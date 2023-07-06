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Экономика6 июля 2023 13:30

Достаточно ввести пин-код: ПСБ расширил возможности приема платежей через смартфон

Теперь платежи по картам можно принимать на любую сумму
Елена ВАСИЛЬЕВА

ПСБ снял ограничения по сумме покупки при ее оплате по банковской карте через смартфон продавца. Для подтверждения оплаты клиенту торговой точки достаточно лишь ввести пин-код.

Предприниматели, являющиеся клиентами ПСБ, уже несколько лет могут использовать смартфон вместо POS-терминала. Чтобы это сделать, достаточно установить на свой гаджет специальное приложение банка и сразу начать принимать платежи.

Проводить онлайн-платежи с помощью смартфона, используя пин-код, также безопасно, как и пользоваться платежным терминалом. На устройстве, с которого производится оплата, не хранятся данные карты клиента. Передача данных идет в зашифрованном виде как через стандартные механизмы защиты, так и дополнительные, применяемые на обычных терминалах эквайринга. Ввод пин-кода выполняется с помощью технологии Pin On Glass, где цифры для его ввода каждый раз расположены в случайном порядке, что повышает уровень защиты транзакций.

Как рассказал вице-президент, директор департамента эквайринга ПСБ Никита Хомутов, за последний год общее количество операций с использованием сервиса выросло более, чем в 2,5 раза. Это говорит о том, что предприниматели оценили удобство приема платежей с помощью смартфонов.

- Теперь же возможности такого метода приема платежей стали шире за счет снятия лимита на сумму оплаты по карте в точках продаж. Покупателю при использовании своей банковской карты достаточно будет ввести пин-код, что, с одной стороны, расширяет для бизнеса возможности использования удобного метода расчета, а с другой - обеспечивает безопасное проведение платежей по карте на крупную сумму, - поясняет Никита Хомутов.

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