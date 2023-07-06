Растем и останавливаться не собираемся: как за 5 лет изменилась сфера образования в Приморском крае

Так выглядит один из благоустроенных детских садов в Артеме. Фото: Правительство Приморского края

В Приморье активно развивается сфера образования. В последнее время в городах и селах появляются новые детские сады и школы. А в учебных и дошкольных заведениях, которые не первый год уже являются домом знаний для ребят, проводят ремонт и благоустраивают территорию. Более того, особое внимание уделяют также развитию дополнительных курсов и кружков для детей. Так, например, во Владивостоке, Арсеньеве и Уссурийске появятся «IT-клубы». Что еще изменилось в крае за последние пять лет в этой сфере, узнала «Комсомольская правда – Владивосток».

С 2018 года финансирование образовательной сферы в крае увеличилось почти вдвое – от 20,7 миллиарда рублей до 38,8. Средства направили не только на ремонтные работы, современное оборудование и новую мебель в школы и детсады, но и на повышение зарплат педагогов и воспитателей, финансирование образовательных услуг для детей с ограниченными возможностями, субвенции на обеспечение бесплатного образования в детских садах и многое другое.

Школа в Большом Камне. Фото: Правительство Приморского края

О работе правительства в сфере образования высказалась приморский омбудсмен по правам ребенка Ольга Романова. Она ежедневно посещает школы, общается с учителями и учениками. Ольга Владимировна как никто другой знает, как важна атмосфера в учебном заведении для ребенка и педагога.

«Проделана значительная работа по проведению капитальных ремонтов объектов образовательной инфраструктуры, техническому оснащению школ. Сегодня во многих учебных заведениях, в разных муниципалитетах переоснащены и переоборудованы школьные библиотеки. Эти изменения касаются не только книжного фонда, но и самого пространства. Библиотеки стали точкой притяжения ребят самого разного возраста. Они по-разному сегодня используются – где-то это пространство ученических инициатив, где-то центр школьного самоуправления. Здорово изменились школьные столовые – они стали яркими, уютными, удобными, чистыми. Значительные средства вложены в переоборудование школьных пищеблоков», – отметила омбудсмен.

В обновленных библиотеках учеба стала еще больше в радость для ребят. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Эксперт также обратила внимание на то, что школьные пространства, в которых ребята проводят перемены, тоже много где изменились. Талантливые, творческие и инициативные руководители образовательных организаций прекрасно понимают, что понятие «образовательная среда» – это все пространство школы: от входа в нее до чердачного помещения.

Стены, коридоры, туалеты, учебные классы, спортивные залы, библиотеки, школьная мебель – все это тоже элементы образовательного пространства. Казалось бы, простые бытовые вещи, но именно они влияют и на мотивацию к учебе, и на желание приходить в школу, и на стремление достигать новых побед в учебе. Эта среда влияет и на желание молодых педагогов прийти в эту школу и работать именно в ней. Правительство Приморского края в этом отношении стремится сделать максимум возможного.

Школа в поселке Волчанец. Фото: Правительство Приморского края

Хочется также отметить, какое внимание уделили вопросу комфортной работы учителей. Например, в 2021 году в рамках федерального проекта «Современная школа» открыли Центр непрерывного профессионального мастерства педагогов. Также сформировали региональный методический актив из 98 специалистов, а еще повысили квалификацию более восьми тысяч преподавателей. Помимо этого, провели более 500 мероприятий по оказанию адресной методической поддержки педагогам и управленческим кадрам.

Важно, что власти не закрывают глаза на нехватку кадров в селах, поэтому с целью решения этой проблемы реализовалась программа «Земский учитель». Единовременную компенсационную выплату в размере двух миллионов рублей выплатили 109 учителям (из них 37 в 2023 году). Данная мера поддержки оказывается преподавателям, переехавшим на работу в сельские населенные пункты.

Детский сад ЖК «Новожилово». Фото: Правительство Приморского края

Губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что в связи с достижением таких результатов край поднялся с 72 места на 25-е в рейтинге регионов Рособрнадзора по качеству образования (и это всего за пять лет). Наш регион растет, развивается и останавливаться не собирается.

За 5 лет построено и введено в эксплуатацию 13 детских садов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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