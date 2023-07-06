В Казахстане празднуют 25-летний юбилей своей новой столицы – Астаны

Фото пресс-службы МИД РК

6 июля казахстанцы отмечают День столицы. В нынешнем году главному городу Казахстана Астане исполнилось 25 лет. Городские власти сообщают о проведении более ста праздничных мероприятий. Это фольклорно-этнографические и историко-культурные выставки, ярмарки, концерты, танцевальные и хоровые шоу, фестивали, спортивные состязания. А можно просто до позднего вечера гулять по городским улицам и паркам, благо погода позволяет.

Выступая в канун праздника на форуме мэров и вице-мэров городов-побратимов Астаны, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев констатировал: строительство столицы стало одной из самых важных вех в истории Независимого Казахстана. За четверть века территория города выросла в 3 раза, население увеличилось в 4 раза, при этом экономический потенциал города вырос более чем стократно и сегодня составляет свыше 10% ВВП всей страны. «Астана – сердце нашей Родины. Именно здесь принимаются самые важные решения. Уверен, так будет и впредь. У нашей столицы – светлое будущее!» – убеждён президент.

Фото пресс-службы МИД РК

Город развития и роста

Астана считается одним из самых быстрорастущих городов мира, об этом накануне юбилея заявил мэр столицы Женис Касымбек. По его словам, за 25 лет в Астане построено 33 млн квадратных метров жилья, 670 детских садов и школ, более сотни культурных и спортивных объектов.

«Астана превратилась в региональный хаб для торговых потоков с креативной экономикой, привлекающей таланты, молодёжь, туристов, инвесторов и компании мирового масштаба. Сформировалась самодостаточная структура экономики города, основанная на малом и среднем бизнесе. На сегодня наша столица – не только город развития и экономического роста, но и образ независимого, сильного и стремительно развивающегося государства», – заявил мэр.

Специалисты прогнозируют, что к 2030 году население столицы Казахстана достигнет двух миллионов человек.

Ко Дню города в Астане открылся Дворец школьников, физкультурно-оздоровительный комплекс, облагорожены дворы и публичные пространства. Многие дольщики на праздник получили долгожданные ключи от квартир.

Фото пресс-службы МИД РК

Стоит заметить, что праздничные мероприятия в честь Дня столицы начались ещё неделю назад. Так, 1 июля прошёл конкурс молодых исполнителей «Посетил Астану», во Дворце мира и согласия состоялся концерт фольклорных певцов «Золотое наследие».

В День столицы в Астане проходит экофестиваль для детей и взрослых, республиканский пленэр художников, Международный музыкальный фестиваль военных оркестров «Астана – караван культуры» с участием более 500 музыкантов из Азербайджана, Индии, Казахстана, Китая, России, Турции, Узбекистана и Японии.

Вечером горожан ждут спектакли, мюзиклы и танцевальные шоу, а также фестиваль уличной еды.

Интересно, что День столицы широко отмечается не только в Астане, но и в Алматы. Россиянам трудно представить, чтобы День Москвы отмечался в Санкт-Петербурге, а вот во втором городе Казахстана в честь Дня столицы проходят десятки праздничных мероприятий – концерты, поэтические встречи, флешмобы, круглые столы, выставки и лекции. К юбилею Астаны Национальный Банк Казахстана выпустил коллекционные монеты Astana. 25 JYL тиражом 20 тысяч.

Сердце Евразии

История главного города Казахстана начинается в 1830 году, когда на берегу реки Ишим была возведена Акмолинская крепость. Будущая столица Казахстана получила статус города в 1862 году под именем Акмола. К концу 1950-х затерянный в Великой Степи скромный по размерам и населению город стал одним из центров освоения целины, покорять которую со всего Советского Союза приехали десятки тысяч людей. В 1961 году население Акмолинска перевалило за 100 тысяч, городу было присвоено имя Целиноград.

