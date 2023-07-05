«Для души играл, Свинье помогал записывать»: Как бывший ударник «Кино» по прозвищу Базис стал ректором универа в Петербурге

На сайте профсоюза железнодорожников вышел указ о назначении Олега Валинского ректором Петербургского университета путей сообщения императора Александра I. Фото: Анна Майорова/ТАСС

На сайте профсоюза железнодорожников вышел указ о назначении Олега Валинского ректором Петербургского университета путей сообщения императора Александра I. Казалось бы, а при чем тут группа «Кино»? Цой же в кочегарке работал, а не пути прокладывал.

Однако у студентов ПГУПС, почитающий талант Виктора Цоя, будет теперь больше поводов поговорить с ректором. Ведь Олег Валинский — в прошлом музыкант одного из первых составов рок-группы. Можно сказать, что стоял у самых истоков.

Как обычно бывает, история имеет множество интерпретаций. Так и здесь. По одной версии, молодого Валинского с Цоем познакомил гитарист Алексей Рыбин — вместе троица потом сколотила группу «Гарин и гиперболоиды», ставшую впоследствии «Кино».

По другой — свел музыкантов Андрей Панов из «Автоматических удовлетворителей».

— Мы познакомились с Цоем задолго до того, как появились «Гарин и гиперболоиды», — вспоминал Валинский. — Нас познакомил Свинья, Андрей Панов. Собственно, мы все познакомились одновременно — и с Цоем, и со всей Свинской компанией.

Будущий железнодорожник любил музыку с детства: пел в хоре во дворце пионеров в Ленинграде, а потом начал учиться играть на валторне. Однако во время очередной поездки на репетицию духовой инструмент помяли в автобусе, и Олег пообещал, «что не буду играть на валторне, и очень, как мне кажется, своевременно оказался в барабанщиках».

Еще в школе с упомянутым выше Рыбиным начинающий рокер Валинский (прозвище Базис, Острый) сколотил группу «Пилигримы», в которой играл на ударных. Чуть позже — после встречи со Свином — Олег оказался в «Автоматических удовлетворителях».

Фото: Анна Майорова/ТАСС

—Это все крутилось вокруг прослушивания музыки и желания где-то поиграть, — говорил Валинский. — Я в то время играл в нескольких командах сразу, потому что и деньги были нужны, и для души играл, и Свинье помогал записывать, играл на танцульках, по школам, на выпускных вечерах.

Потом было знакомство с Виктором Цоем, ряд квартирников — а в 1981 году Рыбин, Валинский и Цой махнули в Крым, где в селе Морском играли для отдыхающих. Там, по легенде, и зародилась идея создать группу «Кино». Название подсказал БГ*.

— Цой обратился к Гребенщикову*: мол, хотим играть, как нам назваться? — рассказывал Валинский. — Боб сказал: «Ну, назовитесь «Гарин и гиперболоиды»…Нет, конечно, мы Толстого читали к тому времени и фильм смотрели, но нам в голову не приходило, что Цой — Гарин, а мы его гиперболоиды. Но какие-то элементы сюрреализма в этом названии присутствовали, и нам это понравилось.

На этом интересном моменте биографии Валинского и Цоя разошлись. Олега призвали в армию — в Павловск в Ленинградской области, откуда он отправился на Кубу в составе контингента советских войск. При этом не оставлял барабаны. О переименовании «Гиперболоидов» в «Кино» служащий узнал на Острове Свободы из письма Рыбина. После возвращения из армии в 1983 году Олег, ранее отчисленный из ЛИИЖТ, снова вернулся к курсу на железную дорогу (группа «ушла далеко вперед», да и роль ударных Цой обычно нивелировал): окончил Ленинградский техникум железнодорожного транспорта, затем Петербургский госуниверситет путей сообщения.

Валинский начинал с должности ученика приемщика поездов станции Ленинград-Сортировочный-Московский Октябрьской железной дороги — и к 2004 году дослужился до замначальника этой самой дороги. А в 2014 году был назначен начальником ОЖД.

Теперь Олег Валинский — официально стал ректором Петербургского университета путей сообщения императора Александра I. Он следит за образовательным процессом, но музыку изжить из сердца, конечно, не удалось.

— У меня сейчас дома есть барабаны, и иногда я доставляю неприятности соседям, есть гитара, вообще все возможности есть, нет только времени, — признается он. — Иногда я гружу свое музыкальное хозяйство на яхту, выхожу подальше в море, чтобы никому не мешать, выставляю колонки и там в свое удовольствие отрываюсь.

* признан Минюстом РФ иноагентом