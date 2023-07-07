«Кировец» Томенко

Фото: Антон Федотов

Соглашение подписано в Казани на «Всероссийском дне поля – 2023» – крупнейшей выставке достижений отечественного аграрно-промышленного комплекса. В результате реализации договоренностей предприятие увеличит закупку алтайской продукции, а завод предложит для аграриев региона выгодные цены на технику.

«С тракторным заводом мы работаем давно. Прошлый год стал рекордным с точки зрения покупки техники петербургского предприятия: аграрии купили 205 машин, строительно-дорожные предприятия — 30. Важно, что все поставки происходят вовремя. Это очень существенно для сельского хозяйства, где один день — год кормит», – отметил Виктор Томенко слаженную работу алтайских поставщиков и питерского предприятия.

Сергей Серебряков подчеркнул, что в свою очередь завод нарастил закупку алтайских комплектующих, особенно дисков и шин. В прошлом году объем контрактов достиг одного миллиарда рублей. По сравнению с 2021-м годом рост составил более чем в три раза. Директор завода также назвал Алтайский край единственным регионом, с которым предприятие сотрудничает так тесно.

Фото: Антон Федотов

«Всего с 2021 года наш алтайский «Нортек» поставил петербургскому заводу 13,5 тысячи шин, а Барнаульский завод прессового оборудования — 8,1 тысячи колесных дисков», – добавил Виктор Томенко.

По прогнозам, в текущем году объемы по сбыту и закупке сохранятся на уровне прошлого года.

Кстати, сборочное производство тракторов марки «Кировец» К-744 действует на территории региона уже более десяти лет. Работа ведется по трем позициям: шины, топливные баки и балластные грузы. А Алтайский шинный комбинат поставляет шины, как для местного сборочного производства, так и на конвейер завода в Санкт-Петербурге.

Помимо этого Барнаульский завод механических прессов производит для крупного российского производителя сельскохозяйственной техники колесные диски. Первая партия была направлена в Санкт-Петербург еще в 2018 году. Современное оборудование для производства дисков качества, которое соответствует требованиям комплектации «Кировцев», барнаульское предприятие приобрело благодаря поддержке Правительства края.

Со своей стороны Петербургский тракторный завод совершенствует качество обслуживания своей техники в регионе. Помимо дилерских и сервисных центров в Барнауле и Бийске, недавно дилерский центр открылся в селе Поспелиха. Также здесь сформированы выездные ремонтные бригады.

Фото: Антон Федотов

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В рамках выставки «Всероссийский день поля – 2023» Виктор Томенко провел заседание комиссии Госсовета по сельскому хозяйству. На нем были обсуждены меры поддержки фермеров и развитие сельхозмашиностроения.

А в ходе форума День сибирского поля губернатор Алтайского края Виктор Томенко обсудил с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым развитие агропромышленного комплекса в Алтайском крае.

«Динамика у нас хорошая, рентабельность сельхозорганизаций — стабильно значительно выше среднероссийского уровня. С Минсельхозом РФ работаем в плотном рабочем контакте по всем вопросам», – сообщил Виктор Томенко в своем телеграм-канале.

Глава региона отметил, что как ключевой аграрный регион страны, который кормит всю Сибирь и Россию, край получает существенную федеральную поддержку сельского хозяйства.

«Но и спрос с нас, конечно, высокий. В этом году объем поддержки АПК сохранился на уровне 2022 года — 2,8 миллиарда рублей. Для нас очень важно, что наши аграрии получают все меры поддержки в срок», — добавил губернатор.

Еще один важный вопрос, который был обсужден с Дмитрием Патрушевым — улучшение уровня жизни в селах.

«Уже не раз говорил про алтайский сельский стандарт, к которому мы подтягиваем все наши населенные пункты, создавая рабочие места, занимаясь строительством и ремонтом дорог, больниц, садиков, школ. Расходы большие, поэтому мы заявляемся на получение федеральной поддержки. В этом году в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» нашему краю выделено 350 миллионов рублей на развитие инфраструктуры», — пояснил Виктор Томенко.

Помимо этого готовятся документы для участия Алтая в федеральной программе по развитию опорных населенных пунктов страны — сельских агломераций.