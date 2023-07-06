Сегодня Солнце оставило Землю: Главная звезда отдалилась от нашей планеты на максимальное расстояние

Дневное светило выглядит на небе совсем крошечным Фото: Shutterstock

6 июля, в 23 часа 6 минут по московскому времени, наша планета окажется на максимальном удалении от Солнца. До дневного светила – 152 миллиона 94 тысячи километров, и это на колоссальные 5 миллионов километров больше, чем зимой, в начале января.

И вас, конечно, удивит: как так, Солнце с небес жарит, говорят, что такой жары не было то ли сто, то ли 125 тысяч лет, а Солнце – далеко? И почему вообще расстояние до него меняется?

Дело в том, что Земля крутится вокруг Солнца не по кругу, а по эллипсу. Доказательство этого факта стало началом великой научной революции, в которой мы до сих пор живем и плодами которой пользуемся.

А было так. В древности ученые были уверены, что Вселенная предпочитает идеальные фигуры, то есть круги (а круглая Земля, конечно, в центре). Покуситься на эту идею значило бы подорвать основы науки и философии. В XVI веке Николай Коперник поменял местами Землю и Солнце. Это упростило картину и выявило тот факт, что орбиты планет как-то не похожи на идеальные круги. Заподозрить, что орбита – не круг, а, например, некрасивый эллипс, как-то не могли, и искали другие объяснения.

Наконец Иоганн Кеплер взял массив невероятно точных наблюдений астронома Тихо Браге и засел за многолетние расчеты. Конечно, у него не было калькулятора, и даже система математических знаков еще не сформировалась, что делало вычисления совсем уж адскими. Для работы он взял Марс, с самыми большими отклонениями от круговой теории. И доказал, что в самом деле, Марс, да и все – крутятся по эллипсам. А кругов-то практически и не бывает во Вселенной.

Это как-то разом разрушило здание старой науки. Ученые перестали доверять философии, стали полагаться только на опыт, и в итоге мы имеем смартфоны, современные лекарства и вообще все, что имеем.

Конечно, тут же нашлись умники, которые поняли: если Земля – по эллипсу, Солнце должно менять видимые размеры? Ведь Земля то удаляется, то приближается. На Солнце просто так смотреть нельзя. Единственный раз в истории его размеры мерил Архимед, прибегая к невероятным ухищрениям (зато его гений позволил из одного-единственного наблюдения понять число атомов во Вселенной, но это другая история). Но Архимед жил давно. Хотелось проверить здесь и сейчас.

К XVI веку уже изобрели камеру-обскуру. Через крошечную дырочку формируется довольно четкое, «фотографическое» изображение. На Солнце даже были видны пятна. Дело, однако, осложнялось тем, что в те времена, видимо, Солнце вообще было больше, чем сейчас. На Земле царил Малый ледниковый период. Зимой вода замерзала на лету. Есть сведения, что Солнце тогда немного расширилось (и остыло), а может, и пульсировало, это затемняло картину. Тем не менее, астрономы соорудили очень остроумное устройство, и убедились, что летом Солнце в самом деле кажется меньше.

Так, а что же с летней жарой? Когда у нас лето, в Южном полушарии зима, и она в среднем суровее, чем у нас. Именно из-за удаления Солнца. А наша зима в среднем мягче из-за того, что Земля ближе всего к Солнцу примерно 4 января. Но эти эффекты замыливаются более весомыми, например, парниковым эффектом, течениями океанских вод, движением воздушных масс. Так что между жарким летом и далеким Солнцем противоречия никакого и нет.

И в наши дни любители сооружают аналоги древних камер-обскур, и убеждаются, что летнее (в Северном полушарии) Солнце – совсем крошечное. Я тоже пытался это сделать. Но для этого надо сделать некую установку, замерить размер Солнца в начале июля и ничего не трогать до начала января. Не трогать не получалось, поэтому у меня опыт не задался, но у других – вполне.

Только не пытайтесь смотреть на Солнце через закопченные стекла, фильтры, всякие пленки – последнее особенно опасно. Вообще не смотрите на него даже простым глазом. Пленки и фильтры, да и закопченное стекло, пропускают невидимые глазом ультрафиолетовые лучи. Глаз как бы в темноте, зрачок расширен, и в него беспрепятственно бьет ультрафиолет, выжигая сетчатку. Мы вас предупредили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ученые услышали гул пространства-времени: Вселенная готовится взорвать сама себя

Открыт гравитационно-волновой фон Вселенной (подробнее)

Тунгусское диво: зачем Никола Тесла изучал карты Сибири

В годовщину падения знаменитого метеорита знакомимся с альтернативной версией далеких событий (подробнее)