Авторы ВКонтакте смогут представить свои работы на выставке «Генерируя искусство будущего» в Эрарте

Конкурс продлится с 5 июля до 6 августа

ВКонтакте и крупнейший в России частный музей современного искусства Эрарта проведут выставку работ талантливых авторов соцсети. Она будет посвящена развитию нейросетей и их влиянию на искусство. Произведения для экспозиции будут выбраны по итогам конкурса, который пройдёт ВКонтакте.

Тема этого года — «Генерируя искусство будущего» — сформировалась благодаря развитию искусственного интеллекта и его влиянию на эстетическое восприятие человека. Кураторы из музея и ВКонтакте предлагают авторам экспериментировать со своими подходами и выйти за привычные рамки. Подобно нейросети, которая смешивает разные произведения, художники могут добавлять в свои работы непривычные элементы. Это может быть сочетание разных техник, например, пейзажа и натюрморта или же digital-арта и скульптуры. Приветствуется любой междисциплинарный подход к созданию произведений.

Участвовать в конкурсе могут непрофессиональные или начинающие художники. Для этого нужно опубликовать работу от лица своего сообщества с хештегом #authors_erarta. Авторы могут предложить несколько вариантов, но жюри выберет только по одному у каждого победителя. Конкурс продлится с 5 июля до 6 августа, а его результаты появятся в сообществе «ВКонтакте с авторами». Торжественное открытие выставки пройдёт 5 октября в музее Эрарта.

Зера Черешнева, директор по стратегическим проектам ВКонтакте:

«Эрарта для нас — особенный партнёр. Именно этот музей вдохновился нашей идеей и четыре года назад открыл свои двери авторам ВКонтакте. Для начинающих художников выставочный опыт — уникальный шанс заявить о себе на рынке искусства. Вместе с Эрартой мы даём возможность представить свои произведения в крупнейшем частном музее современного искусства России. Для авторов это шаг в сторону профессионального роста и новые возможности. Участники прошлых годов получили старт творческой карьеры, теперь они уже выставляются персонально».

Екатерина Атоян-Милюкова, директор по внешним связям музея Эрарта:

«Нам очень приятно, что конкурс снова и снова вызывает интерес у начинающих авторов: мы видим живой отклик, получаем вопросы о том, когда же состоится следующая выставка, и каждый раз сами с нетерпением ждём, когда наступит пора анонса темы текущего года. Музей Эрарта счастлив предоставить талантливым художникам возможность выйти к зрителю в офлайн — мы получаем от этого огромное удовольствие! В этом году нам с командой ВКонтакте стало очень интересно увидеть размышления авторов об искусственном интеллекте — и, конечно, будущем искусства. Можно сказать, что в каком-то смысле мы предлагаем художникам самим стать нейросетью, чтобы сгенерировать такое произведение, с которыми они не сталкивались. Уверены: нейросеть пока такого не умеет!»

В рамках совместного проекта ВКонтакте и Эрарта уже три года помогают талантливым авторам заявить о себе. В 2020 году выставка на тему «Я, обо мне, про меня» объединила произведения 97 художников со всей России, а годом позже авторам предложили поразмышлять на тему «Моя страница». Кроме того, в прошлом году прошла выставка «Голос городов», посвящённая эстетике спальных районов: экспозиция собрала работы 130 начинающих и непрофессиональных художников из разных городов страны.