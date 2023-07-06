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6 июля 2023 10:58

Сегодня Солнце оставило Землю: Главная звезда отдалилась от нашей планеты на максимальное расстояние

Дневное светило выглядит на небе совсем крошечным
Евгений АРСЮХИН
Евгений АРСЮХИН
Дневное светило выглядит на небе совсем крошечным

Дневное светило выглядит на небе совсем крошечным

Фото: Shutterstock

6 июля, в 23 часа 6 минут по московскому времени, наша планета окажется на максимальном удалении от Солнца. До дневного светила – 152 миллиона 94 тысячи километров, и это на колоссальные 5 миллионов километров больше, чем зимой, в начале января.

И вас, конечно, удивит: как так, Солнце с небес жарит, говорят, что такой жары не было то ли сто, то ли 125 тысяч лет, а Солнце – далеко? И почему вообще расстояние до него меняется?

Дело в том, что Земля крутится вокруг Солнца не по кругу, а по эллипсу. Доказательство этого факта стало началом великой научной революции, в которой мы до сих пор живем и плодами которой пользуемся.

А было так. В древности ученые были уверены, что Вселенная предпочитает идеальные фигуры, то есть круги (а круглая Земля, конечно, в центре). Покуситься на эту идею значило бы подорвать основы науки и философии. В XVI веке Николай Коперник поменял местами Землю и Солнце. Это упростило картину и выявило тот факт, что орбиты планет как-то не похожи на идеальные круги. Заподозрить, что орбита – не круг, а, например, некрасивый эллипс, как-то не могли, и искали другие объяснения.

Наконец Иоганн Кеплер взял массив невероятно точных наблюдений астронома Тихо Браге и засел за многолетние расчеты. Конечно, у него не было калькулятора, и даже система математических знаков еще не сформировалась, что делало вычисления совсем уж адскими. Для работы он взял Марс, с самыми большими отклонениями от круговой теории. И доказал, что в самом деле, Марс, да и все – крутятся по эллипсам. А кругов-то практически и не бывает во Вселенной.

Это как-то разом разрушило здание старой науки. Ученые перестали доверять философии, стали полагаться только на опыт, и в итоге мы имеем смартфоны, современные лекарства и вообще все, что имеем.

Конечно, тут же нашлись умники, которые поняли: если Земля – по эллипсу, Солнце должно менять видимые размеры? Ведь Земля то удаляется, то приближается. На Солнце просто так смотреть нельзя. Единственный раз в истории его размеры мерил Архимед, прибегая к невероятным ухищрениям (зато его гений позволил из одного-единственного наблюдения понять число атомов во Вселенной, но это другая история). Но Архимед жил давно. Хотелось проверить здесь и сейчас.

К XVI веку уже изобрели камеру-обскуру. Через крошечную дырочку формируется довольно четкое, «фотографическое» изображение. На Солнце даже были видны пятна. Дело, однако, осложнялось тем, что в те времена, видимо, Солнце вообще было больше, чем сейчас. На Земле царил Малый ледниковый период. Зимой вода замерзала на лету. Есть сведения, что Солнце тогда немного расширилось (и остыло), а может, и пульсировало, это затемняло картину. Тем не менее, астрономы соорудили очень остроумное устройство, и убедились, что летом Солнце в самом деле кажется меньше.

Так, а что же с летней жарой? Когда у нас лето, в Южном полушарии зима, и она в среднем суровее, чем у нас. Именно из-за удаления Солнца. А наша зима в среднем мягче из-за того, что Земля ближе всего к Солнцу примерно 4 января. Но эти эффекты замыливаются более весомыми, например, парниковым эффектом, течениями океанских вод, движением воздушных масс. Так что между жарким летом и далеким Солнцем противоречия никакого и нет.

И в наши дни любители сооружают аналоги древних камер-обскур, и убеждаются, что летнее (в Северном полушарии) Солнце – совсем крошечное. Я тоже пытался это сделать. Но для этого надо сделать некую установку, замерить размер Солнца в начале июля и ничего не трогать до начала января. Не трогать не получалось, поэтому у меня опыт не задался, но у других – вполне.

Только не пытайтесь смотреть на Солнце через закопченные стекла, фильтры, всякие пленки – последнее особенно опасно. Вообще не смотрите на него даже простым глазом. Пленки и фильтры, да и закопченное стекло, пропускают невидимые глазом ультрафиолетовые лучи. Глаз как бы в темноте, зрачок расширен, и в него беспрепятственно бьет ультрафиолет, выжигая сетчатку. Мы вас предупредили.

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