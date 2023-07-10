Портрет новатора нефтегазовой отрасли

Кирилл Паламодов: Инженер по бурению нефтяных и газовых скважин. В 2022 - 2023 г.г. предложил и внедрил линейку новых технологий для оптимизации процессов бурения. За период работы в нефтегазовой отрасли активно занимался не только трудовой деятельностью, но и научными работами, которые публиковал в научных журналах и выступал на международных конференциях, за что был награжден почетными дипломами.

- Кирилл, вы поступили в университет сразу после школы? Чем обоснован был выбор нефтегазовой отрасли для своей профессиональной деятельности?

- После окончания школы я сразу поступил в «Ухтинский государственный технический университет». Город Ухта является не только одним из самых крупных нефтедобывающих центров страны, но и исторически важным местом для отрасли. Самое первое упоминание о существовании нефти в России было найдено в письменах путешественников, где говорилось о том, что жители у берегов реки Ухта собирают с поверхности воды нефть, которую затем используют в качестве масел и смазок.

В выборе профессии привлекал масштаб и технологии, ведь нефтегазовая промышленность была и по-прежнему остается одной из самых высокоразвитых отраслей. Ну и, конечно, в моей мотивации, как и любого молодого человека, был элемент романтизма: мне казалось, что это очень здорово - открывать новые месторождения там, где еще не ступала нога человека.

- Потребность в научной деятельности у вас проявлялась уже в студенчестве?

- Я неплохо учился в университете, но потребность к научной деятельности пришла ко мне несколько позже, когда я уже проработал в отрасли несколько лет. Первые годы я изучал профессию, наблюдал, потом начали появляться идеи, как можно усовершенствовать некоторые процессы и технологии в строительстве нефтяных и газовых скважин.

- ООО «РН-Пурнефтегаз» ваше первое место работы после университета?

- Нет, сразу после университета и по 2014 год я работал в ЗАО "ЭКОАрктика", сначала в должности механика на буровой, а затем инженера по буровым растворам. Потом в моем профессиональном портфолио было еще три предприятия: Нефтесервисная компания «Baker Hughes», ООО "АКРОС" и Усинский филиал ООО «ИСК«ПетроИнжиниринг».

В компании ООО «РН-Пурнефтегаз» я с 2018 года, начинал с ведущего специалиста, теперь несу службу на должности главного специалиста отдела супервайзинга бурения.

- Скажите, почему бурение скважин считается одной из самых опасных сфер нефтедобычи?

- Вы могли наблюдать, например, в документальных фильмах, как открывают новые месторождения: огромный фонтан нефти вырывается наружу. Так вот, эти открытые фонтаны могут нести большую угрозу для окружающей среды, стать причинами пожаров и разрушений. Это один из главных факторов рисков при бурении скважин.

Любая, даже малейшая ошибка при бурении, может привести не только к гибели буровой команды, но и к мировой экологической катастрофе. А в случае выброса нефти или газа при бурении на море, данная ситуация может обернуться катастрофой для целого вида морских обитателей, не только в районе выброса, но и далеко за его пределами, исходя из морских течений.

- Вы являетесь новатором отрасли, автором ряда научных статей и спикером научных конференций. Какие проблемы вы поднимаете в своих работах?

- Мои новаторские решения и технологии позволяют сократить время строительства скважин, значительно снизить сопутствующие технологические риски и минимизировать стоимость затрат на скважины в целом.

Публикации и выступления затрагивают критические вопросы современных технологий бурения. Это методы оптимизации и совершенствования технологических процессов, которые также способствуют усилению защитных барьеров по экологической безопасности и безопасности жизнедеятельности в целом.

- Какие у вас планы в научной деятельности? Может вы работаете над новыми изысканиями?

- В планах - активно заняться научной деятельностью по изучению Арктического шельфа. Часть моих статей уже посвящена этим исследованиям. На текущий момент я продолжаю работу над проектом по оптимизации процессов строительства морских скважин в условиях глубоких вод Арктики. Надеюсь, что данную технологию возможно будет применить и задействовать на производстве компании, в которой я сейчас работаю.

- В 2021 году вы поступили в Университет нефти и газа имени И.М. Губкина на специальность по морскому бурению. Зачем состоявшемуся специалисту с научным бэкграундом заново учиться?

- На самом деле, так сложились обстоятельства и мне представилась благоприятная возможность расширить спектр своих компетенций. В 2019 году в ПАО «НК Роснефть» проводился отбор на перспективный проект, для которого требовались специалисты по морскому бурению.

Отбор кандидатов проводился на всех дочерних предприятиях. С учетом моего опыта работы, квалификации и знаний английского языка, я попал в команду для последующего обучения и работы в данном направлении.

- Вы работаете в реальном секторе самой высокотехнологичной отрасли. На ваш взгляд, как изменилось производство под влиянием цифровых технологий?

- Цифровые технологии активно применяются во всех технологических цепочках. Допустим, при бурении скважин мы получаем огромный поток данных, которые обрабатывает искусственный интеллект. Оцифрованные данные расположения скважин, траекторий и конструкций, а также технологические операции обрабатываются в программных симуляторах, что позволяет безошибочно оценить ожидаемую отдачу пласта и оптимизировать добычу.

Цифровые технологии используются повсеместно, без них нет возможности выполнять бурение скважины по причине сложных геолого-технических условий нефтегазовых месторождений. Также цифровые технологии являются, своего рода, превентивной мерой по минимизации технологических ошибок и снижают такой фактор, как человеческая ошибка.

- Информация для молодых людей, которые только вступают на путь профессиональной деятельности. Какие преимущества дает работа в нефтегазовой отрасли?

- На мой взгляд, нефтегазовая отрасль - это одна из самых перспективных отраслей экономики в России, в том числе, с точки зрения профессиональной самореализации. Компании готовы платить большие оклады техническим специалистам с хорошим образованием и со здоровыми амбициями.

Кроме того, предоставляются все условия для постоянного профессионального и личностного роста: участие в конференциях, тренингах, социальных проектах. Есть возможность для реализации уникальных проектов и перенимать лучший международный опыт. Перспективная, высокооплачиваемая работа с большим потенциалом карьерного роста может стать хорошим жизненным стартом для молодых людей с техническими способностями.