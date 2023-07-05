Признание в любви стоило фитнес-тренеру 1 млн рублей: полиция не оценила романтичный поступок

В июне этого года турист из Британии, фитнес-тренер болгарского происхождения Иван Димитров на экскурсии по Колизею начертал на древней стене слова «Иван + Хейли 23». Фото: СОЦСЕТИ

Древнего грека Герострата вот уже много веков проклинают за то, что он из желания прославиться спалил храм Артемиды. А Остап Бендер, помните, написал на скалах Дарьяльского ущелья незабвенную фразу «Киса и Ося здесь были»? Самый настоящий вандализм!

Тем временем вести о случаях хулиганства продолжают регулярно поступать из самых разных стран мира.

Дорогое признание в любви

В июне этого года турист из Британии, фитнес-тренер болгарского происхождения Иван Димитров на экскурсии по Колизею начертал на древней стене слова «Иван + Хейли 23». Этот поступок попал на видео, и вскоре романтика задержали правоохранители. Писаке грозит штраф минимум в 15 тысяч евро (около 1,4 млн рублей) и до пяти лет тюремного заключения. Плюс ко всему суд может заставить его оплатить стоимость реставрационных работ. При этом Ивану еще очень повезет, если кирпич окажется «новоделом» из отреставрированной кладки, а не оригиналом возрастом почти 2000 лет - иначе цена его «признания в любви» возрастет до десятков тысяч евро. Разумеется, как только горе-турист оказался в полицейском участке он тут же прозрел и осознал, какое святотатство он совершил. Итальянский карабинер Роберто Мартино сообщил прессе: «Он постоянно извинялся перед нами и говорил, что очень расстроен своим поступком. Но я думаю,что он просто испугался того, что окажется за решеткой».

Сам же Иван написал письмо к прокурору и мэру Рима, в котором еще раз попросил прощения и заявил: «С глубоким смущением я признаю, что узнал о древности памятника только после того, как все произошло».

Кстати, римскому Колизею не везет постоянно. В сентябре 2020 года сотрудники службы безопасности поймали там гражданина Ирландии. Он вырезал свои инициалы на одной из колонн амфитеатра. А в 2014 году наш соотечественник изобразил на стене Колизея букву «К» высотой 25 см и шириной 18 см. Суд приговорил его к четырем месяцам тюремного заключения и штрафу 20 тысяч евро (примерно 1 млн 945 тыс. рублей).

Атакует молодежь

Подобных случаев немало. Отстав от группы, 15-летний китаец решил оставить на стенах Луксорского храма, знаменитого своими барельефами, надпись «Здесь был Дин Цзихао». Сделал он это с размахом, крупными буквами, после чего благополучно отбыл домой, в Поднебесную. Через неделю другой китайский турист сфотографировал «образец каллиграфии» юного вандала и выложил снимок в популярной в Китае соцсети. Живописца отыскали. Родителям школьника пришлось принести публичные извинения как египтянам, так и всему китайскому народу за позорный поступок сына.

Одной из самых узнаваемых и любимых туристами достопримечательностей Чикаго являются «Облачные врата». 100-тонная скульптура построена из 168 листов зеркальной, нержавеющей стали. Арт-объект появился в Чикаго в 2004 году и на статус древности не претендует, что не мешает вандалам делать памятные надписи. В 2019 году допуск к «Облачным вратам» пришлось закрыть: семеро подростков ночью написали на них аэрозольными красками слово «Экипаж», а заодно испортили стоящую рядом мемориальную стелу, поставленную в память о горожанах, боровшихся с онкологическими заболеваниями. Юных вандалов поймали, но под суд пошел только один: остальные были несовершеннолетними.

