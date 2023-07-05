Раненым в СВО поют песни и читают стихи

Популярные российские артисты, авторы музыкальных хитов и телеведущие присоединились к акции Минобороны России «Лучшим воинам мира» и провели творческую встречу с участниками спецоперации на Украине, проходящими лечение в Главном военном клиническом госпитале им. Н.Н.Бурденко, что находится в Басманном районе столицы.

В старинном парке, перед хирургическим корпусом госпиталя выступил широко известный композитор и автор-исполнитель популярных песен Виктор Пеленягрэ. В акции также участвовали – группа «Унесенные ветром» в составе лауреата фестивалей «Песня года» и «Золотой граммофон», автор знаменитых хитов Дмитрий Чижов и певица Елена Астет, популярный актер театра и кино, телеведущий Сергей Рублев, телеведущая и медиапродюсер Диана Бичарова, певица Светлана Ларионова, автор и исполнитель, основатель панк-шансона Костя Холодный (Пакидов).

Артисты исполнили известные песни, такие как «Позови меня тихо по имени», «Как упоительны в России вечера», «Чашка кофею», «Краски осени», «Разговор с Москвой», «Гимн волонтеров», «Ангелы добра». А Сергей Рублев прочитал стихи известных поэтов в жанре мелодекламации (чтение стихов под музыку).

- Спасибо, что нас настраивают на позитив музыкой творческие коллективы, поддерживают боевой дух, - поблагодарил артистов участник СВО Дмитрий.

Родственники пациентов военного госпиталя также с удовольствием смотрели представление. Они провели незабываемые минуты рядом со своими близкими.

СПРАВКА «КП»

Социально-культурная акция «Лучшим воинам мира» организована Главным военно-политическим управлением Вооруженных сил РФ для поддержки военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, полученных в ходе выполнения боевых задач. В рамках акции военнослужащих навещают известные деятели культуры, науки, спорта, образования.