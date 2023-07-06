Всесезонные хиты «Мираторга» по ГОСТу

Колбаса «Докторская» от «Мираторга» из мяса собственного производства

И не так важно, что окажется в холодильнике первым – сосиски или колбаса, главное – чтобы продукт был от компании «Мираторг».

Учет мнения покупателей

На современном высокотехнологичном заводе агрохолдинга «Мираторг», расположенном в Курской области, команда технологов тщательно прорабатывает рецептуру своих продуктов, чтобы популярные гастрономические легенды не только соответствовали ГОСТу, но и были привычны и узнаваемы потребителю по вкусу, цвету и консистенции. При проработке рецептов учитывается и обратная связь от покупателей.

Зачем заводу свои лаборатории

Для изготовления фирменной продукции компания «Мираторг» использует не замороженное, а охлажденное мясо, причем исключительно с собственных ферм холдинга, и качество этого сырья проверяется ветеринарными врачами в лаборатории на территории завода.

На каждом этапе свои тонкости, которые обеспечивают качество продукта

В еще одной специализированной лаборатории заводские технологи кропотливо регулируют состав сосисок и колбасных изделий. Хоть ГОСТом и предусмотрены допустимые компоненты, производителю важно сочетать их между собой так, чтобы достичь привычных потребителю цвета, вкуса и консистенции блюда. Специалисты тестируют, какой отруб для какого колбасного продукта использовать, баланс жирного и постного мяса в фарше, сколько потребуется специй для того самого, легендарного и ностальгического вкуса, а также соотношение соли, перца и нужен ли он вообще. К слову, компания «Мираторг» – единственная в стране выпускает сосиски «Молочные» и колбасу «Докторская» по ГОСТу без перца, в составе исключительно свинина и мраморная говядина Black Angus, молоко, яйца, соль и мускатный орех.

Всю семантическую составляющую колбасных изделий и сосисок, их узнаваемый вкус, текстурность и цвет отрабатывает в лаборатории органолептики группа профессиональных дегустаторов.

Всего 6-8 часов с момента поступления мяса на переработку — и свежий продукт готов отправиться на встречу с покупателями

Цеха – сердце производственного процесса

Технологический процесс создания сосисок и вареной колбасы схож. На автоматизированной линии конвейерный робот доставляет в цех обвалки и жиловки отруба, где мясники доводят мясо до необходимой спецификации. Для «Докторской» в разделанные куски мяса добавляются специи и замешиваются в эмульсионный фарш, который формуется в оболочку и отправляется на подвесной раме в термоустановку, где в течение примерно 1,5 часов продукт проходит процедуру термообработки. Во время этого этапа температура поднимается постепенно, чтобы обеспечить колбасе равномерный прогрев, а значит, текстуру и цвет.

Почему большой срок годности

После выхода с конвейера и сосиски, и колбаса считаются полностью готовым к употреблению блюдом, которое не требует дополнительной термообработки. «Докторская» по ГОСТу выпускается в полиамиде и синюге, а «Молочные» сосиски – как в белковой, так и полиамидной оболочке, состоящей из натуральных компонентов. У сосисок и колбасных изделий «Мираторга» достаточно большой срок годности, потому что на производстве сам продукт никак не контактирует с руками человека, соблюдаются температурные режимы и нормы биобезопасности.

«Мираторг» — крупнейший производитель и признанный эксперт в мясе

Продукт один, блюд множество

«Докторская» – это не только салат оливье, а сосиски «Молочные» – не только к макаронам, в домашних условиях их можно пожарить с яичницей или омлетом, они гармонично дополнят молодую картошку, свежие овощи, суп-солянку, домашнюю пиццу и, конечно же, главное летнее блюдо – окрошку.

Колбасные изделия и сосиски от «Мираторга» – всесезонные блюда, особенно актуальные и в летний период пикников. Они выручат, когда вкусно отдохнуть на природе хочется, а разжигать костер или угли в мангале нет возможности. Захватите на пикник сосиски от «Мираторга» и колбасу в нарезке со свежими или консервированными овощами, оливками, заверните их в лаваш с любимым соусом и листьями салата. А еще сосиски – основа всеми любимого хот-дога, который готовится быстро, просто и без лишних усилий, а «Докторская» может стать основой бургера вместо котлеты.

В ассортименте «Мираторга» более 120 наименований колбасных изделий

Где купить?

Сосиски «Молочные» и «Докторскую» по ГОСТу от «Мираторга» можно приобрести во многих федеральных розничных магазинах по всей стране. А самый широкий ассортимент мясной продукции, больше 120 наименований сосисок и колбасных изделий «Мираторга», замороженные полуфабрикаты, кулинарные блюда и напитки по выгодной цене от производителя можно приобрести в фирменных магазинах бренда, расположенных в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Московской, Тульской, Калининградской, Курской, Брянской, Белгородской и Тверской областях.

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