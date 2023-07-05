Не штрафы: Россияне назвали условия, при которых будут пускать газовщиков в квартиры

Санкт-Петербург. Сотрудник `ПетербургГаз` во время проверки в многоквартирном доме. Фото: Олег ЗОЛОТО

В связи с участившимися трагедиями из-за взрывов бытового газа в России хотят повысить штраф за недопуск газовщиков в квартиру. В скором времени сумма может подняться до 10 тысяч рублей. Однако сами россияне заявили, что это никак их не замотивирует пускать к себе незнакомых людей в дом. Только 1% россиян опасаются крупных штрафов и готовы с случае их увеличения пустить к себе газовщиков. Об этом говорят результаты опроса сайта KP.RU.

При этом участники опроса перечислили условия, при которых готовы пустить в дом газовщика. 50% заявили, что если их будут предупреждать заранее, они готовы отпроситься с работы, освободить время и пустить к себе работников газовых служб.

Еще 47% россиян говорят, что хотели бы, чтобы время визита газовые службы согласовывали бы с хозяевами квартиры. Часто газовщики ходят в дневное время, когда все на работе, кто же в этом случае может впустить их в дом?

35% заявили, что не пускают и не будут пускать газовщиков, пока те не начнут предъявлять документы, а то уж очень много мошенников развелось в последнее время.

А вот еще 25% предлагают сделать услуги газовщиков бесплатными, тогда их все будут пускать, да и мошенники исчезнут, ведь никакой выгоды в этом больше не будет.

«Если услуга будет предоставляться бесплатно, то и мошенники перестанут ходить», - рассуждает участница опроса.

Еще 17% россиян уверены, что с газовщиками должен ходить участковый, которого знают все жители района. Тогда люди не будут опасаться пускать к себе незнакомцев, не будут бояться, что их могут обмануть.

Оставшиеся 3% опрошенных заявили, что не считают себя обязанными пускать газовщиков в дом ни при каких условиях. Дом – это их частная собственность, и если они не хотят приглашать посторонних, то ничто им не указ. Они не пускают газовые службы к себе сейчас и не пустят ни при каких условиях.

«Что значит «недопуск»? Да не слышу я тебя и не обязан слышать, двери на замке, у своих ключи есть, а я могу дома в наушниках сидеть и музыку слушать. Под видом газовщиков ходит полно мошенников. Я не собираюсь открывать двери непонятно кому. Если у меня возникнут проблемы с печкой, я лично вызову мастера и уточню, как его зовут, и пущу только по предъявлению документа в точно оговоренное время», - делится участник исследования.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. Участие в исследовании приняли 9,2 тысячи человек.