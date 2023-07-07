В Турции мужчина снес многоэтажку, бросив в нее камень: Как у него это получилось

Кадры из турецкого города Малатьи облетели весь мир. Мужчина просто кидает камни в многоэтажку, которая сильно пострадала от землетрясения и стоит пустым остовом.

Кадры из турецкого города Малатьи облетели весь мир. Мужчина просто кидает камни в многоэтажку, которая сильно пострадала от землетрясения и стоит пустым остовом. В какой-то момент дом складывается, подобно конструкции из игральных карт. Мужчина сам не ожидал: видно, как он в панике убегает от роя обломков.

Этому герою нужно поставить памятник. У правительства Турции сейчас – тяжелая задача: снос. По состоянию на февраль, в стране нужно снести 50 576 зданий. Они выглядят именно так, как на видео: многоэтажные, еле держащиеся сооружения, которые и просто так оставлять нельзя, рухнут в один момент, и снести не так-то просто (завалит экскаватор или трактор). С тех пор количество аварийных зданий несколько уменьшилось, но в целом процесс идет туго. Очень опасное дело. И этот невольный герой явно облегчил властям задачу своими камнями. Но как ему это удалось?

Дело, конечно, в случайности: иначе турки просто закидали бы камнями все такие аварийные сооружения. Этот парень (пишут, что прораб), судя по всему, отчаялся и с отчаяния принялся кидать камни. И вот, повезло. Руины находились в неустойчивом равновесии. Это состояние, когда малейший толчок выводит систему из баланса. Пример – мячик на горке. Он вроде бы покоится, и может так стоять бесконечно (стоят же созданные природой конструкции из огромных каменных глыб, которые словно парят в воздухе, касаясь опоры в одной точке). Но чуть что, мячик срывается вниз.

А дальше включается эффект домино. Вы его знаете: костяшки ставят одну за другой, причем каждая последующая больше предыдущей. Толчок по маленькой – валится следующая, и в конце концов обрушивается и самая большая. В природе эффект домино – это камнепад в горах, или лавина снега. Здесь важно, чтобы вся система была выстроена так, как в домино. То есть каждый элемент может принять энергию и передать дальше, выйдя из равновесия. Конечно, такие ситуации в естественной среде создаются редко, иначе у подножия гор нельзя было бы ходить, все бы постоянно сыпалось вниз.

Хотя эффект домино – штука очень наглядная, кажется, что он нарушает законы физики. В самом деле, мы едва-едва трогаем меньшую костяшку, тратя мизер усилий, а на выходе получаем огромный эффект. Не нарушается ли здесь закон сохранения энергии? Конечно, нет, ведь прежде костяшки (или камни) надо расставить в нужной последовательности, а для этого – потратить энергию. Но некоторая загадка тут все же есть. Ведь просто так нагромоздить что костяшки домино, что камни – недостаточно, сколько энергии ни потрать. И выходит, что в эффекте домино в энергию превращается … информация (тот порядок, замысел, который намеренно заложил человек или случайно – природа). Но это заслуживает отдельного разговора.

Конечно, архитектурные сооружения изначально очень эффекту домино подвержены, ведь здания – это упорядоченные конструкции. Стены, стены, стены, и – перпендикулярно им расположенные перекрытия. И задача архитектора – избежать эффекта домино насколько возможно. Конечно, если дом пострадал от землетрясения, как в Турции, то конструкции в нем ослаблены и частично разрушены, и эффекты неустойчивого равновесия и домино могут возникать спонтанно.

С этим связан самый яростный спор в архитектуре, и он крутится вокруг событий 11 сентября 2001 года. Вы помните, что самолеты ударили в небоскребы, и те просто обвалились на землю. Хотя выводы официальной комиссии гласят, что все так и было, некоторые продолжают настаивать: ну не могли архитекторы построить небоскребы с таким малым запасом прочности и с такой склонностью к эффекту домино. Их зачем-то, одновременно с самолетами, подорвали снизу. Кто-то заложил взрывчатку.

