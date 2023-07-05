Сын Юры Шатунова растет копией отца, а жена прервала долгое молчание: Кому достанется наследство солиста «Ласкового мая»

Юрий Шатунов. Фото: Евгения ГУСЕВА

По всем городам России сейчас расклеены афиши «Здесь был Юра!!!». С них на прохожих глядит, улыбаясь, исполнитель хита «Белые розы». Юрия Шатунова не стало 22 июня 2022 года, ему было 48 лет. Но он продолжает жить - в сердцах поклонников, в своих детях Дэннисе и Эстелле и в своих песнях, которые в память о нем прозвучат на осенних концертах (цены на билеты в столичном «Крокус Сити Холле» уже доходят до 35 тысяч рублей!).

Спустя год после смерти Шатунова «КП» выяснила, кому досталось наследство артиста и почему продюсер Андрей Разин продолжает судиться за хиты «Ласкового мая».

Из Германии - с любовью

Последние годы Юрий жил с семьей в Германии. Там он женился на юристе Светлане, у них родились дети. У певца остался особняк в «городе миллионеров» Бад-Хомбурге в Гессене. Свое прозвище этот курортный городок получил из-за респектабельных жителей - его облюбовали состоятельные адвокаты, банкиры и другие высокооплачиваемые специалисты. В этом доме сейчас и живет семья Шатунова. Там же, над Боденским озером, была развеяна часть праха артиста. Другая часть захоронена в Москве.

Город Бад-Хомбург, где жил певец, расположен в 20 километрах от Франкфурта-на-Майне.

Переезжать в Россию Светлана, Дэннис (16 лет) и Эстелла (10 лет) не собираются. Даже на прошедшей 23 июня в Москве панихиде по певцу родни, увы, не было. Фанаты завалили могилу Шатунова на Троекуровском кладбище белыми розами, помолились за упокой души артиста, но его детей и жены так и не встретили.

Связаться с женой солиста «Ласкового мая» трудно: лишь иногда она спонтанно появляется в соцсетях, чтобы ответить на некоторые вопросы поклонников Юры. На телевидение не ходит. Однако с радаров полностью не пропадает: в день годовщины смерти мужа через фан-группу Шатунова она обратилась ко всем, кто любит артиста.

Музыкант женился на юристе Светлане в 2007 году. Фото: СОЦСЕТИ

«Ровно год назад Юра шагнул в вечность и обрел бесконечную жизнь, - написала Светлана. - Ровно год назад все изменилось, и эти изменения было непросто принять. Сегодня я бы хотела не только вспомнить о Юре, но и поблагодарить всех вас - его миллионную армию поклонников - за то, что вы есть, за то, что вы с нами. Он это заслужил. Ведь он был не только великим артистом, легендой четырех поколений, но и великолепным человеком, прекрасным мужем и отцом. Он многое дал мне и детям, был надежной опорой для семьи и близких. Всегда помогал и приходил на помощь друзьям. А вам он дарил творчество от всей души, с полной отдачей, потому что его песни несли любовь и тепло. И вы это чувствовали. Всегда оптимистичный, жизнерадостный, счастливый, Юра умел ободрить и подарить улыбку именно тогда, когда это было нужно. Он останется в нашей памяти навсегда настоящим, искренним, честным, добрым... И свет его души будет с нами навечно».

Бутерброды с колбасой и тирамису

Долгое время жена артиста хранила молчание и соблюдала траур. Но потом завела youtube-канал Shatunov Family Life, где уже более 150 тысяч подписчиков. В блоге Светлана публикует архивные кадры с мужем (рыбалка, крещение дочки, сын испытывает надувную лодку) и свежие видео с детьми. Эстелла увлеклась кулинарией: в видеоблоге девочка показывает, как готовит горячие бутерброды с колбасой, лазанью, ризотто и тирамису - любимые блюда Шатуновых.

Десятилетняя Эстелла любит готовить и делиться рецептами в семейном видеоблоге. Фото: СОЦСЕТИ

Сын Дэннис в роликах появляется реже. На общем видео, где вся семья гуляет по Москве, видно, что парень - вылитый отец в молодости. Эстелла больше похожа на маму, хоть и унаследовала от папы фирменные ямочки на щеках.

Сыну Юрия Дэннису 16 лет, он очень похож на отца. Фото: СОЦСЕТИ

Учатся дети Шатунова в Германии в билингвальной школе.

- У нас в доме есть техническая комната, своего рода строительный мини-магазин. В ней можно найти инструмент на любой случай, - рассказывала Светлана Шатунова. - Юра с сыном там часами могли пропадать. Теперь Дэннис увлекается техникой. Сейчас его интересуют две профессии - авиаконструктора и пилота, но что он в итоге выберет, покажет время. Не исключаю, что с годами он решит проявить себя в творчестве. А пока в ближайших его планах - окончить школу.

