«Жизни сербов в опасности»: Президент Сербии выступил с экстренным обращением

Президент Сербии Александр Вучич. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Жизни сербских граждан в Косово – в опасности», — таков лейтмотив экстренного обращения к нации, с которым выступил президент Сербии Александр Вучич.

В нем Вучич сообщил, что намерен впервые запросить срочное заседания Совбеза ООН, а также разговор с главой НАТО Столтенбергом, в ходе которого потребует от НАТО демилитаризации косовских албанцев и всех структур Косова и Метохии, угрожающих безопасности сербов. Кроме того, он намерен провозгласить косовскую полицию террористической организацией.

«Сербский народ прижат к стене», — сказал он, добавив, что отводит 14 дней на то, чтобы детально проинформировать об этих и других действия всех партнеров Белграда, включая западных.

Еще одним важным решением, озвученным в обращении, стал запрет на экспорт оружия и боеприпасов из Сербии. Он вступит в силу на следующее неделе.

Президент Сербии подчеркнул, что страна не готовится к войне, а лишь «соблюдает свои национальные интересы, к которым относится и защита от возможной агрессии».