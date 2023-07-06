ФСБ России ликвидировала на месте подготовки теракта украинского диверсанта

По данному факту в СК России возбудили уголовное дело. Идет следствие.

Сотрудники Федеральной службы безопасности совместно со Следственным комитетом России пресекли на территории Тюменской области противоправную деятельность граждан России, которые действовали по заданию украинских спецслужб.

- Сторонники националистической идеологии, граждане России, действовали по заданию представителей украинских военизированных формирований, готовили на территории региона преступление террористического характера, - заявили в ФСБ России.

При задержании на месте готовящегося террористического акта (готовились взорвать энергетический объект) один из диверсантов оказал вооруженное сопротивление, но был тут же нейтрализован ответным огнем. Рядом с ним сотрудники ФСБ России обнаружили пистолет Макарова с боевыми патронами, а также готовое к применению самодельное взрывное устройство. Его тут же на месте разрушили специалисты - взрывотехники.

По данному факту в СК России возбудили уголовное дело. Идет следствие.