Римскому Колизею не везет постоянно. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Око за око, ухо за ухо

Поступок 26-летнего финна, как он сам объяснил, был продиктован желанием привезти как можно больше сувениров для друзей и знакомых с далекого острова Пасхи. Этот остров известен своими моаи - каменными статуями. В сувенирных лавках на острове копий этих истуканов - на любой вкус и кошелек. Но финну захотелось иметь оригинал. И он отломил у одной из статуй мочку уха! Кусок камня мужчина разделил на дюжину фрагментов, каждый из которых затем якобы и планировал раздать в качестве сувениров.

Мэр острова Педро Эдмундс Паоа разъярился не на шутку и потребовал, чтобы туристу отрезали ухо. До этого дело не дошло, финна посадили под арест до тех пор, пока его родственники не оплатили внушительный штраф.

А вот двое туристов - канадец и англичанин, оказались в суде тайского Чиангмая в 2020 году после того, как нарисовали аэрозольной краской на стене буддистского храма XIII века разные непристойности. Они умоляли отпустить их, объясняя свой проступок тем, что «просто были сильно пьяны». Отрезать им ничего не стали, но заставили выплатить огромный штраф и навсегда запретили въезд в Таиланд.

Подобных случаев немало. Фото: Shutterstock

И кактусам досталось

Служители и волонтеры природного парка «Сагуаро» в американской Аризоне ведут тщательный учет... кактусов. И не потому, что кактус-сагуаро является символом штата, а потому, что эти зеленые гиганты растут только в здешней пустыне Сонора. И делают это они крайне медленно, поднимаясь в высоту на 3-4 см в год, достигая, в итоге, нескольких десятков метров. И если бы колючие сагуаро росли где-нибудь вдоль тропинки городского сквера, то их уничтожение можно было бы хоть как-то объяснить. Но в 2020 году кому-то было не лень забраться в самый отдаленный уголок парка и под корень срубить несколько десятков растений. Никакой ценности срубленный сагуаро не представляет: его невозможно ни пересадить, ни переработать во что-либо ценное. Так что поступок непойманных вандалов не поддается логическому объяснению. Но именно из-за этого в Аризоне приняли закон: за повреждение кактуса теперь можно загреметь в тюрьму на 25 лет, а $100 тысяч заплатит в казну штата тот, кто будет использовать сагуаро в качестве мишени для стрельбы.

А КАК У НАС

Обламывают пальцы и обливают кислотой

В России вандалы тоже не раз совершали атаки на высокое искусство. Дважды, в 1913 и в 2018 годах, пережила нападение картина Ильи Репина «Иван Грозный и его сын Иван». В начале прошлого века ее порезал в Третьяковской галерее ножом старообрядец. А пять лет тому назад нашелся тип, заявивший, что картина эта «оскорбляет чувства верующих, православных и вообще всех в России». Нападавшему не помешала спецзащита и заграждения: он взял металлический столбик и разбил им стекло. Через год мужчину приговорили к 2,5 годам колонии. Оба раза картину восстанавливали несколько лет, причем в первый в реставрации принимал участие сам Репин.

13 лет мир следил за судьбой «Данаи», на которую покушался литовец Бронюс Майгис. В 1985 году он вошел в ленинградский Эрмитаж, облил холст Рембрандта кислотой и дважды порезал полотно ножом. Нападавшего позднее признали невменяемым и отправили на принудительное лечение в закрытую психиатрическую клинику. Только в конце 1998 года отреставрированная «Даная» вернулась в залы музея.

Не удалось найти вандалов, которые повредили в 2020 году в Петергофе мраморную статую «Венера Медицейская». Кто-то из посетителей Нижнего парка отломил ей четыре пальца. Один из них нашли на земле возле постамента. Остальные ищут до сих пор.

НАША СПРАВКА

За вандализм могут посадить

В Российской Федерации за вандализм можно угодить в тюрьму. И величина срока будет зависеть от статьи Уголовного кодекса, по которой рассмотрят дело. Таких статей в УК РФ две - «вандализм» и «уничтожение или повреждение объектов культурного наследия или культурных ценностей». Максимальный срок - шесть лет.