства детской литературы «Росмэн»:

- Дайте ребенку хотя бы треть книг по его выбору. Вроде носовского «Витя Малеев в школе и дома» или «Денискиных рассказов» Драгунского. Там такой юмор... Или попытайтесь книги Виктории Лидерман предложить. Когда-то мы выпускали Гарри Поттера - это хорошее вовлекающее летнее чтение. Моему сыну Егору, айтишнику, 18 лет, и он на лето выбрал 20 произведений самой зубодробительной классики. Начиная с «Улисса» Джойса, потом «Замок» Кафки, «Чума» Камю и так далее.

Сергей Лукьяненко, писатель-фантаст:

- Сын Даниил сдал экзамены в Гнесинку и уехал в их летний лагерь. Он что-то выбрал для бумажного чтения, но я не успел проконтролировать. Дочь Надя взяла «Приключения барона Мюнхгаузена». Классика, которую в детстве надо прочитать обязательно. У нее много планов на русскую классику XX века, но это пока еще не Набоков.

Елена Бережная, олимпийская чемпионка по фигурному катанию:

- На лето книги сыну и дочери подсказывает учитель литературы. При этом мои дети уже выбирают книги сами. И они уже не в бумаге, а в смартфонах. Их можно заставить читать только то, что им интересно. «Гарри Поттер» - давно пройденный этап. Что сейчас, я и не знаю. У Тристана только что закончился ОГЭ, а София так плотно занимается спортом, что вряд ли сейчас у нее в руках книга.

Элина Жгутова, глава Центра по защите семейных ценностей «Иван Чай»:

- Прочтите книгу 1913 года про девочку «Поллианна» американского автора Элинор Портер. Сомневаюсь, что дадите детям Сорокина или Пелевина. Пусть читают приключения - Фенимора Купера, Джека Лондона, Жюля Верна. И фантастику - не столько Толкиена, сколько Беляева, Ефремова, Оруэлла. А подросткам-выпускникам я бы рекомендовала «Крейцерову сонату» Толстого - сама перечитала с удовольствием.

Максим Сурайкин, бывший кандидат в Президенты России:

- А мы читаем дочке правильные сказки - это «Морозко», «Красная Шапочка». Делаем это на ночь, она засыпает крепко, как любой нормальный ребенок. Ульяне три года исполнится осенью, и, конечно, большей частью все классические сказки она воспринимает от бабушки, что очень грамотно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Малышам - сказки и комиксы, подросткам - страшилки и фэнтези

Что предложить почитать школьнику, если рекомендованный список на лето «не заходит» (подробности)