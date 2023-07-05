Зеленского попросят на выход: На Западе заметались из-за провального наступления Украины

Где и каких успехов добились ВСУ, наверное, самая главная военная тайна Киева сейчас Фото: REUTERS

Перспективы Украины в Европе начали понимать самые умные руководители стран-союзников Незалежной. Канцлер ФРГ, конечно, циник, конформист, мягкотелый, соловом, Мельник был в чем-то прав, называя Олафа "обиженной ливерной колбасой", но не дурак.

В ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Марчелом Чолаку канцлер Германии сделал, казалось бы, два взаимоисключающих заявления. С одной стороны, Олаф выразил надежду на "стремительность и успешность Вооруженных сил Украины в наступательной операции", а с другой тут же призвал Запад "быть готовым поддерживать Киев годами, пока длится вооруженный конфликт – года, два, три, а если нужно, то и дольше". На самом деле никакого противоречия в этих заявлениях нет. Просто надежда на успешность – это официальная мантра, дежурное заклинание, как призывы Снегурочки детишками на новогоднем утреннике по призыву Деда Мороза. Обязательная программа. А вот второе заявление – это признание реалий и голос разума.

Но даже на этом фоне поразительно прозвучало выступление румынского премьера на этом же мероприятии.

- Ввиду неудач украинского контрнаступления на территории Румынии должны быть на постоянной основе быть размещены немецкие солдаты, - заявил румынский премьер-министр Марчел Чолаку. Прямо Третьим рейхом повеяло от этих слов. Зачем немецкие солдаты на территории Румынии, правда, так и осталось непонятным. Единственное логичное объяснение – для защиты от остатков украинской армии, если и когда она хлынет на территорию сопредельных с Украиной стран. Но вот что касается перспектив украинского "контрнаступа" и Украины в целом, то слова Чолаку и оценка им этих перспектив весьма показательны.

Пока в самом Киеве надувают щеки, "пышаясь" тем, что Киев вскоре получит обещанные F-16, как объявил в эфире единого всеукраинского телемарафона спикер Сил противовоздушной обороны ВСУ Юрий Игнат: "Украина будет с F-16, это решение уже, в принципе, принято. Остальное — вопрос времени". А глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр пытается поддержать Украину: "Я думаю, что Украина имеет преимущество, потому что у нее есть западные системы вооружения, она имеет лучшую подготовку и, что очень важно, гораздо более высокий моральный дух и мотивацию". Но и самолеты будут не так скоро, как заявил тот же Бауэр, "дискуссия об истребителях является важной, но она не будет решена в краткосрочной перспективе для этого контрнаступления. Подготовка пилотов, подготовка технического персонала, обеспечение логистики, которая сможет поддерживать эти самолеты, не будут доступны до завершения контрнаступления". Что, кстати, признает и тот же Игнат: "Мы должны понимать, что без процессов, которые необходимо преодолеть, в частности это обучение пилотов, инженеров, подготовка инфраструктуры - передача самолетов невозможна. А на это нужно время". Но трезво мыслящие эксперты считают, что западные истребители, даже когда Киев получит их, не смогут переломить ход СВО, разве что несколько затруднят ее. А итог будет все тем же.

А потому главе МИД Украины Дмитро Кулебе (это не только ругательство и диагноз, но и фамилия такая) не остается ничего иного, кроме как пытаться выправить ситуацию дежурным оптимизмом.

- Публикации в СМИ о якобы медленном темпе контрнаступления Украины не влияют на решения Запада о военных поставках Киеву. Все готовы двигаться дальше и обеспечивать поставки оружия, необходимого для контрнаступления, - заявил Дмитро, но был вынужден признать. - Сеется уныние. Сейчас каких-то негативных мгновенных последствий от этого нет. Это управляемая ситуация. Но если они так продолжат разгонять эти нарративы, то это, безусловно, будет иметь негативные последствия для восприятия в обществах соответствующих стран успеха Украины на поле боя.

Где и каких успехов добились ВСУ, наверное, самая главная военная тайна Киева сейчас. По всей видимости, Кулеба мечтает о будущих перемогах, в которые на западе уже никто всерьез не верит, хотя и продолжают начитывать обязательные заклинания.

Вот только время ставит перед союзниками Незалежной новые задачи, для решения которых "кейс Украины" в его нынешнем виде становится уже обременительным отягощением, а то и вовсе может превратиться в груз, который утянет их на политическое дно.

- - Многие страны, поддерживающие военные действия Украины, борются с высокой инфляцией, повышением процентных ставок и вялым ростом экономики. Их лидеры, некоторым из которых предстоят выборы в ближайшие полтора года, должны оправдать те огромные ресурсы, которые они вложили в Украину, когда их собственные избиратели едва сводят концы с концами, - откровенно заявили в эфире американского телеканала CNN и сделали неутешительный для Киева и Запада прогноз. - Это может стать трудным, если для этого не будет большого успеха на поле боя.

Тонкий намек на "толстые" обстоятельства перед выборами Байдена, безудержно тратящего на нацистский режим киевского наркомана десятки миллиардов долларов. И если "большого успеха" не будет, то перед Западом встают два варианта выхода из украинского цугцванга. Либо реализовывать вариант "Афганистан 2.0" с приличествующим печальным вздохом: "Мы сделали все, что смогли". Но такое решение станет гигантским ударом по репутации тех, кто сделал ставку на Зеленского, который многие не переживут. Либо командовать Зеленскому собирать вещички и вместе со своей командой направляться "на выход", оттягивая свой собственный конец. Впрочем, второй вариант лишь на какое-то время предотвратит неизбежное наступление первого.

Балласт за борт. Но сначала с этого корабля побегут крысы…

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