Попавший в больницу Вассерман рассказал о своем состоянии: «Врачи усадили меня на кресло-каталку»

Анатолий замевил «Комсомолку», что чувствует себя хорошо Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг стало известно, что ветерану интеллектуальных телеигр, депутату Госдумы Анатолию Вассерману стало плохо. С подозрением на диабет его срочно госпитализировали в больницу. Но сам пациент замерил «Комсомолку», что чувствует себя хорошо.

- Сейчас самочувствие у меня нормальное. Просто мне сказали, что надо обследоваться. Я согласился сделать это, когда у меня появится окно свободного времени. И так получилось, что окно это появилось именно сегодня, - рассказал Вассерман.

- А как же сообщения об инвалидом кресле?

- Да, из-за этого было много шума. Просто в отделении первичной диагностики всех пациентов возят в кресле-каталке. Ну и меня в сидячем положении вывезли из него. Поэтому кто-то решил, что мне плохо.

- Диабет подтвердился?

- Сложилось подозрение на эту болезнь. Сейчас в стационарных условиях идет проверка диагноза. Но повторюсь, я чувствую себя хорошо. Я вообще считаю, что пока организм справляется с жизнью, не стоит ему мешать. А вот насколько хорошо он справляется, это и выясняют доктора.

Депутат Госдумы заверил «Комсомолку», что у него еще много дел, и отлеживаться на больничной койке он не собирается.