На Оксану Домнину страшно смотреть во время пронзительного признания Романа Костомарова

Роман Костомаров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россияне обсуждают душераздирающие кадры с Романом Костомаровым. Фигуриста выписали из Коммунарки, где он пролежал полгода и пережил несколько ампутаций. Олимпийский чемпион сделал пронзительное признание и показал жену Оксану Домнину, которая все эти месяцы буквально жила в больницы. Эти кадры довели всех до слез.

Роман Костомаров опубликовал в блоге душераздирающее видео, снятое во время его выписки из Коммунарки. Он вспомнил, как начиналась его болезнь. Роман думал, что отделается простым уколом. В итоге спортсмен едва не умер и потерял руки и ноги.

Олимпийский чемпион несколько месяцев был между жизнью и смертью. Он поблагодарил врачей, которые смогли его выходить и буквально вытащили с того света.

Также он отметил мужество и выдержку жены Оксаны Домниной, все это время находившейся рядом. Публика впервые с момента болезни мужа увидела фигуристку. Она сильно похудела и выглядит изможденной.

Костомаров и Домнина старались улыбаться, но на них нельзя было смотреть без слез. Дома супругам придется привыкать к новой жизни. Романа кормят с ложечки. На руки пока нельзя поставить протезы. Кисти заживают дольше ног.

"Эта была сложная болезнь, которая чуть не забрала мою жизнь. Много мыслей в голове, но я счастлив, что живой, и моя жена счастлива, которая ухаживала за мной с первого дня и переживала. Много слез было пролито... Впереди вся жизнь… Многое я потерял в этой совместной борьбе со смертью. Но по-другому было никак", - отметил фигурист.

Как пишет life.ru, 46-летнего Романа отпустили домой всего на неделю. Это время спортсмену дали, чтобы побыть с семьей. По данным источника из окружения фигуриста, через семь дней он вновь вернется в стационар, где ему предстоит протезирование рук.

Поклонники желают Костомарову преодолеть все испытания, восхищаются его женой. "Это какое то чудо! Настоящий мужчина!", "Всех Божьих Благословений тебе, Рома, и твоим родным", "Оксане сил. Терпения. Мужества. Какая сила в ней", "Вот правда - и в горе, и в радости вместе", "Сильный духом пример", "До слез", "Рыдаю и радуюсь за их семью", "Боже помоги, дай сил, здоровья, терпения!" - пишут россияне.