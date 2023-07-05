Япония готовится отравить мировой океан зараженными водами «Фукусимы»

Цистерны на атомной электростанции "Фукусима-1", в которых перед сбросом в океан хранится очищенная от радиоактивных частиц вода. Фото Игорь Беляев/ТАСС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) пришло к выводу, что планы Японии по сбросу радиоактивной воды с поврежденной АЭС «Фукусима» в Тихий океан соответствуют международным стандартам безопасности. В опубликованном во вторник отчете, который был официально представлен премьер-министру Японии Фумио Кисида генеральным директором агентства Рафаэлем Гросси в Токио, утверждается, что «контролируемый постепенный сброс очищенной воды в море», как планирует правительство Японии и оператор станции, окажет «незначительное радиационное воздействие на людей и окружающую среду».

Как заявил в среду сам Гросси, идея сбросить в океан воду, которую использовали для охлаждения реакторов пострадавшей от цунами в 2011 году АЭС "Фукусима-1", - это, по его словам, "не что-то из ряда вон выходящее".

"Это не какой-то план, составленный лишь на этот случай и навязанный вам. Это общая практика, сертифицированная МАГАТЭ, одобренная и применяемая во многих местах мира", - приводит Associated Press (AP) слова Гросси.

Речь о том, что Токио получил «отмашку» от МАГАТЭ на сброс в океан в течение следующих 30-40 лет около 1,2 миллиона кубических метров воды, используемой для охлаждения топливных стержней станции «Фукусима», три реактора которой были разрушены в 2011 году из-за землетрясения и вызванного им цунами. Все будет делаться, заявляют японские власти, исключительно для безопасности - чтобы предотвратить случайные утечки и обеспечить вывод станции из эксплуатации. Но для соседей Японии это прозвучало совершенно неубедительно.

МИД Китая заявил, что отчет не в полной мере отражает мнения экспертов, участвовавших в рассмотрении, а содержащиеся в нем выводы разделяют не все специалисты. Поэтому КНР призвал японскую сторону прекратить реализацию плана сброса зараженной воды в океан, иначе «ей придется нести все вытекающие из этого последствия». Решительно против планов Токио и в Южной Корее, осуждает их и Форум тихоокеанских островов, в который входят 18 стран, включая Фиджи, Папуа-Новую Гвинею и Австралию.

Интересно, как трогательно совпадают аргументы, которые приводят в Китае и Южной Корее. В июне официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь назвал этот план «чрезвычайно эгоистичным и безответственным», добавив, что океан - это «общее благо человечества, а не частная канализация Японии». А в мае, когда в Южной Корее прошли многотысячные марши протеста против сброса зараженных вод с японской АЭС в океан, председатель основной оппозиционной Демократической партии Ли Джэ-Мён призвал Токио использовать сточные воды в качестве питьевой воды, чтобы доказать свои утверждения о том, что это безопасно.

Большие сомнения в корректности доклада МАГАТЭ вызывает и то, что еще 21 июня южнокорейские СМИ сообщили, что японское правительство сделало «политическое пожертвование» в размере более миллиона евро МАГАТЭ «для устранения разногласий во мнениях» между МАГАТЭ и экспертами из третьих стран. Выходит, для выяснения истины не всегда нужны споры, иногда помогают и пожертвования?

Последствия реализации планов сброса зараженных вод с АЭС «Фукусима» в мировой океан, предупреждают эксперты многих стран, будут катастрофическими и для рыболовства, и для туризма, не говоря уже об экологии. А как это скажется через десять-двадцать лет на потомстве живых морских организмов, не может сказать никто. Все аргументы относительно того, что эти воды будут очищать и сильно-сильно разбавлять, похоже, не убеждают никого, кроме самого японского правительства.

Все эти страсти по АЭС в Фукусиме прямо отсылают и к ситуации вокруг другой АЭС - в Запорожье. Но там страсти другие - Киев, в чем уже сомнений практически нет, готов совершить теракт против ядерного объекта, чтобы его катастрофические последствия «навесить» на Россию и использовать для консолидации своих союзников в борьбе с «врагом человечества». Но, во всяком случае, на Западе, никакой видимой тревоги по этому поводу не проявляют. Вернее, проявляют, но как-то странно: там верят только Киеву, который кричит, что русские вот-вот «рванут» АЭС. И ведь если случится худшее, Запад будет уверять всех, что виновата Москва.

Вывод тут один: когда речь идет об угрозе, которую может представить катастрофа на АЭС, это касается безопасности всех. И если в Вашингтоне убеждены, что в случае трагедии, к которой готовит всех Зеленский, на какой-нибудь украинской АЭС или на Запорожской АЭС «сточные воды» потекут только в Европу, то хотя бы в Брюсселе подумали, что им придется «пить».