Фото пресс-службы МИД РК

Об истории рождения столицы хорошо рассказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своей речи на Форуме городов-побратимов Астаны.

«Безусловно, возведение Астаны стало одним из самых значимых событий в истории Независимого Казахстана. Как известно, решение о переносе столицы далось непросто. Была проделана масштабная работа. Это был очень сложный для страны период: спад экономики, люди не были готовы к рыночным отношениям. В это трудное время по инициативе Первого Президента Нурсултана Абишевича Назарбаева Верховным Советом 6 июля 1994 года было принято решение о переносе столицы в город Акмолу. Официально Акмола стала главным городом страны 10 декабря 1997 года. 25 лет назад 6 мая 1998 года Акмола была переименована в Астану. Летопись главного города страны самым тесным образом переплетена с историей Независимого Казахстана. Несомненно, инициатива о переносе столицы стала верным шагом с геополитической точки зрения. Это было важное и исторически своевременное решение, во многом предопределившее будущее нашего народа», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Таким образом Независимый Казахстан получил новый национальный символ – современный город, географическое расположение которого делает его территорией, где Запад встречается с Востоком, особенно с учётом того, что нынешняя столица Казахстана расположена в самом центре Евразийского континента. Вся современная часть Астаны на левом берегу Ишима построена в XXI веке. Город стал рекламным постером страны на мировой арене.

«Висячие сады Астаны»

Сегодня Астана является не только административным и промышленным центром – здесь действует более десятка высших учебных заведений, открыты музеи, выставочные комплексы, спортивные арены и театры.

Фото пресс-службы МИД РК

Туристы могут полюбоваться панорамой города, находясь в огромном стеклянном шаре на вершине монумента «Байтерек» высотой 97 метров, посетить развлекательный центр «Думан», в котором, помимо магазинов и кафе, находится океанариум с тремя тысячами видов рыб и морских животных изо всех морей мира. Всех впечатляет резиденция президента Акорда, стадион «Астана Арена» на 30 тыс. зрителей, торгово-развлекательный центр «Хан Шатыр», вошедший в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой шатёр в мире, Национальный музей Казахстана, Успенский кафедральный собор, Мечеть Хазрета Султана.

И, конечно, пирамида Дворца мира и согласия, под сводами которой разместились Музей культуры, Университет цивилизаций, оперный театр на 1 500 мест. Все эти сооружения держатся на четырёх символических «руках мира», панорамный лифт позволяет любоваться ландшафтами зелёных террас – «висячих садов Астаны», с купола льются потоки света. Пирамида видна с обоих берегов реки Ишим, когда на столицу опускаются сумерки, её вершина горит, как степной маяк.

Проектировать Астану было поручено всемирно известным архитекторам – японцу Кесе Куракаве и британцу Норману Фостеру, определившим фундаментальные тенденции современного градостроительства – экологичность, технологичность, комфортность, свободное использование пространств. Звёздам мирового градостроительства ассистировали казахстанские и итальянские архитекторы, а также градостроители из других стран.

Фото пресс-службы МИД РК

По замыслам архитекторов, столица Казахстана должна была символизировать новую страницу в истории казахского народа и единство человеческой цивилизации. Город стал символом появления на политической карте мира нового государства и территорией комфортного проживания сотен тысяч горожан. В 1999 году по решению ЮНЕСКО Астана получила звание «Город мира».

Стоит отметить, что до начала строительства столицы в её округе практически не было деревьев, лишь «степь, да степь кругом». А сегодня Астану окружают более 10 млн деревьев и около 2 млн кустарников, не только радующих глаз, но и защищающих город от холодных степных ветров.

В 2017 году население столицы Казахстана достигло миллионной отметки, к настоящему моменту оно приросло ещё почти на 400 тыс. человек.

