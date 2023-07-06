Сколько стоит взглянуть в глаза смерти: Кто и как зарабатывает на катастрофе "Титаника"

Все пассажиры на батискафе «Титан» погибли. Фото: СОЦСЕТИ

В конце июня при погружении к останкам печально знаменитого «Титаника» пропал батискаф «Титан». Начались поиски, в них участвовало более десяти кораблей, военные самолеты, подлодки, подводные роботы... Спустя четыре дня подводный аппарат Odysseus обнаружил обломки в 500 метрах от «Титаника». Точная причина трагедии пока неизвестна. Похоже, батискаф не выдержал давления на дне океана, и его разорвало.

Спуск в бездну

На борту находились пять человек: 61-летний Стоктон Раш, директор компании OceanGate, 77-летний французский исследователь Поль-Анри Наржоле и туристы: 58-летний британский бизнесмен-экстремал Хэмиш Хардинг, 48-летний британо-пакистанский бизнесмен Шахзада Дауд и его 19-летний сын Сулейман. Их тела вряд ли будут найдены.

Исследователь Поль-Анри Наржоле и бизнесмен Хэмиш Хардинг. Фото: СОЦСЕТИ

«Эти люди были настоящими исследователями, которых объединяли особый дух приключений и глубокая страсть к изучению и защите Мирового океана», - заявила компания OceanGate, которой принадлежал «Титан».

Директор компании OceanGate Стоктон Раш отказался от положенных экспертиз «Титана»: мол, для такого супербатискафа нет стандартов. Фото: СОЦСЕТИ

На самом деле глубоководная экспедиция была не исследовательской, а коммерческой. Каждый турист за возможность лицезреть в иллюминатор останки «Титаника» на глубине 3800 метров заплатил 250 тысяч долларов. Четверть миллиона!

Бизнесмен Шахзада Дауд и его сын Сулейман. Фото: СОЦСЕТИ

Погибших туристов называют миллиардерами, даже причисляют к богатейшим людям планеты. Но в списке «Форбс», насчитывавшем к моменту трагедии 2623 фамилии нынешних миллиардеров, их нет.

Первый и последний рейс

Величайшим бизнес-проектом был сам «Титаник». Крупнейшее судно в мировой истории начала XX века. Способное перевозить из Британии в США через Атлантический океан 2439 пассажиров. Экипаж - 899 человек. Длина - 269 м, ширина - 28 м.

Каюты первого класса оформили в 19 различных стилях: итальянского Возрождения, королевы Анны, Людовика XV, георгианского, старо- и новоголландского и т. д. Красное дерево, орех, платан, дуб, позолота, витражное стекло, шелк... Рестораны, турецкие бани, плавательный бассейн, корт для игры в сквош, гимнастический зал, курительные салоны. Один из пассажиров утверждал: «В салонах корабля совершенно забываешь, что находишься на борту судна, скорее кажется, будто входишь в зал какого-то великолепного дома на побережье».

Была запущена мощная реклама о самом гигантском, комфортабельном, непотопляемом корабле планеты. Сливки высшего общества поспешили купить билеты на первый исторический рейс из Англии в Штаты. Мультимиллионеры Джон Джейкоб Астор IV с молодой беременной женой, Бенджамин Гуггенхайм с любовницей, владелец крупнейшей американской сети универмагов Macy's Исидор Штраус с супругой Идой, военный помощник президента США Арчибальд Батт, владелица лондонского дома мод Maison Lucile Люси Дафф-Гордон, светская львица Маргарет Браун и много других знаменитостей. Астора, кстати, называли самым богатым человеком планеты.

В самый последний момент от плавания отказались банкир Джон Морган, основатель знаменитой династии Морганов, магнат Альфред Вандербильт и еще с десяток важных персон. Предчувствовали что-то?

10 апреля 1912 года «Титаник» отправился в свой первый и последний рейс в Нью-Йорк. В ночь на 15 апреля лайнер столкнулся с айсбергом в Северной Атлантике. И через 2 часа 40 минут, расколовшись надвое, ушел в ледяную мрачную бездну. На глубину 3800 метров. Шлюпок на всех пассажиров и членов экипажа не хватило. Погибли 1517 человек, спаслись 712. Трагедия «Титаника» стала крупнейшей морской катастрофой ХХ века в мирное время.

Фильм Джеймса Кэмерона 1997 года принес в прокате миллиарды долларов. Фото: Кадр из фильма

Золотая жила

Коммерческая эксплуатация драмы в Атлантике началась мгновенно. И продолжает приносить прибыль спустя 111 лет. Первый бизнес - продажа фотографий лайнера. Затем выпуск сувениров, предметов коллекционирования. Начиная с жестяных коробок для конфет, джиггеров (мерных стаканчиков для виски) и заканчивая памятными тарелками. Самый необычный «сувенир» - 655 черных плюшевых мишек. Траурные игрушки мгновенно раскупили. Сегодня это мечта коллекционеров. В 2000 году на аукционе Christie's в Лондоне такого мишку продали за 136 тысяч долларов!

