Заполыхает ли вслед за Парижем Берлин: в Германии вызревает еще одна революция

Злая ирония заключается в том, что продолжением политики приема мигрантов проблему с квалифицированной рабочей силой не решить Фото: EAST NEWS

Пока все увлеченно следят за битвами на улицах Парижа и других французских городов, поддержанных мигрантами в Бельгии и даже Швейцарии, ситуация в Германии, «экономическом моторе» Евросоюза, остается в тени. Но есть немало признаков того, что хрупкий социальный мир может взорваться и в этой стране. Перечислим лишь некоторые новости последних дней.

Правительство ФРГ утвердило проект федерального бюджета на 2024 год, в котором предусмотрены сокращения на социальные статьи, такие как пособие на ребенка, включая выплаты по уходу за ним, и на обязательное медицинское страхование. Урезания не коснутся лишь военных расходов.

Последний опрос показал, что Партия Альтернатива для Германии (АдГ) в Тюрингии по популярности лидирует - за нее готовы проголосовать 34% опрошенных. По сравнению с предыдущим замером рост - на девять процентных пунктов. Партии нынешней коалиции - свободные демократы, СДПГ и «Зеленые» - вместе набрали меньше сторонников, чем АдГ, которую местные законы определяют как «крайне правую». Стремительный рост «Альтернативы» связывают с ее жесткой позицией по миграции.

Но нынешнее правительство твердо в своем намерении продолжать политику «открытых дверей», объясняя, что только принимая сотни тысяч пришельцев в год можно решить проблему рабочих рук. То, что такой курс может закончиться так же, как и в соседней Франции, правящую коалицию партий, как сейчас очевидно всем, меньшинства, не волнует.

Хотя предостережения, что в Германии есть предпосылки для возникновения беспорядков, аналогичных французским, делают, и не в первый раз, вполне знающие люди, например, глава профсоюза немецкой полиции Теггатц. «Тот, кто до сих пор не понял, что возможности по размещению в городах и муниципалитетах давно исчерпаны, - говорил он еще весной, - явно утратил связь с реальностью». А теперь к проблеме мигрантов добавились и другие факторы: «проигравшей стороной» видят себя все больше немцев ввиду «преобразований на рынке труда, цифровизации или интеграционных вызовов».

Заполыхает ли вслед за Парижем Берлин Фото: REUTERS

И последняя новость: - Конституционный суд остановил ключевую реформу «Зеленых» по переходу на новые системы отопления, решив, что законодателям надо дать больше времени, чтобы разобраться в этом принципиальном для правительственной климатической повестке вопросе. Казалось бы, ну и что? Дело в том, что на эту реформу правительство особенно напирало. И - облом. Выводы в прессе делают соответствующие: решение суда «поднимает вопросы о способности коалиции Шольца решать многие проблемы, стоящие перед крупнейшей экономикой Европы».

«Крупнейшая экономика», кстати, тоже подает серьезные признаки хвори. Инвестиционная привлекательность Германии резко упала. В прошлом году, как показало исследование Института немецкой экономики, в стране были зарегистрированы инвестиции в размере 10,5 миллиарда евро, в то время как отток капитала составил 125 миллиардов евро. Главных причин, по мнению экспертов, две: высокие цены на энергоносители и растущая нехватка квалифицированных кадров.

С высокими ценами на энергоносители все ясно: правительство Шольца чуть ли не с гордостью периодически рапортует об «успешном отказе от российских углеводородов». Но американский газ, несущий «молекулы свободы», дороговат. Цена «свободы от России» - потеря конкурентноспособности немецкой промышленности по отношению к американским производителям. За океан, где энергоносители в разы дешевле, уходят немецкие предприятия. Туда же тянется квалифицированная рабочая сила, нехватку которой сейчас так остро почувствовали немцы.

Злая ирония заключается в том, что продолжением политики приема мигрантов проблему с квалифицированной рабочей силой не решить. А вот «горючей смеси» в обществе это явно добавит. Причем с обеих сторон: прибывающие беженцы из арабских и африканских стран (про огромную турецкую общину Германии тоже не забываем) будут учитывать «опыт» борьбы за свои права мигрантов во Франции. А чувствующие на себе реальное снижение уровня жизни бюргеры все решительнее встают на сторону ультраправых. Так что вопрос, скорее, не в том, «рванет» или нет, а - когда?