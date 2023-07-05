Ленский мост. Время первого

Фото: Павел Бедняков/POOL/ТАСС

В Кремле 4 июля состоялась встреча Президента России Владимира Путина с выпускниками пятого потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

«БУДЕМ СТРОИТЬ»

В ходе встречи глава Якутска Евгений Григорьев, финалист конкурса «Лидеры России», рассказал, что в 2022 году был разработан мастер-план развития города.

«Сегодня, как Вы знаете, Якутск самый большой город в условиях вечной мерзлоты. При реализации проектов, указанных в мастер-плане, мы должны стать лучшим в мире городом в условиях вечной мерзлоты», – сказал Евгений Григорьев.

Глава государства отметил, что Якутск уже является лучшим городом в условиях вечной мерзлоты, потому что других таких нет.

«Второе. Мост, конечно, будем строить», – сказал Президент РФ.

Публичная поддержка из уст главы государства дала мощный импульс новому витку обсуждений проекта, его параметров и актуальности. В Якутии мост ждут давно, на этот инфраструктурный проект завязаны многие планы. Без обеспечения транспортной доступности большой территории дальнейшее интенсивное развитие республики очень затруднено.

В ОТРЫВЕ ОТ «БОЛЬШОЙ ЗЕМЛИ»

Строительство первого в Якутии моста через реку Лену – масштабный инфраструктурный проект, не имеющий аналогов в мировом мостостроении. В таких суровых климатических условиях, в зоне вечной мерзлоты вантовых мостов ещё никто не строил.

Из-за отсутствия круглогодичного сухопутного сообщения между Восточной и Западной частью Якутии около 70% её населения не имеет связи с «большой землёй» 5-6 месяцев в году. Новая мостовая переправа позволит сократить бюджетные затраты на обеспечение «северного завоза» и придёт на смену небезопасным зимникам и переполненным паромам, которые работают на реке летом. Планируется, что с запуском в эксплуатацию моста пассажиропоток вырастет до 8 млн человек в год, а транспортная доступность будет обеспечена для 87% жителей Якутии. Совокупный положительный эффект на рост ВРП Якутии может составить до 3% ежегодно.

13 февраля 2020 года между правительством республики Саха (Якутия) и «Восьмой концессионной компанией» (входит в Группу «ВИС») было подписано концессионное соглашение о проектировании, строительстве и эксплуатации мостового перехода через реку Лена в Якутии. Проект структурирован на основе частной концессионной инициативы Группы «ВИС» и реализуется в рамках Федерального закона 115-ФЗ на основе концессионного соглашения.

Фото: Группа «ВИС»

Предусмотрена следующая схема финансирования проекта: 50% – средства федерального бюджета, 30% – средства концессионера и 20% –средства бюджета Республики Саха (Якутия). Именно с окончательным определением размера финансового участия федерального бюджета возникли сложности. Первоначальная оценка проекта в 180 млрд руб. показалась чиновникам в Минфине слишком высокой. Большой круг согласований и обсуждений проекта в федеральных ведомствах конкретного результата не дал: обсуждалось как сокращение доли федеральных денег, так и удешевление самого проекта. В итоге после прямого поручения вице-премьера Марата Хуснуллина о ценовой оптимизации проекта пришлось пересмотреть уже готовую проектную документацию и найти в ней источники удешевления.

УСКОРЕНИЕ СТАРТА

«Совместная работа специалистов концессионера проекта Группы «ВИС», Института Гипростроймост – Санкт-Петербург, ФАУ «Главгосэкспертиза России», Росавтодора и Правительства Республики Саха (Якутия) позволила скорректировать проектную документацию строительства мостового перехода через реку Лену и оптимизировать стоимость капитальных затрат. Для ускорения старта проекта был выделен второй этап, включающий русловую часть моста и правобережный подход к нему, – комментирует текущую ситуацию через свою пресс-службу Группа «ВИС». – Документация по этой части проекта находится на рассмотрении в ФАУ «Главгосэкспертиза России». Ожидаем положительное решение госэкспертизы в августе-сентябре 2023 г. Группа «ВИС» готова приступить к строительству объекта сразу после одобрения госэкспертизой и принятия окончательного решения о размерах софинансирования из федерального бюджета».

По данным концессионера сроки строительства по условиям соглашения с Якутией составляют 54 месяца. Напомним, ранее в проекте был выделен первый, подготовительный этап, который получил положительное заключение госэкспертизы, что позволило провести комплекс работ по подготовке территории строительства, выносу инженерных коммуникаций. Трассировка по левому берегу Лены также выделена в отдельный третий этап, работа проектировщиков над которым продолжается.

Насколько же и за счёт чего изменилась стоимость Ленского моста? Ответы на эти вопросы также содержатся в ответе пресс-службы Группы «ВИС»:

«Актуальная стоимость капитальных затрат определится по итогам прохождения госэкспертизы. По оценкам специалистов Группы «ВИС» в целом по объекту она может быть скорректирована не менее чем на 20% и ориентировочно составит 130 млрд руб.

Проведена большая работа по поиску оптимальных проектных решений, касающихся русловой части моста и подхода к нему с правого берега Лены. Корректировка проведена в части уменьшения длины эстакады с учётом сохранения водопропускной способности отверстия моста, сокращения количества свай под фундаменты опор эстакад, уменьшения высоты и ширины земляного полотна насыпи. Всё это позволило значительно сократить затраты на строительство.

Основные проектные решения, включая трёхпилонную вантовую конструкцию моста, остались без изменений. Протяжённость мостового перехода – 4,6 км, расчётный автомобильный трафик – свыше 5000 автомобилей в сутки. Общая протяжённость новой транспортной инфраструктуры составит около 15 км».

По оценкам экспертов Министерства экономического развития РФ, анализировавших проект на стадии его инициирования, социально-экономические эффекты от Ленского моста превосходят инвестиции в 1,6 раз. Для региона это будет иметь значительный мультипликативный эффект: создание новых рабочих мест, рост поступлений в бюджет, развитие территорий и улучшение качества жизни населения. В Якутии надеются, что после публичной поддержки проекта Президентом России он двинется с большей скоростью к началу стройки.

Одно сегодня ясно без сомнений: Ленскому мосту – быть, его судьба окончательно решена. Положительно.