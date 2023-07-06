«Единая Россия» запустила всероссийский мониторинг условий трудоустройства несовершеннолетних

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Депутаты Госдумы от «Единой России» посещают предприятия, на которых устроены несовершеннолетние, и проверяют условия их трудоустройства в рамках проекта «Партийный десант».

ДЕТИ НА РАБОТЕ

По словам депутата Госдумы Екатерины Стенякиной, партия уже не первый год работает над развитием законодательства в сфере трудоустройства несовершеннолетних, защиты их прав и дебюрократизации приема детей на работу.

«Сегодня в Ростове-на-Дону мы провели мониторинг того, как ребята работают летом. С начала года в Ростовской области трудоустроились 5700 подростков. А за три летних месяца планируется занятость ещё 15 тысяч молодых работников. В этом процессе задействовано порядка 550 работодателей, из них 240 в донской столице. Местные власти старательно пытаются привлечь как можно больше работодателей к этому делу. В Ростове-на-Дону для таких компаний утвердили дополнительную льготу на земельный налог. Кроме того, работодателю теперь не будет нужно заботиться об оформлении медицинских документов для юного работника. Оформить такие документы можно будет в городских поликлиниках», – рассказала политик.

Депутат посетила одного из самых крупных работодателей города – «Ростовский-на-Дону зоопарк». Работающие здесь подростки получают порядка 8 тысяч рублей в месяц. Участники встречи представили свои предложения по совершенствованию законодательства.

«Одним из сдерживающих факторов является то, что трудоустройство подростка понижает средний уровень зарплаты на предприятии. И не все к этому готовы. Кроме этого, возникают трудности в предоставлении статистической отчетности в налоговые органы. Многие желают эту процедуру упростить. Прозвучали идеи и о том, за счёт чего можно привлекать молодёжь на работу дополнительно. Эти предложения, мы систематизируем и обязательно обсудим на площадке «Единой России», – подчеркнула Екатерина Стенякина.

МЕДОСМОТР ЗА СВОЙ СЧЕТ

В свою очередь заместитель председателя комитета Госдумы по молодёжной политике Михаил Киселёв обратил внимание на необходимость актуализации перечня профессий, на которые могут трудоустраиваться дети.

«Над этим вопросом уже ведём работу с комитетом по молодёжной политике и Минтрудом. Также компании предлагают отправлять все документы по трудоустройству сотрудников в центр занятости в электронном виде, однако текущее законодательство не позволяет этого делать. Минтруда прорабатывает вопрос цифровизации данного этапа направления документов. В свою очередь, на площадке партии и Госдумы также рассмотрим вопрос по направлению документов через портал «Работа России» в электронном виде», – сказал он.

В свою очередь зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, координатор направления народной программы «Гражданская солидарность и молодёжная политика» Ольга Занко подчеркнула, что в разных регионах большой запрос на работу в летний период несовершеннолетних.

«Профориентация молодёжи, трудовое воспитание – это задачи народной программы. И мы должны снимать барьеры в этом вопросе. Поэтому по всей стране на этой неделе проводим мониторинг, – отметила Ольга Занко. - В Ленинградской области, например, ежегодно увеличивается бюджет на эти цели. В прошлом году регион выделил 40 миллионов рублей, а в этом – уже порядка 80 миллионов рублей. Однако есть вопросы, которые требуют федерального решения. Часть из них мы сняли принятием законов «Единой России» об упрощении трудоустройства несовершеннолетних и о сохранении пенсии по инвалидности и потере кормильца при работе в летний период. Но есть ещё над чем работать. Есть проблема дополнительного медосмотра при трудоустройстве, например, в детские учреждения или организации пищевой промышленности. Были случаи, когда ребёнок хотел официально работать в библиотеке – подклеивать книжки в свободное от учебы время, но для этого он должен пройти дополнительный медицинский осмотр за свои деньги».

Также участники мониторинга отметили важность внесения изменений в постановление Правительства, чтобы заработная плата несовершеннолетних при работе в летний период не учитывалась при исчислении среднедушевого дохода семьи. Сейчас это может влиять на получение социальных выплат, поэтому родители не отпускают детей работать.