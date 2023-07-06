Тамара Глоба сделала важное заявление: «Наступили дни, которые сформируют будущее»

Тамара Глоба Фото: Личный архив

Астролог Тамара Глоба сообщила, что в июле много важных дней, которые формируют будущее. Глоба составила рекомендации для тех, кто интересуется советами и прогнозами астрологов. Особое внимание она рекомендует обратить на ночь с 6 на 7 июля, а также на 7 июля.

5 советов Тамары Глоба на июль 2023 года:

- Наступил Пик лета. Ночь на Ивана Купала дарит плодородие от стихий Воды и Огня, силу души, семейные узы, очищение омовением водой и огнем. Время единства стихий и человека.

- 6 и 7 июля - дни радости! Нельзя жаловаться - жалобами призываются еще большие печали. В ночь (с 6 на 7 в этом году) до утренней зари нельзя спать, чтобы не прозевать коварство злых духов. Смотреть на природу и видеть знаки - они подскажут, чего ждать в скором будущем. Принято прыгать через костер — очищаться огнем. Но вряд ли сейчас где-то это безопасно можно сделать. Ведь пожароопасность никто не отменял.

- Встречайте Солнце с семьей или с любимыми. Надо радоваться и радовать. Плести венки, собирать травы, которые приносят здоровье. Одаривать ребятишек, кормить животных и птиц.

- Главное в эти дни - создавать радость и счастье, печь хлеба, делиться ими, украшать себя и свое жилище, петь, танцевать, веселиться. Ждать любви и верить в счастье. Какие чаяния направите, так и пойдет ваша жизнь.

- Также важные дни 10 и 11 июля - завершаются события первой половины года. И 17 июля - день, который своим новолунием в Раке открывает события более чем на следующие полтора года. Июль завершает период 2022 года и первой половины 2023 года. Июль 2023 года открывает новое время. Появятся новые герои, которые откроют новые пути для себя и многих людей. Текущий месяц открывает новые возможности (личные, финансовые и др.) для людей. События второй половины июля реализуются в конце весны и начале лета 2024 года: успехом, важными общественными, политическими результатами.

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