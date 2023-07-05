Глава МВД России призвал ужесточить наказание за рекламу наркотиков в интернете

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. Фото: МВД РФ

В Москве под председательством министра Владимира Колокольцева прошло заседание Государственного антинаркотического комитета (ГАК). В режиме видео-конференц-связи в мероприятии приняли участие председатели антинаркотических комиссий – руководители субъектов России.

В ходе заседания стало известно, что за прошлый год Роскомнадзор блокировал 83 000 сайтов и отдельных страниц содержащих информацию о распространении наркотиков (число таких ресурсов возросло на 20%).

«Практически в два раза увеличилось число пресеченных органами внутренних дел правонарушений, связанных с пропагандой запрещенных веществ», - процитировала слова главы ГАК официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Министр также проинформировал о проводимой работе по мониторингу рекламы, размещенной наркомагазинами в легальных новостных и развлекательных телеграм-каналах: «С осени прошлого года нами совместно с заинтересованными органами полностью удален противоправный контент с 17 таких медиаресурсов. Аудитория каждого из них составляет от 150 тысяч до четырех миллионов пользователей».

Ведомство планирует добиться введения более строгих наказаний за пропаганду и распространение запрещенных сведений о наркотиках в интернете. Владимир Колокольцев отметил, что существующие санкции недостаточны, и именно сегодня требуется внесение соответствующих изменений в законодательство.

«Сейчас на завершающей стадии находится исполнение поручения Президента Российской Федерации об установлении уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в сети Интернет. Пакет соответствующих законопроектов одобрен Государственной Думой в первом чтении», - напомнил министр.

Глава МВД России отметил, что у ГАК вызывает опасения рост объемов внутреннего производства «синтетики» в условиях подпольных нарколабораторий. Количество выявленных только сотрудниками полиции преступлений, связанных с изготовлением запрещенных веществ, увеличилось на 6,5%, а число расследованных наркопреступлений возросло почти в два раза.