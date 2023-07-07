Эксперты оценили, как изменился Кузбасс при губернаторе Сергее Цивилеве

Эксперты оценили, как Кузбасс изменился за последние пять лет под руководством губернатора Сергея Цивилева. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Кузбасс является лидером по количеству передовых управленческих практик и крупных проектов федерального масштаба, считают аналитики Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). В своем новом докладе специалисты оценили, как за последние пять лет изменилась жизнь в регионе, который возглавляет губернатор Сергей Цивилев.

По мнению авторов исследования, команде главы Кузбасса удается грамотно сочетать бережное отношение к традициям и стремление к новациям. Эксперты проанализировали, что было сделано руководством области для развития социальной сферы, экономики, промышленности, здравоохранения, образования, спорта, туризма и других направлений.

Главным приоритетом работы команды Цивилева аналитики ЭИСИ назвали развитие человеческого капитала. Власти региона решают одновременно две задачи: укрепление экономики области и расширение мер социальной поддержки. Эта стратегия уже доказала свою эффективность. Так, с 2020 года объем предоставляемой помощи семьям с детьми увеличился в два раза. Кузбасс стал одним из первых регионов страны, запустивших программу комплексной социальной поддержки пожилых людей. С 2019 года в рамках регионального проекта «Старшее поколение» действует система долговременного ухода. С 2021 года она охватывает 80% населения пожилого возраста.

За последние два года объем предоставляемой поддержки семьям с детьми увеличился в два раза. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

«На федеральном уровне аналогичные показатели охвата будут достигнуты только к 2030 году», - подчеркивают авторы исследования.

Высшее образование стало более доступным: за последние два года число бюджетных мест в кузбасских вузах выросло на 13%. В регионе развивается сеть детских технопарков «Кванториум», «Точек роста», IT-Кубов и центров для одаренных детей.

Модернизируется дорожная инфраструктура: Кузбасс входит в семерку лидеров России по качеству дорог и прочно удерживает первое место по этому показателю среди других сибирских регионов.

Большое внимание областные власти уделяют развитию туризма: с 2018 по 2022 годы поток туристов в Кузбасс вырос в 2,6 раза. Развитие горнолыжного курорта «Шерегеш» входит в число приоритетных проектов на федеральном уровне. По поручению президента России Владимира Путина здесь реализуется национальный проект в сфере туризма, курорт также входит в программу социально-экономического развития до 2024 года.

Кузбасс официально признан самым спортивным регионом страны: в прошлом году он получил Всероссийскую премию Sport Facilities - 2022-2023. Спортивный «Оскар» области присудили за популяризацию физической культуры. Больше половины жителей региона регулярно выходят на тренировки.

Комментируя итоги исследования ЭИСИ, губернатор Сергей Цивилев подчеркнул: пять лет назад его команда ставила перед собой амбициозные задачи, которые удалось успешно реализовать.

«Наша работа направлена на удовлетворение запроса, который был у жителей в начале нашего общего пути - изменить состояние региона в лучшую сторону. Все решения мы принимаем с оглядкой на то, чтобы людям было комфортно жить, работать и создавать семью, чтобы к нам хотели приехать в гости и остаться навсегда», - подчеркнул Сергей Цивилев.

По мнению политолога, координатора экспертного совета по устойчивому развитию и «зеленому» финансированию при комитете Госдумы по финансовому рынку Павла Склянчука, в регионе активно реализуется адресная социальная политика.

«По факту, система социальной помощи, локальных льгот и субсидий для отдельных категорий населения является одной из самых развитых в стране. На протяжении пяти лет в Кузбассе реализуется система управления, которая основана на трех буквах “З”: забота, защита, запросы», - отметил Павел Склянчук.

При этом правительство Кузбасса активно развивает экономику, привлекая инвесторов, создавая новые производства и обеспечивая жителей рабочими местами.

С 2018 по 2022 годы поток туристов в Кузбасс вырос в 2,6 раза. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

«Цивилев прекрасно понимает, что если не будет сильной экономики, инвестиций, налоговых доходов, то и социальные доходы бюджета окажутся под угрозой», - убежден Склянчук. Одним из достижений команды губернатора Кузбасса политолог назвал эффективное решение проблем моногородов.

Еще один эксперт, заведующий кафедрой экономики ИЭиУ КузГТУ, кандидат экономических наук Евгений Жернов считает, что Кузбасс постепенно становится крупным хабом, транспортным центром Сибири. Областные власти реализуют масштабные проекты по модернизации уже существующих воздушных гаваней и строительству новых.

«Продолжается масштабная реконструкция действующих аэропортов Кемерова и Новокузнецка, утвержден правительством Кузбасса инвестиционный проект строительства аэропорта «Шерегеш». Соответственно, развиваются трансграничные культурно-туристические связи», - говорит Евгений Жернов.

СПРАВКА «КП»

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) - российская некоммерческая организация, специализирующаяся на аналитике региональной политики и работе с экспертным сообществом. Новая серия исследовательских докладов института посвящена социально-экономическому развитию субъектов РФ за последние пять лет. В первом докладе эксперты оценили ситуацию в Тюменской области, второе исследование было посвящено Якутии.