Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика
Эксклюзив kp.rukp.ru
6 июля 2023 11:42

Попавший в больницу Вассерман рассказал о своем состоянии: «Врачи усадили меня на кресло-каталку»

Анатолий Вассерман: "Идет проверка диагноза, но повторюсь, я чувствую себя хорошо"
Олег АДАМОВИЧ
Олег АДАМОВИЧ
Анатолий замевил «Комсомолку», что чувствует себя хорошо

Анатолий замевил «Комсомолку», что чувствует себя хорошо

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг стало известно, что ветерану интеллектуальных телеигр, депутату Госдумы Анатолию Вассерману стало плохо. С подозрением на диабет его срочно госпитализировали в больницу. Но сам пациент замерил «Комсомолку», что чувствует себя хорошо.

- Сейчас самочувствие у меня нормальное. Просто мне сказали, что надо обследоваться. Я согласился сделать это, когда у меня появится окно свободного времени. И так получилось, что окно это появилось именно сегодня, - рассказал Вассерман.

- А как же сообщения об инвалидом кресле?

- Да, из-за этого было много шума. Просто в отделении первичной диагностики всех пациентов возят в кресле-каталке. Ну и меня в сидячем положении вывезли из него. Поэтому кто-то решил, что мне плохо.

- Диабет подтвердился?

- Сложилось подозрение на эту болезнь. Сейчас в стационарных условиях идет проверка диагноза. Но повторюсь, я чувствую себя хорошо. Я вообще считаю, что пока организм справляется с жизнью, не стоит ему мешать. А вот насколько хорошо он справляется, это и выясняют доктора.

Депутат Госдумы заверил «Комсомолку», что у него еще много дел, и отлеживаться на больничной койке он не собирается.

КАРТИНА ДНЯ