Маруся от VK научилась управлять Smart TV

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Управлять умным телевизором без пульта легко, достаточно подключить к нему VK Капсулу. Сделать это можно сказав “Маруся, найди телевизор” – голосовой помощник найдет устройство в локальной сети и подключится к нему. Маруся умеет включать и выключать телевизор, управлять громкостью устройства, а также открывать популярные приложения: Wink, Okko и другие.

Управление Smart TV можно сделать частью сценариев (заранее настроенных команд). Например, если добавить его в сценарий «Я дома», то, услышав эту фразу, Маруся среди прочих действий (включения света и увлажнителя воздуха) будет включать телевизор и открывать заданное пользователем приложение. А выключение ТВ можно добавить в сценарий «Я ухожу» — это позволит больше не переживать о том, что забыли выключить устройство.

«Мы хотим, чтобы наши умные колонки помогали пользователям решать как можно больше повседневных задач и постоянно учим Марусю новому. Умные телевизоры становятся все более популярными, и теперь управлять ими можно с помощью VK Капсулы и VK Капсулы Мини. Не нужно вставать с дивана и искать пульт. Маруся поймет, даже если обратиться к ней с использованием сленга, например попросить включить “телик” или “ящик”», — комментирует Дмитрий Твердохлебов, директор направления умных продуктов VK.

Голосовое управление поддерживается на Smart TV LG начиная с 2016 года и Samsung 2017 года выпуска и позже.