Мемориальную доску 1925 года о сопротивлении еврейскому погрому нашли в Воронеже

В нынешнем состоянии доски надпись на ней читается с трудом Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В Воронеже нашли старинную чугунную мемориальную доску. Надпись на ней говорит о событиях, которые происходили в 1905 году, когда черносотенцы организовали в городе еврейский погром. Табличку передали в синагогу прихожане.

«ЭТО ПРОСТО ЧУДО, ЧТО ОНА СОХРАНИЛАСЬ!»

- Люди купили в центре Воронежа недалеко от синагоги старый заброшенный дом. В нем прежний хозяин устроил настоящий склад всякого «добра». Новые владельцы начали ремонт и выкопали траншею для проведения коммуникации. И во время земляных работ откопали чугунную табличку с надписью. Когда очистили ее от земли и прочитали надпись, то обомлели – это было просто чудо, - рассказал «Комсомолке» председатель еврейской общины Воронежской области Виктор Конищев.

Надпись на табличке сообщает: «20 октября 1905 года здесь был многотысячный митинг, где возник вопрос о вооруженном сопротивлении подготовлявшегося еврейского погрома». Доска эта, предположительно, висела на плацу Михайловского кадетского корпуса (ныне парк «Орленок»). Именно здесь в дореволюционном Воронеже проводились подобные собрания.

Пока находка хранится в синагоге Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

РЕВОЛЮЦИЯ 1905 ГОДА

- 21-22 октября 1905 года черносотенцы устроили в Воронеже еврейский погром на Большой Дворянской улице, - рассказал «Комсомолке» историк Владимир Размустов, создатель паблика «Заповедный Воронеж». - Формальным поводом к погрому стал выстрел, сделанный в портрет царя во время его торжественного выноса из здания хлебной биржи.

Очевидцы по-разному описывают события вековой давности. Воронежцы пытались тогда остановить погромщиков, но безуспешно. В числе горожан оказался Николай Таранченко, студент юридического факультета Московского университета. Он был семьи железнодорожного служащего, еврея, бывшего кантониста, принявшего православие. Николай приехал к родным в гости и попал в гущу революционных событий.

- Семья Таранченко жила на Большой Алексеевской улице (ныне Пролетарская), - продолжает Размустов. - Согласно первой версии событий, в одном из дворов, где происходил погром, студент Николай Таранченко призывал полицейского пристава навести порядок. Тогда к безоружному студенту подскакал казак и шашкой разрубил ему голову. Эта версия поддерживалась большевиками-коммунистами и была во всей краеведческой литературе советского периода. По другой версии Таранченко, вмешавшись, мог был убит ударом лома по голове самими погромщиками.

Похороны убитого студента должны были, по плану левых, вылиться в митинг против самодержавия. Губернатор С.С. Андреевский (ему эти события, по предположениям, в итоге стоили губернаторского кресла – в город прислали другого) лично встретился с родителями погибшего и в категорической форме потребовал от них, «чтобы похороны были произведены как можно скорее». Похоронили Николая Таранченко на Терновом кладбище.

По словам историка, в 1925 году в Воронеже широко отмечался 20-летний юбилей первой российской революции. На ряде зданий, связанных с революционными событиями, были установлены мемориальные доски. Вероятно, одной из них и стала найденная сейчас табличка. А тремя годами позже в честь убитого Николая Таранченко переименовали улицу Вознесенскую.

ТАБЛИЧКУ ВОССТАНОВЯТ

Мы спросили у Виктора Конищева, какая судьба ждет мемориальную табличку.

- Есть идея вернуть табличку либо на прежнее место – на мемориал в парке «Орленок», либо на колонне на территории синагоги, - рассказал председатель общины. - Но сначала надо ее отреставрировать. В нынешнем ее состоянии даже надпись читается с трудом.

Кстати, найденная табличка может оказаться самой древней из сохранившихся в городе мемориальных досок.

- До сего дня самой старой из существующих в Воронеже была также чудом уцелевшая памятная доска 1939 года, подлинная про "штаб воронежского укрепрайона", посвященная 20-летию драматических событий для города гражданской войны в Воронеже в сентябре-октябре 1919 года, - добавил Владимир Размустов.