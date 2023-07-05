Загореть и не сгореть: как правильно ухаживать за кожей летом

Кому из нас не хочется подставить нос приветливому и ласковому солнцу? А позагорать в отпуске? Да не просто «слегка», а так, чтобы и коллеги, и соседи за километр видели, что это не какой-то там дачный, а самый настоящий морской загар!

Автор книги «Под покровом кожи» практикующий дерматолог Мария Журавлева поделилась с «Комсомольской правдой» своими секретами красоты и здоровья.

ЛЕТНИЙ ЛИКБЕЗ

- Требуется ли летом коже особый уход?

- На самом деле, нет. Надо делать все тоже самое: очищать, увлажнять и защищать кожу от солнца. Эти правила одинаковы для любого времени года. Просто летом солнце наиболее активно, поэтому особое внимание надо уделять защите кожи от солнца. Также можно поменять крем, которым вы пользуетесь, на более легкий. Иногда, если очень жарко, можно пропускать какой-то этап ухода, чтобы не перегружать кожу. Часто это актуально для жирной кожи.

- Есть ли особые правила летнего ухода во время пляжного отдыха и для городских жителей средней полосы?

- Действительно, многие уделяют внимание защите от солнца на юге и море, но считают, что это не нужно делать в черте города. Тем не менее, в погожий летний денек вы вполне можете обгореть и в городе, и защита нужна не меньше, чем при нахождении на пляже.

- А что вы думаете о масках из натуральных фруктов и овощей? Ведь наши бабушки просто наносили на лицо клубнику с огорода или делали огуречные "очки". Что думают об этом профессионалы?

- Наши бабушки их использовали потому, что у них не было доступа к современным средствам с активными ингредиентами. Сама по себе маска из натуральных продуктов может дать небольшое увлажняющее или противоотечное действие. Надо понимать: огурец холодный, прохладный, и потому обладает легким противоотечным действием. Но те же самые патчи гораздо более эффективные! А вот получить раздражительный дерматит после маски из натуральной клубники очень даже возможно для людей с чувствительной кожей, и надо об этом не забывать. Поэтому я бы рекомендовала отдавать предпочтение средствам современной косметологии.

- Что делать, если обгорел на солнце, чем спасаться?

- У солнечного ожога может быть две стадии. Первая стадия сопровождается покраснением, вторая стадия – уже более тяжелая, сопровождается появлением пузырей. Первое, что надо сделать – это максимально охладить кожу. Желательно принять прохладный душ, естественно без мочалки, просто постоять под прохладной водой. Мягко промокнуть кожу, не растирая, полотенцем. И нанести охлаждающее средство: это могут быть гели из аптечной косметики или водные болтушки на основе цинка. При сильных покраснениях можно использовать медикаментозные средства. Если солнечный ожог сопровождается повышением температуры тела, можно принять жаропонижающее. Если появились пузыри при ожоге, очень важно их не лопать, не травмировать, дать коже восстановиться. И также помните: не надо подставлять кожу солнцу до тех пор, пока солнечный ожог не пройдет полностью. Носите закрытую легкую одежду, дайте коже время, и все будет хорошо!

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ЗАГАРА

Правила безопасного загара не пустой звук и рекомендуются врачами-дерматологами и онкологами всего мира. Во многих странах даже выпущены обучающие мультфильмы Slip Slop Slap для самых маленьких. Если будет желание, их легко можно найти в любом поисковике.

Рекомендации Марии Журавлевой:

1. Не загорайте специально под открытыми солнечными лучами — старайтесь находиться в тени деревьев, под навесом или зонтиком.

2. Не находитесь на солнце в период с 11:00 до 16:00. В это время солнечные лучи падают на землю почти под прямым углом и наиболее активны.

3. Носите шляпу, солнцезащитные очки, употребляйте достаточное количество жидкости.

4. Используйте солнцезащитные кремы, наносите их в достаточном количестве, обновляйте каждые два часа.

КАК ВЫБРАТЬ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ

Для правильного выбора нам нужно:

1. Разобраться в аббревиатурах на упаковке.

SPF. Этот показатель может быть разным: от 10 до 100. А сколько нужно? Для ответа на этот вопрос нужно понимать, что вообще эта загадочная аббревиатура означает.

SPF — дословно «фактор защиты от солнца» (англ.) — показывает, во сколько раз увеличится время нашего нахождения на солнце до получения ожога с нанесением крема по сравнению с его отсутствием.

Например, в 12 часов дня светлокожий человек может находиться на солнце безопасно 10 минут. При нанесении крема с SPF 10 это время увеличится в 10 раз и составит 100 минут.

Однако стоит помнить, что такая идеальная защита возможна только при условии идеального нанесения в количестве 2 мг на квадратный сантиметр тела и в идеальных условиях — когда вы не потеете, не купаетесь, в буквальном смысле не шевелитесь. Конечно, представить себе такое в реальной жизни довольно сложно. Поэтому чем выше SPF, тем лучше ваша защита.

SPF 15 обеспечит защиту от 94 процентов лучей типа В, SPF 30 — 97 процентов, SPF 50 — 98 процентов. Врачебные сообщества рекомендуют использовать кремы с SPF не менее 30. А вот баночки с цифрой 100 не более чем маркетинговый ход, разница с SPF 50 составит несколько сотых процента, и переплачивать за них не стоит.

Защита широкого спектра действия. Ищем на баночке аббревиатуры UVA (PPD), UVB или надпись broad spectrum а (широкий спектр) — эти надписи говорят о том, что крем защищает от лучей обоих типов и послужит профилактикой фотостарения. Уровень защиты от UVA-лучей должен быть не менее 1/3 от указанного показателя SPF на этикетке.

Водостойкий (water resistant), очень водостойкий (very water resistant) — нет, это означает не то, что крем вовсе не надо обновлять после купания. А только то, что он будет защищать лучше, если вы вспотели или на тело попали капли воды.

2. Определиться с тем, на кого мы собираемся крем наносить.

Для детей и людей с чувствительной кожей или кожными заболеваниями (атопическим дерматитом, розацеа) подойдут средства с ФИЗИЧЕСКИМИ фильтрами.

Если же вы обладатель здоровой кожи, не хотите, чтобы крем «белил» или планируете наносить средство под макияж, больше подойдут средства с ХИМИЧЕСКИМИ фильтрами.

СОЛНЦЕЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА

Для людей, не желающих по каким-либо причинам использовать солнцезащитные кремы, существует специальная одежда с фактором защиты UPF — гидрокостюмы, кепки с полотном, закрывающим шею сзади, и т. д.

Защита от ультрафиолетовых лучей в такой одежде достигается за счет окрашивания тканей специальными веществами, поглощающими солнечные лучи, или обработки химическим составом (например, диоксидом титана), который отражает излучение.

Наука не стоит на месте, и уже изобретены гели для стирки, которые должны превратить любой предмет гардероба в солнцезащитную одежду, подарив ему дополнительный UPF-уровень. Насколько это будет реально работать, покажет время.

Подводя итог, скажу: все хорошо в меру. Не нужно бояться, если после лета вы стали чуть смуглее, это нормально. Но специально загорать, намазываясь маслом, под палящим солнцем не стоит однозначно. Мода на загар преходяща, мода на здоровую кожу — вечна.