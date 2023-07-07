На Западе уничтожают право на частную жизнь: полиция будет следить за французами через камеры смартфонов

Полиция сможет удаленно наблюдать за согражданами Фото: Shutterstock

Западные страны уже давно пугают всех Китаем и Россией, где, по их мнению, цветет и пахнет тоталитаризм и круглосуточная слежка за инакомыслящими. Однако последние законодательные изменения во Франции выглядит мерой, приближающей для граждан этой страны мир романа Джорджа Оруэлла «1984».

Речь идет о законопроекте, который разрешает включать и снимать данные о геолокации любых электронных устройств - телефона, ноутбука, автомобиля, возможно, даже чайника, если там есть приемник GPS. Девайсы также могут быть дистанционно активированы для записи звука и видеосъемки.

Новая мера касается подозреваемых в совершении преступлений, срок наказания за которые превышает 5 лет тюремного заключения. При этом акцент делается на борьбу с терроризмом и организованной преступностью, а сами пункты, дающие полиции новые полномочия, «спрятаны» в проекте более широкой реформы юридической системы Франции. Именно так ее и одобрило в первом чтении Национальное собрание во время голосования, «пакетом» приняв все изменения. В июне свое «да» сказал Сенат.

Эти положения «вызывают серьезную озабоченность в связи с нарушением основных свобод», - говорится в заявлении группы по защите цифровых прав La Quadrature du Net, опубликованном в мае. Многие правозащитные организации также начали требовать, чтобы закон был изменен, так как давал слишком много полномочий правоохранительным органам.

В результате в ходе дебатов на этой неделе сторонники президента Эммануэля Макрона внесли поправку, ограничивающую право использования дистанционного шпионажа ситуациями, «когда это оправдано характером и тяжестью преступления». При этом любое применение этого положения на практике должно быть одобрено судьей, а общая продолжительность слежки не может превышать шести месяцев.

Есть, правда, исключение: представители таких профессий как врачи, журналисты, адвокаты, судьи и членов парламента не будут подпадать под действие нового закона.

Поправки были одобрены, несмотря на широкую критику подобных методов. Совет Парижской коллегии адвокатов заявил, что мера «представляет собой особенно серьезное нарушение уважения к частной жизни, которое не может быть оправдано охраной общественного порядка». Даже один из французских полицейских усомнился в необходимости этой затеи: «Отморозки все равно приспособятся, купят телефоны без камер и всё такое». Единственное, что удалось отстоять противникам закона, - увеличить срок тяжести преступления до 10 лет, начиная с которого можно активировать геолокацию.

Стоит отметить, что Франция давно идет по пути ужесточения своих законов, многие из которых рассматриваются как нарушение прав человека. Например, в 2021 году закон был принят закон «О глобальной безопасности», который запретил снимать сотрудников правоохранительных органов, находящихся при исполнении, таким образом, чтобы их можно было потом идентифицировать. Вроде бы подобная мера должна защитить полицейских, но, если подумать, как доказать, что борец с преступностью нарушил твои права?

В мае власти приняли еще один закон, который позволяет использовать для этого слежки искусственный интеллект. Речь идет о видеонаблюдении во время предстоящих Олимпийских игр в Париже в 2024 году, в ходе которых ИИ будет с помощью специальных алгоритмов выявлять нестандартные и опасные ситуации, в том числе драки и случаи вандализма. Проблема настолько всколыхнула правозащитников, что озаботилась этим даже знаменитая Amnesty International.

- В то время как Франция рекламирует себя как защитника прав человека во всем мире, ее решение узаконить массовое наблюдение с помощью искусственного интеллекта во время Олимпийских игр приведет к тотальному наступлению на права на частную жизнь, протест, свободу собраний и выражения мнений. Кроме того, хорошо задокументировано, что враждебные технологии слежки непропорционально часто используются для преследования маргинализированных групп, включая мигрантов, чернокожих и темнокожих людей, - заявили в «Международной амнистии».

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