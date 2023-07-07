«От осинки не родятся апельсинки»: Яна Рудковская и Анастасия Заворотнюк гордятся сыновьями–выпускниками МГИМО

Майкл поступал в МГИМО по совету мамы Анастасии Заворотнюк. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

На этой неделе выпускники вузов получают дипломы. Праздник отмечают и в некоторых звездных семьях.

Яна Рудковская с сыном Николаем Батуриным, который 7 июля получит красный диплом МГИМО. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

7 июля 2023 года продюсер Яна Рудковская собирается на вручение дипломов к старшим сыновьям – Андрею и Николаю Батурину. Рудковская гордится мальчиками: «Оба старших на днях закончили МГИМО, Коля – с красным дипломом. 7 июля иду на вручение. От осинки не родятся апельсинки». Отец старших детей Яны – бизнесмен Николай Батурин. Ребята учились на факультете международных отношений. Рудковская рассказала: раньше и подумать не могла, что Николай закончит с отличием «один из сложнейших вузов страны». Сын продюсера за время учебы неоднократно становился победителем олимпиад по английскому языку.

Яна Рудковская с сыновьями Николаем и Андреем, которые закончили школу в 2019 году и поступили в МГИМО. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сын актрисы Анастасии Заворотнюк от первого брака с бизнесменом Дмитрием Стрюковым также получает диплом МГИМО. Майклу на следующей неделе исполнится 23 года. Он учился на международно-правовом факультете. Вуз парню помогала выбрать мама. Анастасия Заворотнюк за несколько месяцев до того, как у нее диагностировали серьезное заболевание, рассказала: «Мой взрослый сын Майкл сейчас студент МГИМО. А 2 года назад он уезжал учиться в Швейцарию. И вызвал меня на разговор: «Вы думаете рожать?» Я была обескуражена: у нас не принято было обсуждать эту тему. А Майкл сказал: «Аня (старшая дочь актрисы от первого брака актрисы – прим. Ред.) в Нью-Йорке, я уезжаю - ты останешься одна. Я возразила: «Я буду не одна, я буду с Петей» (с мужем Петром Чернышевым – прим. Ред). И сын сказал очень взрослую вещь: «Подумай о Пете! Петя о нас заботится и очень любит, но ему же нужен ребенок…» И когда Майкл поступил в МГИМО, у его мамы и ее мужа Петра родилась дочь Мила – осенью ей будет 5 лет.

Анастасия Мишина Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Олимпийская чемпионка в командном турнире, чемпионка мира, Европы и России в парном катании Анастасия Мишина получила диплом. 22-летняя фигуристка Мишина закончила в Санкт-Петербурге Университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта. «Дипломированный специалист получается!» - гордится Настя. Мишина стала дипломированным тренером.