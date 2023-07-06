На ВЭФ-2023 подведут итоги развития Дальнего Востока за 10 лет

В ходе Восточного экономического форума-2023 состоится подведение итогов развития Дальнего Востока за последние 10 лет, сообщил заместитель председателя правительства России — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев во Владивостоке. Организатор ВЭФ-2023 — Фонд Росконгресс.

«Приближается очередной, восьмой по счету, Восточный экономический форум. Форум в определенном смысле юбилейный: работе по выполнению поручения Президента по развитию дальневосточных регионов, когда Владимир Владимирович Путин определил развитие Дальнего Востока национальным приоритетом на весь XXI век, исполняется в этом году десять лет. На Форуме будем подводить итоги этой работы, докладывать президенту о том, чего удалось добиться за этот период и какие еще задачи предстоит решать», — сообщил Юрий Трутнев в начале совещания по подготовке к VIII Восточному экономическому форуму.

ВЭФ направлен на привлечение инвесторов, укрепление экономических связей, запуск и расширение инвестиционных проектов, напомнил вице-премьер федерального правительства.

«ВЭФ определяет тренды развития не только Дальнего Востока, но и многих регионов на ближайшее время. Мы готовимся к тому, чтобы Форум прошел на высоком уровне, принес пользу Дальнему Востоку и всей России. Это в зоне ответственности всех присутствующих. Необходимо подготовить к Форуму город, тщательно проработать все темы, которые будут подниматься на ВЭФе. Мы стараемся организовывать работу так, чтобы гости, которые разъезжаются по всему миру, хотели вновь вернуться во Владивосток в будущем году и снова принять участие в Восточном экономическом форуме», — подчеркнул Юрий Трутнев.

Кроме того, участники ВЭФ-2023 обсудят развитие транспортно-логистических путей на фоне роста роли Дальнего Востока для экономики всей России.

«Транспортные потоки сегодня развернулись на Восток. Но есть сложности, связанные с пропускными способностями Восточного полигона. Будем затрагивать эти вопросы и на Восточном экономическом форуме», — отметил заместитель председателя правительства России.

Напомним, Восточный экономический форум состоится 10-13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Восточный экономический форум является ключевой международной площадкой для создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества, всесторонней экспертной оценки экономического потенциала российского Дальнего Востока, представления его инвестиционных возможностей и условий ведения бизнеса на территориях опережающего развития.