Две квалификации в одном дипломе. В Президентской академии обучат госуправленцев нового формата

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РЕСУРС – это аббревиатура. Расшифровывается она как Равенство, Единство, Справедливость, Усердие, Развитие, Сила. Так в название учебной программы «зашиты» базовые принципы, на которых будет строиться сначала обучение прогрессивных руководителей госсектора, а затем и их профессиональная деятельность.

Уникальная программа сочетает лучшие образовательные традиции и новые подходы к формату обучения. В результате такого микса на выходе должны получиться стратегически мыслящие, практически подкованные и владеющие цифровыми технологиями специалисты. В их дипломе будут значиться две квалификации: «Государственное и муниципальное управление» и «Бизнес-информатика».

«Мы видим сейчас и в перспективе устойчивый спрос на таких специалистов, – отметил и.о. ректора Президентской академии Алексей Комиссаров. – Мы с нетерпением ждем талантливых и амбициозных. Что важно – каждый, кто успешно пройдет все этапы отбора на эту программу, сможет получить грант Президентской академии на обучение».

«Цифровые технологии стали неотъемлемым инструментом реализации государственных задач. У современных руководителей должны быть развиты достаточно конкретные навыки, например, управления системами работы с данными и принятия решений на их основе, роботизированными комплексами, государственными информационными системами, созданными на платформе “Гостех”, умения создавать ориентированные на клиента цифровые решения, в том числе цифровые государственные услуги и многие другие», – рассказала Наталья Гаркуша, продюсер образовательной программы «РЕСУРС России», директор центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации Высшей школы государственного управления Президентской академии. С 2019 года Центр готовит «цифровой спецназ» – команду госслужащих, ответственных за цифровое развитие органов власти, отраслей и регионов. Ранее это делалось в рамках программ дополнительного профессионального образования. Теперь опыт, экспертиза и наработки Центра станут доступны студентам Академии на образовательной программе «РЕСУРС России».

Многое будущим студентам предстоит постичь и освоить на практике, что очень приветствуется повсеместно во всех сферах экономики и управления. Этому поспособствуют наставники из числа успешных руководителей госкорпораций, крупного частного бизнеса и представителей власти. Так, в аудиториях студенты проведут лишь 30% учебного времени, а остальное - в лучших управленческих школах России («Сенеж», «Сириус», «Машук», «Таврида»), на стажировках, в лабораториях и на выездах в регионы России.

Прием заявок на обучение продлится до 10 июля. Подать заявку можно на сайте Президентской академии, через портал «Госуслуги» или очно в московском кампусе Академии.