Горе в семье убивает звезду "Тихого Дона" Людмилу Хитяеву

Актриса Людмила Хитяева. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Актриса Людмила Хитяева переживает страшное горе. Умер единственный сын звезды "Тихого Дона" Павел Белокринкин. Ему было 69 лет.

"Паши не стало. Это шок и потрясение. Ничего не могу понять... Я превратилась в тень. Трагедия, когда мать пережила своего ребенка", - рассказала Людмила Хитяева сайту kp.ru.

Убитая горем знаменитость держится из последних сил. Ее спасает то, что она занимается похоронами. Актриса заказала гроб, венки и цветы. Вероятно, Павел Белокринкин найдет последний приют на Преображенском кладбище. На этом погосте похоронены родители Хитяевой.

Единственный сын звезды "Тихого Дона" долго работал в Таиланде в российском посольстве. Потом занялся бизнесом. Жаркий климат пагубно сказался на здоровье мужчины. Он давно мучился от проблем с сердцем. А потом ему и вовсе стало плохо. В легких стала скапливаться жидкость. Врачи не могли понять, что с ним происходит. 5 июля 2023 года Белокринкина не стало.

Напомним, Хитяева родила своего Пашу от первого мужа Александра Белокринкина, когда была студенткой театрального. Супруг был заботливым и покладистым, никогда не предъявлял претензий, лишь бы только быть рядом с любимой. Он не устраивал сцен и не ревновал супругу. Но через год после рождения сына вдруг замкнулся и практически закрылся в себе.

Потом Хитяевой донесли, что у мужа появилась другая. Она сама предложила ему развестись. Александр не хотел, но обиженная актриса и слышать ничего не желала. Уже потом народная артистка часто задавалась вопросом, а вдруг все это было наговором. Она ведь так и не дала любимому объясниться.

Знаменитость потом еще дважды выходила замуж. Но именно первого мужа называет своей истинной любовью. Сейчас 92-летняя актриса жалеет, что лишила себя возможности быть с отцом своего единственного сына.

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