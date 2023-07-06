Израиль охватила новая волна протестов после резонансной отставки полицейского

Всего через несколько минут после окончания пресс-конференции почти тысяча протестующих заблокировали центральное шоссе Аялон и улицу Каплан в Тель-Авиве Фото: REUTERS

Тысячи израильтян вновь вышли на протесты и заблокировали основные магистрали по всей стране после того, как начальник полиции Тель-Авива Амихай Эшед объявил о своей отставке. Как пишет The Times of Israel, этому шагу предшествовали попытки уволить Эшеда за слишком мягкое обращение с протестующими во время январских беспорядков, вспыхнувших вследствие введения новой судебной реформы.

Эшед провел большую пресс-конференцию, на которой выразил сожаление об «ужасной цене за свой личный выбор предотвратить гражданскую войну».

– Я мог с легкостью применять непропорциональную силу и заполнять отделение неотложной помощи Ихилов в конце каждой демонстрации в Тель-Авиве. Я мог расчищать шоссе Аялон за считанные минуты, заплатив за это страшной ценой разбитых голов и переломов костей, а также ценой нарушения договора между полицией и гражданами, – начал полицейский.

Он сделал паузу, чтобы перевести дух, и продолжил говорить под ободряющие аплодисменты присутствующих.

– Как командир я годами учил полицейских распознавать пределы силы. К сожалению, впервые за три десятилетия службы я столкнулся с причудливой реальностью, в которой спокойствие и порядок не были желаемой целью, а скорее наоборот, – посетовал Эшед.

Всего через несколько минут после окончания пресс-конференции почти тысяча протестующих заблокировали центральное шоссе Аялон и улицу Каплан в Тель-Авиве и зажгли там костры. В знак солидарности с демонстрантами жители близлежащих домов запустили из окон фейерверки, что еще больше усилило чувство хаоса. Флаги, вувузелы и национальный гимн «Атиква» заполонили город.

Для разгона демонстрации конная полиция использовала водометы, однако спустя несколько часов восстановить порядок в Тель-Авиве ей так и не удалось. По социальным сетям распространились видео, на которых силовики начали избивать протестующих, отказавшихся покинуть заблокированный район. Один водитель BMW, застрявший в пробке, решил прорваться через демонстрацию и проехал прямо по толпе, но был быстро остановлен ближайшим патрулем ДПС.

Это спровоцировало второй очаг волнения, но уже в Иерусалиме, где сотни протестующих, среди которых было много студентов и подростков, заблокировали Французскую площадь в самом центре города. Полиция сразу же применила водометы с тухлой водой и разогнала толпу под крики «Позор».

История с увольнением Амихая Эшеда началась после того, как комиссар израильской полиции Коби Шабтай сообщил ему о переводе на должность руководителя учебного центра, что по факту означало понижение. Отношения Эшеда и Шабтая еще больше ухудшились, когда министром национальной безопасности Израиля стал Итамар Бен-Гвир, выступающий за жесткий подход к протестующим и увеличение количества арестов.

Сам Эшед признался, что он действительно не смог оправдать ожиданий Бен-Гвира, которые предполагали «нарушение закона и постоянное явное вмешательство в процесс принятия профессиональных решений».

– 33 года моей службы и возможность баллотироваться на пост комиссара полиции пошли насмарку. Все по простой причине: я требовал, чтобы подчиненные мне офицеры соблюдали закон. Но я призываю полицию не бояться мнимого увольнения, а командиров – не уклоняться от высказывания своего мнения и не пренебрегать своими ценностями, – подытожил Эшед.