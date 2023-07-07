Анекдоты: Труд сделал из обезьяны человека, но косметика наполовину исправила эту ошибку

История - это не про то, как было, а про то, как надо, чтобы было.
* * *
Учительница долго рассказывает на уроке о цели жизни и предназначении человека, а потом спрашивает:
- Дети, что бы вы хотели, чтобы люди сказали о вас на ваших похоронах?
Петечка:
- Я бы хотел, чтобы люди сказали, что я был великолепным доктором, что я спас столько людей и вылечил столько детей.
- Молодец, Петечка, а ты, Манечка?
Манечка:
- Чтобы они сказали, что я была замечательной женой, матерью и бабушкой, что меня так все любили.
- Молодец, Манечка. Ну, Вовочка, а ты что бы хотел услышать на своих похоронах?
- «Смотрите! Он шевелится!!!»
* * *
Пьяный звонит в полицию:
- Алё! Командир, у меня тачку обокрали!
- Успокойтесь! Объясните, что украли?
- Да всё! Магнитолу, руль открутили! Даже педали, гады, отпилили!
- Будем искать...
Через 5 минут:
- Алё!!! Командир, извини, на заднее сиденье сел...
* * *
Разговаривают две девушки:
- Говорят, ты отдыхала на юге. Ну как?
- Отвратительно. Все время шел дождь.
- Тем не менее ты загорела.
- Это не загар. Это ржавчина!
* * *
Ты уже не маленький, чтобы спать с плюшевым медведем. Будь мужиком, спи с настоящим!
* * *
Мастер из автосервиса звонит клиенту домой.
- Здравствуйте, ваша жена приехала в наш автосервис...
- Да-да, я знаю, я оплачу ремонт ее автомобиля.
- Да ремонт ее автомобиля вы оплатите. А кто будет платить за ремонт автосервиса?
* * *
- Мне кажется, ты на всю голову прибабахнутый.
- Нет!
- Что нет?
- Тебе не кажется.
* * *
Когда два дальнобойщика приходят в кинотеатр, то один смотрит фильм, а второй спит. Через час они меняются.
* * *
Пост в интернете:
«Если в России снова введут переход на зимнее время, я застрелюсь.
Олег С., мерчендайзер магазина «Мир часов».
* * *
В моем гардеробе футболки и тенниски, кроссовки и бейсболки, хотя по образу жизни должны быть сиделки и лежалки, курилки и бухалки.
* * *
Когда меня спрашивают, накопил ли я уже миллион, я на всякий случай спрашиваю: «Который?»
* * *
Мужик стоит перед роддомом, задрав голову. Кричит женщине в окне:
- Маша! Ну, кто?!
- Немцы!.. Четыре - ноль!.. Я чуть не родила!
* * *
В Москве начнут работу курсы повышения квалификации футболистов.
Это связано с тем, что множество российских футболистов играют, в том числе и в сборной, не имея соответствующей квалификации.