Сегодня столица Казахстана – впечатляющий урбанистический город, ставший одним из туристических центров региона и центром государственной, общественной и культурной жизни страны. Астана завоевала славу как площадка для проведения международных политических, спортивных и культурных встреч. Так, в 2010 году в столице Казахстана состоялся саммит ОБСЕ, в 2011-м здесь прошли зимние Азиатские игры, в 2017-м – международная выставка ЭКСПО. В сентябре минувшего года в Астане заседали участники VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Фото пресс-службы МИД РК

Символ Независимого Казахстана

Заслуженный архитектор России, главный архитектор мемориального комплекса на Поклонной горе в Москве Владимир Будаев отмечает концептуальное мышление казахстанских властей.

«Целью было не просто построить столицу, а создать новое современное государство со своей столицей. Было принято важнейшее градостроительное решение – поставить высотную доминанту, которая бы определяла город. В старой Москве такой доминантой была сначала колокольня Иван Великий, потом Останкинская телебашня. В Париже – это Эйфелева башня, в Нью-Йорке – статуя Свободы. А в Астане это «Байтерек» – визитная карточка, символ города и государства», – говорит российский архитектор.

Генеральный директор алматинского Агентства по организации массовых мероприятий «Неспящие» – MICE&Event Катерина Клочкова признала, что Астана стала одним из главных культурных и деловых центров региона и в этом смысле обогнала Алматы.

«В народе Астану называют «наш казахстанский Дубай». За 25 лет небольшой город как по мановению волшебной палочки стал очень крутым современным мегаполисом. Многие вообще его считают городом будущего. Почему? В Астане очень необычная архитектура зданий – неоклассика, первоклассные дороги, удобная инфраструктура, большое количество бизнес-центров, конгресс-центров, магазинов. Помню, когда в 2017 году в столице проводилась крупная международная выставка ЭКСПО, город буквально на глазах расцвёл, туристы удивлялись, как удалось посреди степи построить такую красоту.

Ещё поражает абсолютная мультикультурность города: здесь самая большая мечеть чудесно и дружелюбно соседствует с православным собором, все национальности живут в мире и согласии. К этому обязательно нужно добавить традиционное казахское гостеприимство – гостей всегда радушно встретят, накормят и напоят. В Казахстане, и, естественно, в Астане до сих пор жива древняя традиция: не принято закрывать квартиры на замки. Да и нет особой надобности – Астана очень безопасный город. Так что с юбилеем, Астана!» – говорит Катерина Клочкова.

Фото пресс-службы МИД РК

Вице-президент Академии российской словесности Георгий Пряхин в нынешней столице Казахстана впервые побывал в 1972 году, когда был стажёром «Комсомольской правды» и писал об уборке урожая на целине. Город назывался Целиноград.

«Это был город тружеников, который только-только становился на ноги, он мне понравился, – вспоминает российский литератор. – Много лет спустя, когда город уже был столицей, я снова побывал в нём и был просто поражён размахом преобразований и невероятной, космической современностью города. Думаю, такой столицей гордилось бы любое государство. Гордилось бы тем рывком, который сделала страна за короткий срок, и столицей, которая стала символом не только Казахстана, но и всей Центральной Азии. Я от души поздравляю казахстанцев и в первую очередь, конечно, астанинцев с Днём столицы!».

Член Центральной избирательной комиссии России Людмила Маркина, не раз работавшая наблюдателем на выборах в Казахстане, называет Астану «прекрасной столицей замечательного государства».

«Мы, наблюдатели, конечно, больше смотрим избирательные участки, но это красивый город! И старая часть, и новая, видно развитие, очень много делается для людей. Большие, широкие проспекты, очень красивые архитектурные решения, современный стиль подчеркивают культуру республики, это видно во всём. С башни «Байтерек» открываются прекрасные виды, организованы экскурсии, гидами работает молодёжь, прекрасно знающая историю и культуру народа. Всегда с удовольствием ездим в Астану с коллегами, – говорит Людмила Маркина. – Пользуясь случаем, поздравляю жителей Астаны с днём их города, желаю процветания и мирного неба! Пусть все будут здоровы и счастливы!».