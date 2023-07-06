Как США пытаются завербовать дипломатов и куда уйдут воевать украинские боевики

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова провела брифинг, который длился почти два с половиной часа. За это время она ответила на несколько десятков вопросов журналистов. Приводим самые интересные цитаты.

О «вербовочной компании» против российских дипломатов

«Российские дипломаты - вежливые люди, сильные духом с большим запасом терпения, которые за последние десятилетия проходили не одну кризисную ситуацию… Не просто безобразно, а дико на уровне какого-то варварства, неандертальства ведут себя американские спецслужбы, реализуя свои цели и планы в отношении наших дипломатов. Мы видели очень многое и, наверное, трудно уже чему-то удивиться. Да, поражаемся степенью их падения морального, нравственного и профессионального тоже…Но сохраняем боевой во всех смыслах дух. Понимаем, что сейчас стоим плечом к плечу со всей страной. У каждого свой фронт».

О ревизии истории

«Запад объявил войну истории. Начал ее ревизию. Начал пересматривать базовые договоренности, которые были заключены по итогам центральных, важнейших исторических событий: битв, войн, трагедий и так далее. Раз так, тогда надо отлистать еще назад и найти те страницы этого мирового учебника истории, главы которого посвящены колониальному прошлому. Заглянуть туда и начинать оттуда. А возможно еще раньше – с крестовых походов, которые во многом являлись частью колониальной логики Запада».

О продлении зерновой сделки

«Никакого оптимизма здесь нет… Сделка стала чисто коммерческой. Никакого гуманитарного характера у нее нет. Мало того украинская сторона ведет себя, как настоящий террористический режим…Те основные параметры, которые были в эту сделку заложены, не сработали, не работают… Можно долго рассуждать, почему так случилось. Поэтому про оптимизм говорить не приходится».

Об упреках Парижа в адрес Москвы

«Заявления президента Макрона о разногласиях внутри российской власти, о ее слабости, слабости вооруженных сил или, например, рассуждения главы МИД Франции о, как она сказала, дефектах российской системы, вот это все нам как-то просто не оставляет возможности для деликатности. Отвечаем мягче, но также. На этом фоне наши оценки массовых беспорядков во Франции, которые, по разным оценкам, стоили местной экономике порядка миллиарда евро, и завершившиеся арестом нескольких тысяч граждан, являются просто образцом сдержанности и корректности. Если в Париже хотят именно деликатности, тогда надо показать нам пример. Мы с удовольствием примем его на вооружение».

О судьбе обученных на Западе украинских боевиков

«Мы отметили недавнюю публикацию в газете «Монд». Издание пришло к выводу, что Франция «ведет на Украине войну по доверенности». Наконец, до широкой французской общественности хотя бы в таких форматах (хоть и с опозданием) начинает доходить правдивая информация о масштабах вовлеченности их страны в украинских конфликт. Куда потом пойдут эти наемники? Или уже сейчас… В 2023 году только Франция планирует обучить около 4 тысяч новых украинских боевиков-националистов. А можно задать вопрос? В Елисейском дворце просчитали, куда потом обученные Францией украинские боевики пойдут? Никто не догадывается в Париже? Я подскажу. Потом пусть никто не удивляется, что в очередных французских погромах будут замечены вот эти самые обученные. Вы скажите, что это фантазия. Да нет же».