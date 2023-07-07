Анекдоты: Труд сделал из обезьяны человека, но косметика наполовину исправила эту ошибку

История - это не про то, как было, а про то, как надо, чтобы было.

* * *

Учительница долго рассказывает на уроке о цели жизни и предназначении человека, а потом спрашивает:

- Дети, что бы вы хотели, чтобы люди сказали о вас на ваших похоронах?

Петечка:

- Я бы хотел, чтобы люди сказали, что я был великолепным доктором, что я спас столько людей и вылечил столько детей.

- Молодец, Петечка, а ты, Манечка?

Манечка:

- Чтобы они сказали, что я была замечательной женой, матерью и бабушкой, что меня так все любили.

- Молодец, Манечка. Ну, Вовочка, а ты что бы хотел услышать на своих похоронах?

- «Смотрите! Он шевелится!!!»

* * *

Пьяный звонит в полицию:

- Алё! Командир, у меня тачку обокрали!

- Успокойтесь! Объясните, что украли?

- Да всё! Магнитолу, руль открутили! Даже педали, гады, отпилили!

- Будем искать...

Через 5 минут:

- Алё!!! Командир, извини, на заднее сиденье сел...

* * *

Разговаривают две девушки:

- Говорят, ты отдыхала на юге. Ну как?

- Отвратительно. Все время шел дождь.

- Тем не менее ты загорела.

- Это не загар. Это ржавчина!

* * *

Ты уже не маленький, чтобы спать с плюшевым медведем. Будь мужиком, спи с настоящим!

* * *

Мастер из автосервиса звонит клиенту домой.

- Здравствуйте, ваша жена приехала в наш автосервис...

- Да-да, я знаю, я оплачу ремонт ее автомобиля.

- Да ремонт ее автомобиля вы оплатите. А кто будет платить за ремонт автосервиса?

* * *

- Мне кажется, ты на всю голову прибабахнутый.

- Нет!

- Что нет?

- Тебе не кажется.

* * *

Когда два дальнобойщика приходят в кинотеатр, то один смотрит фильм, а второй спит. Через час они меняются.

* * *

Пост в интернете:

«Если в России снова введут переход на зимнее время, я застрелюсь.

Олег С., мерчендайзер магазина «Мир часов».

* * *

В моем гардеробе футболки и тенниски, кроссовки и бейсболки, хотя по образу жизни должны быть сиделки и лежалки, курилки и бухалки.

* * *

Когда меня спрашивают, накопил ли я уже миллион, я на всякий случай спрашиваю: «Который?»

* * *

Мужик стоит перед роддомом, задрав голову. Кричит женщине в окне:

- Маша! Ну, кто?!

- Немцы!.. Четыре - ноль!.. Я чуть не родила!

* * *

В Москве начнут работу курсы повышения квалификации футболистов.

Это связано с тем, что множество российских футболистов играют, в том числе и в сборной, не имея соответствующей квалификации.