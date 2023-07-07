Ты, Зин, на грубость нарываешься

У большинства мужчин могут быть вполне объяснимые причины для грубости, которую они просто не могут контролировать. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Антон был невыносим. Его жена Люся часто ему об этом говорила. И даже, бывало, демонстративно швыряла обручальное кольцо в мусорное ведро: так муж ее выбешивал.

Главное, со стороны посмотреть на Антона - и вроде придраться не к чему. Рассудительный, скрупулезный в мелочах, а значит, супруга ему дело могла доверить важное, будучи уверенной, что муж не подведет, ответственный, крепких напитков вне праздничных дат не употреблял, не курил и отец был не самый плохой, зарплату всю до последней копеечки в дом нес. Словом, если закрыть глаза не некоторые недостатки, вполне приличный вариант. Но грубиян.

Важно не как, а что!

Тысячу раз она просила мужа «фильтровать базар» и пожалеть ее обидчивую душу, но Антон как будто специально то и дело «плевался в пространство негативом». Даже без особого повода. Накрутит у себя в голове каких-нибудь выводов, надумает сам себе расстройство - и давай воздух сотрясать неприятными интонациями.

Например, вчера ни с того ни с сего наехал на сына-подростка. Просто вспомнил, что прошел уже целый месяц лета, а чадо 13-летнее ни одной книжки из списка для внеклассного чтения даже не открыло. Вспомнил - и давай выговаривать. Долго, нудно и с применением полунормативной лексики. То есть как бы и без мата, но сильно невежливо. Ничего, мол, сын не делает, одной только дурью мается в своих тиктоках, а раз так, то и на день рождения тоже ничего не получит. Вроде все верно, вполне такое допустимо для отца, чей сын окончил седьмой класс с семью тройками.

Но почему ж так грубо?

«Антоша, - внушала Люся и после конкретно этого спича, и сто раз до него, - все то же самое можно сказать другими словами, без грубости и неприятных уничижительных ноток в голосе». Но ни разу не была услышана. Антон округлял удивленно глаза, делал бровки домиком и парировал, что ничего такого не сказал. А потом пускался в долгие объяснения причин своего недовольства, притягивая за уши малоубедительные для Люси аргументы. Нужны они ей триста лет! Она же не про причины, толкнувшие его обругать сына, толкует, не про саму идею мужа заставить чадо взять в руки книгу из списка для летнего чтения! В этом она с Антоном солидарна. Речь всего лишь про манеру. Злобную и противную.

Но вот этих-то жениных претензий Антон никогда не мог понять. Какая разница, думал он, как говорить, главное - что. Иногда ведь голос повысишь - тебя лучше услышат.

Людмиле и самой частенько доставалось от Антона. В ссорах, просто в разговорах, когда, казалось, вообще не было повода для выяснения отношений.

- Давай ты не будешь грубить? - время от времени пыталась она его образумить.

- Давай, - покладисто отвечал тот и ласково обнимал жену в знак согласия, но при первом же удобном случае снова пускался во все тяжкие.

Причем заметно было, что от такой манеры разговора он не получает ни малейшего удовольствия. Просто так у него выходило. Или не просто?

Виновата ли я?

Люда ничего не могла с этим поделать и иногда просто плакала от бессилия. А потом бушевала.

- Да что с тобой?! - кричала она Антону в лицо, в которое была готова вцепиться.

А действительно, что с ним?

- Настоящих природных грубиянов и хамов не так много, - уверяет семейный психолог Эдуард Толохов. - У большинства мужчин могут быть вполне объяснимые причины для грубости, которую они просто не могут контролировать.

Во-первых, грубиян может повторять модель поведения в родительской семье, это вам любой психолог скажет (так что встреча с родителями на ранней стадии знакомства - неплохая идея, многое станет понятно о будущем супруге).

Во-вторых, грубость может быть результатом пониженной самооценки или выплескивания на жену негатива, который мужчина боится высказать окружающим. Допустим, его обижает на работе начальник, которому он ответить не может - возможны последствия. А дома другое дело, он тут царь и бог, можно дать волю чувствам, тут ему за это ничего не будет.

И еще, кстати, так называемые маменькины сынки тоже частенько склонны скатываться до грубости, если им кажется, что жена в чем-то проигрывает матери.

При этом женщина, как уверяет психолог, также, того не ведая, может толкать мужчину на грубость. Допустим, он, бедный, и сам понимает, что у него руки не из того места растут, так не надо его подкалывать по поводу каждого неправильно вбитого в стену гвоздя. Тут связь прямая: будете подкалывать - он будет огрызаться в ответ, проявите понимание - глядишь, и запишется на курсы правильного обращения с молотком.

В общем, чтобы понять, откуда у мужниной грубости растут ноги, жене нужно взять себя в руки и проанализировать еще и собственное поведение и отношение к любимому. Ведь грубость еще и оттого может происходить, что мужчина чувствует: не любят его здесь, не ценят. Вот он и дергается по поводу и без.

Получается, муж грубиян, а виновата, как обычно, женщина? Нет, конечно. Просто если есть возможность как-то исправить ситуацию, никто лучше женщины этого не сделает.