В какой-то момент дом складывается, подобно конструкции из игральных карт. Мужчина сам не ожидал: видно, как он в панике убегает от роя обломков.

Так думают, в частности, Роберт Корол, почетный профессор в сфере гражданского строительства Университета Макмастера, и профессор физики Стивен Джонс. Свои выводы они публикуют в серьезных рецензируемых журналах, и, хотя это вроде бы в чистом виде теория заговора, аргументы там такие, что воспрепятствовать публикациям не получается. Они говорят, что даже прямое попадание самолета в тонкий и высокий небоскреб не могло спровоцировать его обрушение. Загадка так и остается загадкой, а как иначе, ведь многие детали тех трагических событий остаются засекреченными.

Но то башни Всемирного торгового центра, построенные в Нью-Йорке отличными архитекторами. На практике, к сожалению, тут и там, но преимущественно в Азии, зодчие нарушают все возможные правила, и дома падают сами. Не надо и землетрясений. Достаточно крошечного толчка. Слишком сильный ветер. Слишком много людей. Это и есть эффект камня, брошенного в здание. Только в Турции от дома остался остов. А в том же Китае вполне себе свежие и блещущие неоновыми витринами колоссы падают, как подрубленные.

И последнее. После землетрясения было много разговоров о том, что строят в Турции плохо, много функционирующего недостроя, и потому, дескать, столько разрушений. Отчасти так. Но и землетрясение было невероятно сильным. А главное, если все еще высятся дома-остовы, значит, в основе, все-таки, это были крепкие конструкции.

КАКИЕ В МИРЕ СТРОЕНИЯ РУХНУЛИ САМИ

Древний Рим, стадион, 27 год нашей эры

Амфитеатр в Фиденах (недалеко от Рима) сложился прямо во время представления. Погибло 20 тысяч человек, это крупнейшая в истории катастрофа такого рода. Слишком много публики, дешевые стройматериалы, ошибки проектирования. С тех пор в Риме сенат установил нормативы строительства и впервые в истории – сертификацию безопасности.

США, стадион в Канзас-Сити, 1979

Автор проекта получил Золотую медаль за инновации, но не предусмотрел отвод воды с крыши. Плоская крыша переполнилась и сооружение схлопнулось. Дело было ночью, никто не пострадал.

Южная Корея, универмаг, 1995

Здание задумывалось как бизнес-центр, и, уже почти готовое, его решили переделать под универмаг. Перекрытия не были рассчитаны на толпы народа. По стенам шли трещины, их игнорировали. Обрушение было внезапным, погибло 502 человека.

Китай, жилой комплекс, 2009

Престижный ЖК в Шанхае еще не успели сдать. О фундаменте не подумали, и дождь его подмыл. Когда здание зашаталось, рабочие разбежались, один, к сожалению, замешкался и погиб.

Бразилия, офисные высотки, 2012

В одной высотке делали незаконный ремонт и снесли несущие. Здание упало на другое, то на третье, и так три небоскреба рухнули вместе. Погибло 17 человек (дело было поздним вечером, персонал почти весь разошелся).

Курьезные ошибки архитекторов

«Луч смерти»

Стекло на выгнутой поверхности работает как линза. А в моду вошли сплошь застекленные изогнутые здания. Отель в Лас-Вегасе периодически посылает концентрированный «зайчик», который может даже ослепить, но его превзошла офисная высотка в Лондоне: она плавила припаркованные машины, а шутники поджаривали яичницу в фокусе здания. Пришлось устанавливать защитные экраны.

Дом, из которого валятся окна

Высотка в Бостоне скручивается на ветру, и из нее вылетали окна. В какой-то момент народ внизу оказался под стеклопадом. Пришлось заменить все 10 тыс. окон на специальные пластиковые панели.

Пизанская башня

Архитекторы Средневековья не смогли рассчитать прочность грунта, хотя делать это умели. В результате башня кренится, но, к чести зодчих, медленно. А теперь ее еще и спасают, так что - не упадет.