Всего через 10 дней после трагедии в Штатах была защищена авторским правом песня «Моя возлюбленная пошла ко дну вместе с кораблем». Одним из самых продаваемых хитов 1920-х годов стал The Titanic блюзмена Стоунмена: более миллиона грампластинок! Только в США сочинили свыше сотни песен на эту печальную тему. Не счесть книг, спектаклей, мюзиклов, видео игр про утонувший корабль.

Не осталось в стороне и кино. Уже через месяц после катастрофы за океаном вышел фильм «Спасенные с «Титаника» с Дороти Гибсон в главной роли. Она же написала сценарий. В роковую ночь актриса играла на лайнере в бридж с двумя нью-йоркскими банкирами. Успела сесть с ними в первую спущенную на воду шлюпку, которая была почти пустой. Дороти снялась в кино в той же одежде, в которой была на борту «Титаника» - белом шелковом вечернем платье, дополненным кардиганом и пальто поло. Картина имела огромный успех в США и Европе. Гибсон наряду со звездой немого кино Мэри Пикфорд стала самой высокооплачиваемой актрисой в мире. Всего же о «Титанике» снято более семи десятков художественных, телевизионных, документальных фильмов и сериалов.

Уцелевшая во время крушения актриса Дороти Гибсон быстро написала сценарий, и уже через месяц вышел фильм «Спасенные с «Титаника» с Гибсон в главной роли. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пальма первенства, разумеется, у одноименного блокбастера 1997 года с Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет. Кэмерон наглядно продемонстрировал миру, что «Титаник» - суперприбыльный бренд. Он стал первым фильмом в мире, преодолевшим планку в $1 млрд. Всего же собрал в кинотеатрах $2,2 млрд, еще более $1,2 млрд заработал на продажах и аренде видео и DVD. Плюс 87 кинонаград, включая 11 премий «Оскар».

Расхититель гробниц

1 сентября 1985 года американский океанолог Роберт Баллард с помощью батискафа «Арго» отыскал-таки на дне Атлантики затонувший лайнер. Начался новый всплеск интереса к «Титанику». С тех пор к погибшему кораблю совершены десятки экспедиций. На поверхность поднято около 6 тысяч предметов, включая личные вещи пассажиров. Права владения обломками и подъема артефактов принадлежат американской фирме RMS Titanic Inc. Кстати, погибший в «Титане» французский исследователь Поль-Анри Наржоле был в ней директором программы подводных исследований. Совершил 35 погружений, получив прозвище «Мистер Титаник».

RMS Titanic Inc. хорошо зарабатывает, устраивая по миру выставки артефактов «Титаника». У нее есть постоянная экспозиция в знаменитом казино «Луксор Лас-Вегас». Богатые игроки могут лицезреть там среди прочих экспонатов 17-тонный кусок обшивки, поднятый со дна.

Критики называют эту частную фирму «современным расхитителем гробниц». Первооткрыватель останков Роберт Баллард даже выпустил документальный фильм «Спасти «Титаник» про ущерб затонувшему кораблю в результате экспедиций. И умолял защитить погибший лайнер от мародерства.

Но бизнес есть бизнес.

Дорога к катастрофе

В детстве Стоктон Раш мечтал стать первым человеком на Марсе. Повзрослев, решил, что это не принесет прибыли, а он в первую очередь бизнесмен. Недаром окончил Школу бизнеса Калифорнийского университета. Решил зарабатывать на экстремальном подводном туризме для богатых. Для этого основал компанию OceanGate. В 2017 году объявил продажу билетов на погружение к затонувшему «Титанику» на «единственном в мире» батискафе из углеродного волокна «Титан». Мол, всего за 105 129 долларов (эквивалент стоимости билета первого класса на «Титанике» с учетом инфляции) вы получите «шанс выйти за рамки повседневной жизни и открыть для себя что-то действительно экстраординарное».

Но экспедиции пришлось отложить на несколько лет. 38 членов Комитета по пилотируемым подводным аппаратам Общества морских технологий США в письме Рашу выразили озабоченность безопасностью «Титана». Отметили ряд недоработок. Предупредили о риске запланированных экспедиций. И требовали сертифицировать батискаф, как и положено по закону.

А тут еще директор морских операций OceanGate Дэвид Лохридж обнаружил «потенциальную опасность для пассажиров «Титана». И призвал к дополнительным испытаниям батискафа. Но его быстренько уволили «за разглашение коммерческой тайны».

В 2021 году Раш начал погружения к лайнеру. Его выручило то, что «Титаник» затонул в международных водах, где не действуют строгие законы морского судоходства США и Канады. А до Европы и вовсе далеко.

Туристов обязывали подписывать отказ от претензий к фирме. «Это экспериментальное судно не было одобрено или сертифицировано регулирующими органами. Путешествие на нем может привести к травмам, эмоциональным потрясениям или даже вашей гибели». Богатые экстремалы подписывали бумагу, веря в «непотопляемость» «Титана». Хотя стоимость билета поднялась до 150 тысяч баксов, затем до четверти миллиона.

