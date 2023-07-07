Вопрос дня: Кто для вас пример и образец крепкой семьи? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Аскольд Запашный, дрессировщик, народный артист России:

- Наверное, это мой папа. Несмотря на то что мы у него были от второго брака, он до самого конца оставался преданным, настоящим мужчиной, главой семьи… Может быть, спорно говорить о папе, как о примере, раз он ушел из первой семьи ко второй. Но не у всех получается принять одно решение на всю жизнь. Бывает, с возрастом люди меняются.

Ирена Понарошку, телеведущая:

- Это мой психолог Вера Хлопкова и ее муж - единственная пара, в которой я вижу безусловную заботу друг о друге, уважение интересов, включенность в дела друг друга. Они вместе уже долго, поэтому можно говорить о стабильном браке.

Наталья Агре, директор Института изучения детства, семьи и воспитания:

- Для меня образцовая семья - моя собственная. Хотелось бы, чтобы у всех семьи были дружными, крепкими, чтобы все могли друг другу доверять. Надо помнить об одной важной вещи: все в наших руках. Все мы члены какой-то семьи, и мы можем сделать ее лучше - собраться на семейный совет и обсудить, что упущено. Каждый может стать примером!

Борис Полилов, читатель сайта KP.RU:

- Для меня образец - это Дэвид и Виктория Бекхэм. Они начали встречаться, уже когда были звездами, а такие браки долго не держатся - не проходят испытания славой. Но вот уже 24 года они вместе, и на каждой фотографии видно, как они любят друг друга. Так бы каждому.

Андрей Борисенко, Герой России, космонавт:

- Мой пример - это мои родители! У них не так давно было 60 лет со дня свадьбы - бриллиантовая. Я в семье единственный ребенок, меня всегда любили и поддерживали. Теперь я стараюсь быть семьянином не хуже.

Елена Китаева, обладательница звания «Мать-героиня»:

- Наверное, это будет немного странно для жительницы Алтайского края, но меня всегда привлекала британская королевская чета - Елизавета II и ее муж, принц Филипп. Они такие красивые, но у них такая непростая жизнь была. Не знаю, можно ли их считать именно образцом крепкой семьи, но уж точно жизнь у семьи получилась интересная.