О летнем отдыхе - у них и у нас

Ассоциация туроператоров России сообщила, что из-за роста цен поток туристов из нашей страны в Турцию упал этим летом на 35-40% Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Проще всего, купить себе тур в какие-нибудь там Салоники и, лёжа в шезлонге, между скульптур в очках попивать джин-тоники. Это избито, это смешно, пробить себе в банке субсидии и, выбрав систему «всё включено», в Анталье обсасывать мидии. Где есть под рукой всегда коньячок с красивым французским названием.

Так отдохнёт любой дурачок со средним образованием!..

Пойми меня, друг, живущий в степи, что это мышление плоское.

Ты лучше пойди и билет купи в какое-нибудь Дивноморское. Где днём на пляже больше людей, чем всё население в Йемене. Где в номере ночью шумит кондей, как трактор советского времени. Где возле кафе сидит, как всегда, большая собака бродячая. Где вечером в номере есть вода, но только очень горячая. Где в море труба коптит от баржи с какой-то особенной прыткостью. Где у ларьков отдыхают бомжи и пахнут уриновой жидкостью. Где каждый таксист имеет травмат и ловко по-зоновски ботает. Где есть на весь пляж один банкомат, однако и тот не работает. Где какают утром на бережок два пони прокатные пегие. Где у бабулек один пирожок стоит как велик в Норвегии. Где в телефонах ищут блютус подвыпившие пролетарии. Где в августе в море синих медуз больше, чем звёзд в планетарии. Где в воду мужик плюёт как верблюд, стирая при этом исподнее. Где свежее пиво всем продают, а пиво, увы, прошлогоднее. Где людям к ногам приносит прибой продукты пищеварения. Где в парке, как в триллере, под тобой скрипит колесо обозрения. Где путает рейсы аэропорт. Где кажется жизнь ошибкою!..

Как только оттянешь этот курорт, весь год будешь жить с улыбкою. Отныне тебе не будут страшны в мелком быту потрясения - ни дача, ни зной, ни упрёки жены, ни даже землетрясение. И будет татуха в родимой Твери блестеть, как наколка матросская, на левой руке у тебя - «23. Отель «Колосок», Дивноморское».