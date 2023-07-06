Уклонистам не разрешат сдавать экзамен на водительские права

Глава Госавтоинспекции МВД России Михаил Черников принял участие в пресс-конференции, где прокомментировал все последние тенденции дорожно-транспортной отрасли.

ГЛАВНЫЙ РИСК – ВЫЕЗД НА ВСТРЕЧКУ

В текущем году в России произошло увеличением дорожной аварийности, что можно объяснить изменением логистических потоков.

«К сожалению, 2023 год ознаменовался всплеском дорожно-транспортных происшествий. Прежде всего мы это относим к тому, что, конечно, изменилась логистика», – уточнил Михаил Черников.

За первые пять месяцев года в России зафиксирован рост числа аварий с пострадавшими на 5,2% год к году. Также чуть более чем на 3% возросло число погибших.

«Остается также актуальной проблема детского дорожно-транспортного травматизма. Если мы практически за последние 10 лет имели динамику снижения, то в этом году у нас очень много ДТП происходит с детьми, которых перевозят взрослые», – добавил Михаил Черников.

Чаще всего причиной ДТП в России является выезд на встречную полосу, на данное нарушение приходится около трети аварий. Четверть ДТП происходит из-за неправильно выбранной скорости движения. Частой причиной аварий становится наезд на пешехода. При этом, по словам главы Госавтоинспекции, пешеход, в первую очередь, должен сам осознавать риск перехода через дорогу.

«Мы понимаем прекрасно, что сегодня не все места обустроены в уличной дорожной сети — и пешеходными переходами, и дорожными пешеходными ограждениями, и многим, что, конечно, в инфраструктуре необходимо сделать. Но в первую очередь, конечно, пешеход должен сам понимать и выбирать путь перехода проезжей части. К сожалению, зачастую, не обращая внимания на дорожное движение, пешеход пересекает проезжую часть», — подчеркнул он.

Более 16% ДТП приходятся на те случаи, когда водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

20 СУТОК НА РАЗДУМЬЯ

Граждане, уклоняющиеся от призыва в армию, не смогут сдать экзамен на получение водительских прав.

«У нас интегрированная база данных. И мы видим тех, кто у нас не явился в военкомат в общей системе федеральной информационной по линии Госавтоинспекции, в частности. Таким гражданам не будут оказаны госуслуги. Они не смогут ни заменить водительское удостоверение, ни получить его вновь, ни провести любые регистрационно-экзаменационные действия», — сообщил Михаил Черников.

В апреле текущего года президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий создание единого реестра военнообязанных, введение электронных повесток и ограничения для уклонистов. В частности, согласно документу, военнообязанный, не явившийся в военкомат в течение 20 суток со дня получения повестки, не сможет управлять транспортным средством и регистрировать его.

Соответствующая информация будет направляться в информсистему ГИБДД в течение суток. Такое же время отводится на отмену решения в случае изменения статуса военнообязанного в реестре.

ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОСАМОКАТОВ ПОКА НЕ ВВЕДУТ

Глава Госавтоинспекции МВД России считает, что о введении прав для вождения электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) говорить пока рано.

«Пока об этом говорить, наверное, рано. По международной практике, на СИМ право управления не выдается», - отметил Михаил Черников, отвечая на вопрос о том, нужны ли права для управления электросамокатами. При этом допустил, что электросамокаты с высокими динамическими характеристиками могут быть отнесены к категории мопедов или мотоциклов.

При этом число ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности растет…

«В этом году в России число ДТП с участием средств индивидуальной мобильности увеличилось более чем на 56%», - сказал Михаил Черников.

Глава Госавтоинспекции МВД России считает, что после вступления в силу поправок в Правила дорожного движения и закрепление статуса СИМ говорить о статистике можно более предметно, с пониманием, кто нарушитель и при каких условиях произошло столкновение.

Напомним, 1 марта вступили в силу поправки в ПДД, согласно которым электросамокаты, электрoскейтборды, гирoскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства получили статус средств индивидуальной мобильности (СИМ). Перемещаться на них можно со скоростью не более 25 км/ч по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам. Их масса не должна превышать 35 кг.

ПРАВА И СТС СТАНУТ ЭЛЕКТРОННЫМИ

Госавтоинспекция и Минцифры занимаются подготовкой проекта постановления, в соответствии с которым водителям будет разрешено предъявлять права и СТС в электронном виде.

«Мы готовим вместе с Минцифры постановление правительства о внесении изменений в ПДД для того, чтобы документы в электронном виде признавать наравне с бумажными», — сообщил Михаил Черников.

Напомним, возможность предъявить водительское удостоверение автоинспектору в электронном виде начала действовать в ноябре прошлого года с применением приложения «Госуслуги Авто». При этом изображение прав, включающее фотографию водителя, загружается в приложение автоматически из данных Госавтоинспекции. Предъявить возможно документ, а также свидетельство о регистрации автомобиля в виде QR-кодов. Вместе с тем автоинспектор имеет право потребовать и оригинал документа.