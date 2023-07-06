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В мире6 июля 2023 15:00

«Жизни сербов в опасности»: Президент Сербии выступил с экстренным обращением

Александр Вучич обеспокоен положением дел в Косово
Людмила ПЛОТНИКОВА
Президент Сербии Александр Вучич.

Президент Сербии Александр Вучич.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Жизни сербских граждан в Косово – в опасности», — таков лейтмотив экстренного обращения к нации, с которым выступил президент Сербии Александр Вучич.

В нем Вучич сообщил, что намерен впервые запросить срочное заседания Совбеза ООН, а также разговор с главой НАТО Столтенбергом, в ходе которого потребует от НАТО демилитаризации косовских албанцев и всех структур Косова и Метохии, угрожающих безопасности сербов. Кроме того, он намерен провозгласить косовскую полицию террористической организацией.

«Сербский народ прижат к стене», — сказал он, добавив, что отводит 14 дней на то, чтобы детально проинформировать об этих и других действия всех партнеров Белграда, включая западных.

Еще одним важным решением, озвученным в обращении, стал запрет на экспорт оружия и боеприпасов из Сербии. Он вступит в силу на следующее неделе.

Президент Сербии подчеркнул, что страна не готовится к войне, а лишь «соблюдает свои национальные интересы, к которым относится и защита от возможной агрессии».

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