От Сочи до европейских банков

Что касается наследства, то по всем срокам Светлана уже должна была вступить в права. По закону с момента смерти должно пройти полгода, механизм оформления документов вдова должна была запустить в январе 2023 года. Какое имущество и накопления оставил артист, держится в строгом секрете. И немудрено: счет идет на сотни миллионов рублей, и это только недвижимость. А сколько семье принесут права на песни Юры, которые могут обеспечивать родных артиста долгие годы, и вовсе трудно оценить. Захочет, например, Дэннис Шатунов петь перешедшие ему по наследству суперхиты «Ласкового мая» («Седая ночь», «Белые розы», «Розовый вечер» и др.) - у него есть на это право. Сколько он сможет заработать на таких концертах? Очевидно, немало.

Стоимость жилья, которым владел Шатунов, тоже продолжает расти. Подаренные продюсером Андреем Разиным апартаменты в сочинском отеле «Разин» - квартира площадью 60 квадратных метров с видом на море и дизайнерским ремонтом - были проданы еще во времена пандемии за 19 млн рублей. Зато остался двухэтажный дом в Барановке (Хостинский район Сочи) стоимостью не менее 25 млн рублей.

Была и квартира в Москве, которую артист, как писали, получил при непосредственной помощи Юрия Лужкова - однушка на Кантемировской улице. Сейчас она стоит порядка 8 - 12 млн рублей.

Тот самый особняк со звукозаписывающей студией в Германии, где живет семья певца, по самым скромным оценкам, тянет на 4 млн евро (375 млн рублей). Автопарк и счета в зарубежных банках «округляют» состояние Шатунова, а теперь и его семьи, до 6 млн евро (562 млн рублей).

Если Юрий Шатунов не оставил завещания, его имущество и долги (при наличии) получат наследники артиста в порядке законной очередности: Светлана, Дэннис и Эстелла. Наследство между ними распределится в равных долях - по одной третьей части.

«Белые розы» под защитой

Что касается прав на песни, тут история более запутанная. За них продолжает неистовую борьбу бывший продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин. Он безостановочно заваливает суды кассационными жалобами на приговор, который в 2022 году утвердил права на песни группы за семьей Шатунова. Согласно закону вдова и дети артиста смогут получать отчисления за авторские права в течение 70 лет, а за исполнение - в течение 50 лет сразу после решения суда и вступления в наследство. Но Разин настаивает, что название «Ласковый май» зарегистрировано в США на музыкальном лейбле World Media Alliance, и семью Шатунова ждут огромнейшие иски в случае попытки использовать песни группы. Пока что все суды по кассациям продюсер, пытающийся вернуть права на 27 песен «Ласкового мая», с треском проигрывает. Сам он, к слову, живет в США.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Памятник на могиле установят в день 50-летия артиста

Директор «Ласкового мая» Аркадий Кудряшов подтвердил, что в день 50-летнего юбилея Шатунова (6 сентября 2023 года) на могиле певца наконец появится памятник. Это будет ростовая фигура улыбающегося Юрия с микрофоном в руках. Двухметровую бронзовую скульптуру установят на метровом постаменте.

Макет памятника, который в сентябре установят на Троекуровском кладбище. Фото: СОЦСЕТИ

Тем временем в Москве может появиться сквер имени Юрия Шатунова. Инициативная группа пробивает эту идею через мэрию. Сам безымянный пока сквер находится на Трубной улице у метро «Цветной бульвар», где снимали клип «Белые розы». Там же уже есть импровизированный народный мемориал - «стена Юры». Семья проект одобрила.

Кроме того, в Оренбурге недалеко от детдома, где вырос Шатунов, установят памятник ему и композитору Сергею Кузнецову. Автор шлягеров «Ласкового мая» скончался через четыре месяца после смерти солиста группы - 7 ноября 2022 года. Монумент будет выполнен в виде фигур музыкантов, стоящих в обнимку.

КСТАТИ

Мешки денег за гастроли по СССР

Понятно, что невозможно восстановить всю черную бухгалтерию по выступлениям мегапопулярных в Советском Союзе музыкантов. Однако председатель КГБ СССР Владимир Крючков в 1989 году в докладной записке Михаилу Горбачеву сообщал, что коллективы «Ласкового мая» (одновременно по стране гастролировали более 10 составов группы) в среднем зарабатывают по 6 тысяч 721 рублю в день! Сумма немыслимая - на нее можно было каждый день покупать личный автомобиль.

Доходило до того, что наличность Разин хранил в мешках из-под сахара и они занимали несколько комнат. А большую часть денег, как он сам уверял, якобы пришлось сжечь в старом доме под Рязанью, чтобы не попасть под расстрельную статью за «хищение государственного имущества в особо крупном размере».

ВОПРОС - РЕБРОМ

Сколько приносят права на песни?

Ранее Андрей Разин уверял, что доход с отчислений за исполнение песен Шатунова составлял порядка 5 млн рублей в месяц, то есть 60 млн рублей в год. Сделать точную калькуляцию невозможно: специалисты РАО, которые отвечают за роялти, по специальной технологии индивидуально рассчитывают гонорары на использование песен в зависимости от их популярности, размеров концертных залов, где их собираются исполнять, и так далее.

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