7 июля День военных представительств Министерства обороны РФ. В этот день в далеком 1645 году царем Михаилом Федоровичем Романовым на Тульском заводе «пищального и железного дела», принадлежавшем голландскому купцу Андрею Виниусу, была впервые введена военная приёмка артиллерийских орудий. С тех самых пор военные представительства стоят на страже качества военной техники. Профессия эта востребована и сейчас.

Отличным подарком к этому празднику станет книга «Священная военная операция: от Мариуполя до Соледара» легендарного военкора «Комсомольской правды» Дмитрия Стешина. Его имя на обложке - это тоже своего рода гарантия качества, значит, на страницах нет ни одного лживого слова, значит, читатель получит главную информацию из первых рук.

Можно сколько угодно хвалить книгу, но ее не разберут с прилавков, если она из себя мало что представляет. Первый тираж книги «Священная военная операция: от Мариуполя до Соледара» был раскуплен всего за три (!) дня.

В ЛНР и ДНР Дмитрий Стешин начал ездить в командировки даже не с начала СВО, а гораздо раньше. В «Комсомолку» регулярно отправлялись его горячие репортажи. Конечно, газетная полоса способна вместить далеко не всю информацию. Но куда как больше может зафиксировать дневник, который потом превращается в книгу.

Стешин много времени провел и до сих проводит на Донбассе. Если сложить все командировки, они превратятся в года. За это время военкор оброс знакомствами - как среди мирных, так и среди военных. Сторонним наблюдателем там остаться сложно: постоянно требуется помощь - то раненым, то врачам, то пенсионерам или детям. Приходится отвлекаться от написания заметок и вливаться в активную жизнь Донбасса.

«Государственная граница Российской Федерации проходит через мой окоп» - в этой фразе одного из героев книги Стешина весь смысл специальной военной операции. Если дать слабину, враг, не задумываясь, придет в родной дом со своей выгодой. За интересы Донбасса сейчас сражаются не только солдаты, но ополченцы и мирные люди. Вместе с ними Стешин проходит весь путь в радости, и в горе. У Димы острый глаз: он подмечает массу любопытных деталей, видит то, мимо чего проходят другие. Все эти факты складываются в яркую объемную мозаику, позволяющую точнее понять все происходящее.

Еще одна книга, на которую стоит обратить внимание - «Гонка разоружения» Скотта Риттера.

Риттер - бывший американский морпех-разведчик, волею судеб оказавшийся в центре событий, связанных с моментом разоружения Америки и СССР в 1980-х. Тогда он приехал в город Воткинск Удмуртской АССР, контролировать процесс со стороны США.

Чтобы издать эту книгу, рассказывающую историю взаимоотношений наших стран, и оплатить путешествие по России, Риттеру пришлось продать квартиру. А оставшиеся деньги американец потратил на приобретение… беспилотников для наших ребят на Донбассе.

В своей книге Скотт рассказывает, не только как все происходило, описывая события изнутри, но и делится личными впечатлениями о Советском Союзе, городе Воткинске и его жителях. Все это, бесспорно, будет интересно пытливому читателю.