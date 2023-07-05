ТНТ реанимирует Гену Букина! Культовые герои ситкома «Счастливы вместе» опять соберутся в новом сериале — где они пропадали

Диван, рубашка и галстук, заправленная в штаны рука, движение «Без баб!», турнир «Кожаный мяч» — если хотя бы один из этих намеков вызывает у вас легкое пощипывание в носу или серьезный приступ ностальгии, есть хорошие новости.

Легендарная уральская семья Букиных — наш суверенный русский ответ чикагцам Банди из сериала «Женаты...с детьми» — возвращается на экраны. Нет, не в виде повторов проекта «Счастливы вместе», а в виде абсолютно новых серий. ТНТ запускает проект «Букины», где вернутся абсолютно все (!) главные герои культовой семейной саги нулевых.

Юмор Букиных был наивным, незамысловатым, но тотально народным. Что и позволило сериалу, вышедшему в эфир в 2006 году, стать абсолютным хитом. Утверждение это не голословное. «Счастливы вместе» настолько мощно вросли в почву, что на родине Гены Букина в Екатеринбурге ему даже поставили памятник (да, рука заправлена в брюки).

365 серий в эфире ТНТ длилась эпопея с перманентными бытовыми страданиями среднестатистической российской семьи Букиных в эфире: Гены (Виктор Логинов), его жены Даши (Наталья Бочкарева), дочери Светы (Дарья Сагалова) и сына Ромы (Александр Якин). За это время зрители успели прикипеть к чудаковатой и слегка нелепой семейке: замученный отец семейства, взбалмошная жена, туговатые дети — и все же они счастливы вместе! Многие узнавали себя в этом проекте, многие не узнавали, но просто смеялись от души, многие смеялись над тем, в каких местах сцены раздавался закадровый гогот. И, как это часто бывает с простецкими народными комедиями, почти все эти актеры проекта так и остались для публики и, увы, продюсеров Букиными. Переплюнуть успех сериала и вырасти из этих комедийных штанишек за 10 лет с момента окончания проекта никто из них так и не смог. Проект оказался настолько популярен, что до сих пор в сети вирусятся ролики с Геной Букиным, люди делают мемы и стикеры для телеграм-каналов с героями ситкома.

Многодетный отец Виктор Логинов за время, пока «Счастливы вместе» не был в эфире, поседел, лишился жилья, снимался в рекламе, заметил НЛО в Кемерово и даже пытался менять профориентацию (пробовал себя в b2b-продажах). А теперь вообще-то играет Воланда в антрепризном спектакле «Мастер и Маргарита».

Наталья Бочкарева вышла замуж и обвенчалась с личным помощником, была поймана инспекторами ГИБДД с белым порошком, выучилась на режиссера у Владимира Хотиненко и продолжает сниматься в сериалах («Бендер», «Кино про бандитов»), частенько выкладывая откровенные фото в соцсетях.

Фото: соцсети

Дарья Сагалова стала многодетной мамой, пробовала себя в качестве телеведущей («Я права», «Кулинарная звезда» и последний раз появлялась на экранах в 2018 году — в сериале «Улетный экипаж» в роли бортпроводницы.

Некогда кучерявый Александр Якин слегка облысел, но довольно успешно «перезапустился» после финала «Счастливы вместе», сыграв главную роль в ностальгической франшизе «Восьмидесятые», и даже попал в богемный московский Театр наций.

Даже исполнители второстепенных, но ключевых ролей — соседи Лена Полено (Юлия Захарова) и Толя Полено (Павел Савинков), а таже Женя Степанов (Алексей Секирин) — отклеиться от всепрожигающего успеха ситкома за последние десять лет так и не смогли. В СМИ они проходят исключительно по разряду «звезда сериала «Счастливы вместе».

Конечно, все они скучали по Букиным. Как и, судя по всему, аудитория. Ведь недаром на одной из панелей прошедшего недавно ПМЭФ маркетинг-директор ТНТ Анна Годунова отчетливо указала новый курс телеканала: ностальгия. По версии продюсера, зритель скучает по «старому ТНТ», прежним сериалам и передачам — а точнее, собственной молодости. Поэтому в очередной раз перезапущенная стратегия телеканала сулит много камбэков. Вернулся в эфир Гарик Мартиросян, вернулся после пятилетней серии провалов на СТС «блудный сын» Сергей Светлаков, перезагружена «Наша Russia» в виде бенефисного шоу Михаила Галустяна «Галустян+», а теперь пришло время культовых Букиных.

Новый старый сериал так и назвали — «Букины». В нем та же самая уральская семья будет продолжать тянуть многострадальный быт, но уже в наше время — в 2023 году. Занимаются реинкарнацией ситкома братья Андреасяны, известные на всю страну комедиографы и создатели сериала «Чикатило».

— Скажу честно: на протяжении последних 10 лет мне казалось, что увидеть Букиных на экранах невозможно, — честно признался Виктор Логинов, который последние десять лет только и отвечал на вопросы об этом ситкоме. — По разным причинам: от занятости актеров до сложностей с переносом наших героев в текущую реальность. Но я рад, что такая возможность появилась, ведь зрители этого так ждали! Это будет уже другая история: не стерильно ситкомовская, а более тонкая и объемная – в духе времени.

Что будет дальше? Догадаться несложно. Ждем в эфире ТНТ свежих серий «Букиных», а затем перезагрузку шоу «Голод», «Сегоднячко», «Школу ремонта», «Окна», «Такси», «Большой брат» и других легендарных проектов телеканала, по которым зритель до сих пор льет горючие слезы, ведь ничего лучше за последние 20 лет креативное бюро ТНТ, видимо, предложить так и не смогло.