"Зеленский или сын Байдена": В Белом доме ищут, кто спрятал кокаин в шкафу

Секретная служба сейчас тщательно изучает записи с камер видеонаблюдения и журналы регистрации посетителей Фото: REUTERS

В воскресенье вечером сотрудники американской Секретной службы, отвечающие за безопасность Белого дома, проводили рутинный обход помещений в Западном крыле здания. Там, как известно, расположен Овальный кабинет, где работает президент США, кабинеты других высокопоставленных чиновников администрации.

Все шло, как обычно, пока в одном из шкафчиков, где сотрудники и гости оставляют свои мобильники, агенты не наткнулись на щепотку подозрительного белого порошка. А вдруг это антракс (споры сибирской язвы), жутко напугавший Америку в 2001 году?! Тогда работник одной из военных химлабораторий рассылал конверты со смертельным белым порошком конгрессменам, несколько человек погибли.

Вещество со всеми мерами предосторожности собрали и немедленно отправили на экспертизу. Находившихся в тот момент на рабочих местах сотрудников Белого дома на всякий случай эвакуировали.

Впрочем, тревога оказалась ложной. Обнаруженный порошок оказался… стопроцентным кокаином и, если кому и мог навредить, то лишь человеку, его использующему. Но как наркотик попал в самое охраняемое место в США?

Секретная служба сейчас тщательно изучает записи с камер видеонаблюдения и журналы регистрации посетителей.

Местные острословы уже выдвинули две основные версии. Во-первых, «кокс» мог случайно оставить президентский сынок Хантер Байден, который (и это уже известно всем) большой до него охотник. А что? Пришел проведать папашу, нюхнул перед встречей, а остаток случайно просыпал.

Версия номер 2. В Белый дом с секретным визитом наведался другой международно известный кокаинист - Владимир Зеленский. Тот вообще без предварительной дозы с иностранными лидерами не общается, даже если ломка настигает его прямо во время переговоров.

Это, конечно, шутки. Но горькие. И Байден-младший, и Зеленский настолько скомпрометировали себя, что теперь в сознании американцев их пагубные пристрастия ложатся густой тенью на президента США. Тем более, что и сам он с каждым днем дает все больше поводов для насмешек.

В общем, если в следующий раз в Белом доме найдут порошок, который окажется препаратом от деменции, будет ясно, откуда тянется след.