Обычно два часа уходило на спуск к «Титанику», несколько часов - на осмотр места трагедии и еще два - на всплытие.

По данным газеты The Guardian, в 2021 - 2022 годах компания Раша доставила на место катастрофы около 60 туристов и 15 - 20 исследователей. В прошлом году заработали $7 млн. В 2023 году OceanGate запланировала 12 погружений.

«Ужасная ирония»

Первое же погружение этого года закончилось крушением. Вместе с туристами погиб и глава компании Стоктон Раш. Вот чем обернулось его стремление «срубить бабло» на трагедии «Титаника».

Джеймс Кэмерон, погружавшийся к затонувшему лайнеру 33 раза, видит «ужасную иронию» в гибели «Титана», спустившегося посмотреть на трагедию «Титаника». Он напомнил, что капитана «Титаника» не раз предупреждали об опасности айсбергов, но тот их проигнорировал. «Теперь у нас есть еще одно крушение, произошедшее, к сожалению, из-за той же ошибки - игнорирования предупреждений», - заявил оскароносный режиссер.

Газета The New York Times выяснила, что супруга владельца «Титана» Венди Раш, директор по коммуникациям OceanGate, - праправнучка магната Исидора Штрауса, плывшего на «Титанике» вместе с женой Идой. Супруги погибли. Спустя 111 лет история мистически повторилась. На этот раз на месте крушения «Титаника» погиб лишь муж. Жена осталась на суше. Теперь Венди Раш - вдова.

РАСПРОДАЖА

$154 000 за часы мертвеца

Эти часы ушли с молотка в 2008 году. Цена - 154 000 долларов. Фото: СОЦСЕТИ

На аукционах регулярно появляются реликвии с «Титаника». В блокбастере Кэмерона есть сцена: на палубе тонущего лайнера оркестр играет христианский гимн «Ближе, Господь, к Тебе». Это не выдумка режиссера, а реальный факт. Среди музыкантов был Уоллес Хартли. Перед смертью он привязал к себе скрипку с табличкой «Уоллесу по случаю нашей помолвки. От Марии». Ее ему подарила невеста Мария Робинсон. Когда тело бедняги нашли, инструмент передали безутешной Марии. Скрипку обнаружили на чердаке дома Робинсон в 2006 году.

Скрипку отреставрировали, и в 2013 году продали на аукционе за 1,5 млн долларов. Фото: СОЦСЕТИ

Мировой рекорд при продаже письма с «Титаника» установили на аукционе в 2017 году в Великобритании - $166 тысяч. Оно единственное, написанное на гербовой бумаге лайнера и уцелевшее в водах Атлантики. Предприниматель Оскар Холверсон описывал матери «гигантский корабль, обставленный, как роскошный отель». Сообщил, что видел «самого богатого человека Джона Джейкоба Астора и его жену. Он выглядит совершенно как обычный человек, даже несмотря на то, что у него миллионы. Они сидят на палубе вместе со всеми нами». Холверсон погиб. Когда его тело достали из воды, в кармане обнаружили блокнот, а в нем письмо. Его передали матери.

Прежний рекорд аукциона 2014 года - $157 тысяч за письмо, написанное за восемь часов до крушения.

Стюард Эдмунд Стоун обслуживал пассажиров первого класса. Стрелки его карманных часов остановились в 2 часа 16 минут, в тот самый момент, когда Стоун оказался в ледяной воде. Тело стюарда нашли спустя неделю. Часы передали вдове.

После смерти Мейбл Беннет шуба попала на аукцион. Вещь купили за 230 000 долларов. Фото: СОЦСЕТИ

Мейбл Беннет, стюардесса 1-го класса, в ночь крушения выскочила на палубу в одной ночной рубашке. Кто-то из богатых пассажиров дал ей длинную бобровую шубу, чтобы девушка не замерзла. Мейбл спаслась, прожила 96 лет.

Капитан «Титаника» Джон Смит был заядлым курильщиком. Компания White Star Lines, владелица лайнера, подарила ему ящик для сигар из орехового дерева - хьюмидор. Уходя в роковой рейс, Смит оставил его дома. Хьюмидор ушел с молотка на аукционе в Ливерпуле за $40 тысяч.

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Что еще продали

План корабля длиной 9,2 м, использовавшийся для расследования деталей крушения, с пометками поврежденных айсбергом участков лайнера - 308 тысяч евро.

Ключ от кладовки, где хранились спасательные жилеты, - $104 тысячи.

Крекер с «Титаника» - $23 тысячи.

Меню с «Титаника» - $125 тысяч.

Открытка, отправленная старшим телеграфистом Джеком Филипсом, с описанием погоды и подписью: «Всем привет, Джек» - $23 тысячи (25-летний Джек в момент катастрофы передавал всем сигнал бедствия и погиб).

Связка писем старшего помощника капитана Генри Уайлда - $6110. «Мне по-прежнему не нравится корабль, - писал он. - У меня какое-то нехорошее чувство по поводу него». Предчувствия не обманули старпома. Он погиб.