Разворот на Восток: Хабаровский край расширяет международные связи

Губернатор Михаил Дегтярев с генеральным консулом республики Вьетнам Нгуен Данг Хиеном. Фото: правительство Хабаровского края

Стратегическое мышление позволяет губернатору Хабаровского края Михаилу Дегтяреву осознавать, что крупной точкой роста экономики в регионе является сотрудничество с азиатскими странами. Торговых партнеров, по заветам губернатора, следует воспринимать не только, как поставщиков востребованных вещей и продуктов питания, и как большой рынок сбыта местной продукции, прежде всего, из сферы машиностроения.

Одной из стран, выразивших готовность участвовать в реализации таких планов, стал Вьетнам, поэтому Михаил Дегтярев в рамках рабочей встречи пообщался с генеральным консулом республики Нгуен Данг Хиеном, обсудив представителем страны Востока развитие двухстороннего сотрудничества, в том числе, в вопросе доступности авиаперевозок между территориями.

В начале встречи глава региона привел слова президента России, отмечающего общие взгляды обеих стран на многие вопросы. Затем губернатор в красках представил достижения края, продемонстрировав колоссальный потенциал в экономике и промышленности и логистике.

- По территории Хабаровского края проходят Транссиб, БАМ, магистральные нефте- и газопроводы. Функционируют пять морских портов, крупнейший расположен в Ванино. Регион развивается, о чем говорит индекс промышленного производства, который в 2022 году составил 102,5 процентов - выше среднего по России. А переориентация транспортных потоков обеспечила рост грузооборота более, чем на шесть процентов. И сегодня наш край стал транспортным ключом России к странам Азии. Это показывают и объемы внешней торговли, за 2022 год выросшие на 15 процентов к уровню 2021 года, - пояснил Михаил Дегтярев.

Инвестиции продолжают поступать в регион даже в условиях санкций, и за прошлый год общий объем вложений перебил отметку в четыре миллиона рублей. Губернатор подчеркнул, что регион не только не остановил реализацию старых инвестпроектов, но и приступил к работе над новыми.

Рост экспорта во Вьетнам по итогам прошлого года достиг 47 процентов, но край намерен увеличивать данный показатель, в первую очередь, за счет поставок продукции энергетического машиностроения. Например, усилиями завода «Дальэнергомаш» регион будет направлять воздушные компрессоры, нагнетатели воздуха, комплекты запчастей и инструментов.

Большие перспективы сулит работа по туристическому сектору, но события последних лет основательно замедлили туробмен, хотя Вьетнам традиционно был одной из самых популярных точек отдыха у местных жителей. Ситуация усугубляется отсутствием прямого авиасообщения.

- Возобновление полетов между Хабаровским краем и Социалистической Республикой Вьетнам придаст импульс сотрудничеству не только в сфере туризма, но и многих других областях, - выразил уверенность Михаил Дегтярев.

Вьетнамский генконсул также заявил, что совместные усилия двух регионов помогут вывести сотрудничество на новый уровень.

- Стороны регулярно обмениваются делегациями на всех уровнях, сотрудничают во всех областях политики, экономики и торговли, безопасности и обороны, культуры, науки, образования и обучения, - отметил господин Нгуен Данг Хиен.