За его поимку спецслужбы США обещают $10 миллионов: Антиглобалист Александр Ионов рассказал, почему

На пресс-конференции Александр Ионов рассказал свою версию событий Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

За информацию о местонахождении этого человека — американские спецслужбы предлагают $10 млн. Между тем он не прячется и в четверг, 6 июня, дал пресс-конференцию в информагентстве «Россия Сегодня».

Речь об Александре Ионове — президенте Антиглобалистского движения России. В апреле 2023 года Минюст США и ФБР предъявили ему абсурдные обвинения во «вмешательстве во внутренние дела». Сейчас в Америке против него продолжается суд — но Ионов де-факто лишён возможности защитить себя и принять участие в процессе. По американским законом, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

На пресс-конференции Александр Ионов рассказал свою версию событий — сайт kp.ru приводит его главные тезисы.

О ПРИЧИНАХ ПРЕТЕНЗИЙ

В США я никогда не был. Мы в Антиглобалистском движении России занимались различными гуманитарными кейсами. Люди, которым отказывали в праве быть услышанными в Америке и Европе, получали такую возможность на наших площадках. Мы собирали крупные международные конференции и дискуссии для обсуждения глобальных проблем. Эти мероприятия проходили полностью легально, приглашались самые обычные зарубежные общественники и правозащитники — то есть все попытки обвинить меня в «террористической деятельности против США» абсурдны.

Мы взаимодействовали со всем известными организациями — например, с «Альянсом против репрессий и расизма» и прочими правозащитными проектами, которых много в Штатах. Потому что, как я уже сказал, площадок для обсуждения проблем прав человека в США очень мало.

О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА ЗА ОКЕАНОМ

Во время митингов BLM (Black Lives Matter, движение в защиту афроамериканцев от полицейского насилия — прим. ред.) было арестовано 476 человек. Это был 2020 год, Тогдашняя кандидат в вице-президенты Камала Харрис встречалась с пострадавшими от действий полиции и пообещала, что если Джо Байден станет президентом, то они получат или свободу, или, по крайней мере, возможность состязательно защищать свою позицию в судах.

Однако в реальности ничего или почти ничего из этого не произошло, движение BLM потихоньку «сдувают». К нам, в Россию, приезжали американские активисты и рассказывали об этих своих проблемах. О том, что этнические и национальные меньшинства в США продолжают протесты из-за ущемления их прав и социальной незащищённости. Байден по сути развязал войну с гражданским обществом руками силовиков.

По сути они нарушают собственную конституцию — например, Первую поправку (о свободе слова). Если ты говоришь то, что расходится с линией «Вашингтонского обкома», то тебя отменяют, навешивают ярлык «иностранного агента»…

О БОРЬБЕ ЗА СВОЁ ЧЕСТНОЕ ИМЯ

Сегодня я даже не могу деньги своему американскому адвокату перевести, потому что признан в США «иностранным агентом». Меня там судит «жюри присяжных», мне грозит до 10 лет, но я не могу перед ними выступить, я не могу путешествовать, потому что в США объявлен преступником, и у них есть договоры о выдаче с более чем 80 государствами мира. Напомню, россияне Виктор Бут и Константин Ярошенко были схвачены именно так: арестованы в третьих странах и экстрадированы в Америку, где провели много лет в тюрьме по абсурдным обвинениям.

Я намерен обратиться в МИД РФ с просьбой направить в адрес профильных структур ООН доклад о нарушении прав человека в США, включая информацию о моём уголовном деле, которое противоречит Всеобщей декларации прав человека-1948.